Zscaler (Ticker: ZS), US-amerikanisches Cloud-basiertes Unternehmen für Informationssicherheit, legte am Montag nachbörslich Zahlen für sein abgelaufenes Geschäftsquartal vor. Zscaler mit starken Zahlen und Ausblick 🔴 Aktie bleibt in Range gefangen Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Aktuelle Nachrichten zum Aktien Trading |🔴 Zscaler Handelsideen 🔴 Prognose & Ausblick ► Zscaler WKN: A2JF28 | ISIN: US98980G1022 | Ticker: ZS Die Zahlen, besonders der Ausblick für die kommende Quartale, dürfen auf den ersten Blick durchaus als solide, ja vielleicht sogar stark, interpretiert werden, dennoch handelt die Aktie vorbörslich mehr als 7% unter seinem Schlusskurs von Montag. Zscaler wies einen Umsatz für das am 31. Oktober endende Quartal von 627,96 Millionen US-Dollar aus, über der Erwartung der Wall Street von 606,2 Millionen US-Dollar. Der Nettoverlust des Unternehmens pro Aktie betrug im ersten Quartal 8 Cent, verglichen mit einem Verlust von 23 Cent im Vorjahr. Für das Geschäftsjahr 2025 erhöhte Zscaler seine Prognose für den Umsatz auf 2,62 bis 2,64 Milliarden US-Dollar von zuvor 2,60 bis 2,62 Milliarden US-Dollar, die man seitens der Wall Street erwartet hatte. Ergänzend erhöhte Zscaler seine Prognose für den bereinigten Jahresgewinn pro Aktie auf eine Spanne von 2,94 bis 2,99 US-Dollar, verglichen mit zuvor erwarteter 2,81 bis 2,87 US-Dollar. Für das aktuell laufende Quartal erwartet Zscaler einen Umsatz zwischen 633 und 635 Millionen US-Dollar, ziemlich genau der Erwartung der Wall Street von 633,8 Millionen US-Dollar entsprechend. Beim Blick auf den Tageschart zeigt sich, dass sich die Aktie seit mehr als 6 Monaten in einer Seitwärtsspanne zwischen rund $155 und $205 bewegt und sich demnach meiner Einschätzung nach aktuell für kein Engagement, weder Long, noch Short, eignen dürfte. Mit Blick auf das Jahr 2025 muss in Bezug auf Zscaler grundsätzlich abgewartet werden, wie sich das Unternehmen gegenüber größeren Konkurrenten in der Cybersicherheitsbranche wie Palo Alto Networks positionieren kann und ob es infolgedessen zu einem Break aus der etablierten Range kommen kann. Zscaler Aktie Chartanalyse – Daily: Quelle: xStation5 von XTB 2024 KENNT EINEN SIEGER!  Aktienhandel + CFD Trading + ETF Sparpläne: AUSGEZEICHNET

