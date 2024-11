Zalando: Angehobene Prognose für das Geschäftsjahr 2024 🔴 Aktie im Fokus, die Aktuelle Analyse am 26.11.2024

AKTIE IM FOKUS: Zalando

WKN: ZAL111 | ISIN: DE000ZAL1111 | Ticker: ZAL

​​​​Aktuelle Analyse und Einschätzung sowohl für kurzfristig aktive Trader/Daytrader als auch Einschätzungen und Prognosen für längerfristige Investoren

Short Cut:

Zalando hat die Geschäftsaussichten für das laufende Jahr nach oben revidiert. Im 3. Quartal hat der Konzern einen Umsatz von 2.388,5 Mrd. EUR realisiert 5 Prozent mehr gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres.

Fundamentaldaten:

aktueller Preis 29,47 EUR

Marktkapitalisierung 7,68 Mrd. EUR

Umsatz 2023 10,14 Mrd. EUR

Eigenkapitalquote 29,27 %

KGV 2024* 34,80 %

4 Wochen Performance + 2,02 %

Bewertung stark unterbewertet

Div. Rendite 2024* ----

Branche Fashion Versandhandel

* Prognose

Parkettgeflüster:

Der Konzern hat im 3. Quartal das Bruttowarenvolumen um 7,8 Prozent auf 3,5 Mrd. EUR erhöhe können. Der Umsatz ist um 5,0 Prozent auf 2,4 Mrd. EUR gestiegen. Zalando konnte im dritten Quartal 2024 eine Marge von 3,9 Prozent ausweisen. Das bereinigte Ergebnis stieg auf 93 Mio. EUR an. Im b-t-b Segment konnte der Umsatz um 4,3 Prozent und die Marge auf 4,0 Prozent gesteigert werden, im b-t-c Bereich wuchsen die Umsätze um 11,1 Prozent bei einer Marge von 2,8 Prozent. Wachstumstreiber waren die gestiegene Konsumnachfrage und der branchenweite starke Start in die Herbst-Wintersaison. Um das Wachstum beizubehalten will der Konzern noch stärker auf inspirierende Inhalte setzen und das Einkaufserlebnis verbessern. Im dritten Quartal hatte Zalando 50,3 Mio. aktive Kunden/Innen, die Zahl der Bestellungen belief sich auf 57,9 Mio. Sendungen. Die durchschnittliche Warenkorbgröße hat sich 61,10 EUR belaufen.

Zalando hat bei der Vorlage der Quartalergebnisse die im Oktober angehobene Prognose für das Geschäftsjahr 2024 bestätigt. Das Wachstum im Bruttowarenvolumen soll zwischen 3 Prozent und 5 Prozent liegen. Es wird ein Umsatzanstieg von 2 Prozent bis 5 Prozent erwartet, was zu einem bereinigten EBIT zwischen 440 Mio. und 480 Mi. EUR führt.

Chartcheck - Betrachtung im Tageschart:

Das Papier hat Mitte Januar das Jahrestief (15,96 EUR) formatiert. Es ging von hier aus zunächst moderat aufwärts. Mitte März nahm das Kaufinteresse deutlich zu. Es ging bis Mitte April auf ein Hoch, das bei 27,53 EUR festgestellt wurde. Von hier aus gaben die Notierungen wieder nach. Es stellten sich zwar immer wieder moderate Erholungen ein, diese wurden aber vergleichsweise zeitnah abverkauft. Nachdem GAP down Ende Juni konsolidierte die Aktie einige Tage, um nachfolgende wieder aufwärtszulaufen. Die Notierungen gaben im Handelsverlauf wieder unter die 22 EUR-Marke nach. Die Aktie hat einige Zeit gebraucht, um sich wieder von dieser Marke zu lösen. Die Aufwärtsbewegung, die folgte, hatte ebenfalls nur einen moderaten Charakter. Der Rücksetzer im August ging wieder an die 21 EUR-Marke, wurde aber mehr oder weniger wieder direkt zurückgekauft. Die folgende Schwäche ging wieder in den Bereich der 21 EUR-Marke. Die Aktie schaffte hier einen Turnaround und lief im weiteren Handelsverlauf praktisch nur aufwärts. Die Tageskerzen hatten zum Teil einen ausgeprägten Charakter. Anfang Oktober konsolidierte das Wertpapier im Bereich der 28,00 / 30,50 EUR, gab diesen Bereich aber nachfolgend auf. Die Abwärtsbewegung konnte sich erst im Bereich der 26 EUR stabilisieren. Die Erholungen, die folgten hatten keinen ausgeprägten Charakter und führten nur dazu, dass sich die Aktie über der 27 EUR-Marke festsetzen konnte. Am Freitag der letzten Handelswoche ging es mit einem kleinen GAP up dynamisch und mit Momentum aufwärts.

Im Tageschart ist erkennbar, dass die Aktie sich Ende Juni, nach dem Rücksetzer unter die 200-Tage-Linie (aktuell bei 24,68 EUR) ziemlich schnell wieder über diese Durchschnittslinie schieben konnte. Es ging nachfolgend auch über die 20-Tage-Linie (aktuell bei 27,78 EUR). Im Bereich der 50-Tage-Linie (aktuell bei 28,52 EUR) ist es zunächst nicht direkt weiter gegangen. Das Wertpapier konnte sich aber im Dunstkreis dieser Linie halten und dann auch über die 50-Tage-Linie laufen. Versuche sich Ende Juli von der 20-Tage-Linie zu lösen scheiterten zunächst. Es ging in der Konsequenz wieder unter die 200-Tage-Linie zurück. Der Anteilsschein schaffte es aber, sich mehr oder weniger direkt wieder über diese Linie zurückzuschieben. Nach dem Move zurück über die 200-Tage-Linie ging es, nach einer kurzen Konsolidierung, erneut über die 20-Tage-Linie / 50-Tage-Linie. Aber auch diese Bewegung wurde abverkauft. Nach einem erneuten Rücksetzer unter alle drei Durchschnittslinien ist die Aktie durchgestartet. Es ging problemlos über die 200-Tage-Linie, die 20-Tage-Linie / 50-Tage-Linie wurden als Basis für die folgende Aufwärtsbewegung genutzt. Der Anteilsschein ist im Zuge der Schwäche im Oktober wieder unter die 20-Tage-Linie gefallen, konnte sich im Dunstkreis der 50-Tage-Linie stabilisieren und zum Wochenschluss der letzten Handelswoche wieder dynamisch über die 20-Tage-Linie / 50-Tage-Linie schieben.

Wesentlich wird sein, ob es der Anteilsschein es schafft, sich über der 50-Tage-Linie festzusetzen. Gelingt dies, so ist es in unseren Augen zwingend, dass sich die Aktie rasch weiter aufwärtsschieben kann. Kann dies von der Aktie abgebildet werden, so könnte es weiter aufwärts in Richtung der 31,17 EUR bzw. der 45,78 EUR gehen.

Rücksetzer könnten sich zunächst an die 50-Tage-Linie stabilisieren. Hält dieser Support auf Tagesschlussbasis nicht, so könnte darunter die 20-Tage-Linie noch einen weiteren Support bieten. Eintrüben würde sich das Chartbild dann, wenn sich der Anteilsschein unter der 20-Tage-Linie festsetzt und nachfolgend den Kontakt zu dieser Durchschnittslinie verliert. Das könnte als Hinweis interpretiert werden, dass sich die Schwäche weiter in Richtung der 200-Tage-Linie ausdehnen könnte. Sollte diese Durchschnittslinie in den nächsten Handelswochen angelaufen werden, so sollten die Kursmuster im Dunstkreis dieser Linie engmaschig beobachtet werden.

Einschätzung Tageschart, Prognose: bullisch

Übergeordneter Ausblick Tageschart - Langfristig orientiert Anleger (nächste 12-18 Monate):

Solange die Aktie per Tagesschluss über der 50-Tage-Linie notiert, solange könnte es aufwärts zu neuen Hochs gehen. Wird die 200-Tage-Linie auf der Unterseite per Tagesschluss aufgegeben, so müssten die bullischen Ambitionen zunächst beiseitegelegt werden.

Wir rechnen auf Basis unserer Analyse mit einer seitwärts / aufwärts gerichteten Entwicklung. Daraus ergeben sich die folgenden Wahrscheinlichkeiten:

Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups: 60 %

Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups: 40 %

Betrachtung im 4h Chart:

Übergeordnet ist das Papier im Juli und im August an der SMA200 (aktuell bei 27,11 EUR) entlanggelaufen. Rücksetzer konnten sich immer wieder in Richtung dieser Linie erholen, Erholungen haben wieder an diese Linie zurückgesetzt. Es ging Mitte September dann dynamisch aufwärts, was im Chart gut herausgelesen werden kann. Mitte Oktober hat die Aktie wieder an die SMA200 zurückgesetzt, die als Support gut gehalten hat. Es ging nachfolgend wieder in den Dunstkreis der SMA20 (aktuell bei 28,07 EUR) zurück. Die Aufwärtsambitionen wurden zunächst von der SMA50 (aktuell bei 27,61 EUR) eingeschränkt. Diese beiden Durchschnittslinien konnten im weiteren Handelsverlauf direkt überschritten werden. Mittlerweile hat sich die Aktie deutlich von der SMA20 nach Norden entfernen können.

Mit dieser Bewegung hat sich das 4h Chart aufgehellt. Solange die Aktie es schafft sich über der SMA20 zu halten, solange könnte es weiter aufwärts an die Anlaufziele gehen, die in der Tagesbetrachtung Erwähnung gefunden haben.

Rücksetzer könnten sich zunächst im Bereich der SMA20 bzw. der SMA50 stabilisieren und erholen. Beide Durchschnittslinien liegen aktuell vergleichsweise eng zusammen, das Wertpapier ist hier vergleichsweise gut unterstützt. Sollten diese als Unterstützung nicht halten, so könnte darunter die SMA200 noch einen weiteren Support bieten. In den letzten Handelswochen und -monaten war diese Linie immer ein belastbarer Support gewesen. Wesentlich unter die SMA200 sollte es nicht mehr gehen, um den bullischen Grundton aufrechtzuerhalten.

Einschätzung 4h Chart, Prognose: bullisch

Übergeordneter Ausblick 4h Chart - Kurzfristig orientiert Anleger (nächste drei Monate):

Die Aktie muss es schaffen, sich über der SMA20 zu halten. Sollte dies gelingen, so besteht die Perspektive, dass es immer weiter zu neuen Hochs gehen könnte. Rutscht das Papier wieder unter die SMA50, so würde sich das Chartbild eintrüben, der bullische Grundton würde sich mit einer derartigen Bewegung in Frage stellen.

Wir rechnen auf Basis unserer Analyse mit einer seitwärts / aufwärts gerichteten Entwicklung. Daraus ergeben sich die folgenden Wahrscheinlichkeiten:

Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups: 65 %

Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups: 35 %

Widerstände

30,81

32,17

45,78

59,74

87,32

Unterstützungen

29,14

28,52

28,06

27,80

27,77

27,61

27,12

24,68

20,95

20,26

18,71 (GAP)

Quelle: xStation5 von XTB

HANDELN beim TESTSIEGER: