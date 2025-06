Zucker verliert 1,5 % auf 4-Jahres-Tief aufgrund reichlicher Monsunregenfälle in Asien 📉

Das steigende Angebot auf dem Zuckermarkt drückt den ZUCKER auf ein Vierjahrestief. Der Zuckermarkt steht aufgrund eines Anstiegs des weltweiten Angebots unter Druck, der vor allem von großen Zuckerrohrproduzenten wie Indien, Brasilien und Thailand ausgeht. Die Wetterbedingungen in diesem Jahr deuten auf reichliche Monsunregenfälle hin, die die Ernten in Indien (dem weltweit größten Produzenten) und Thailand (dem größten Exporteur) für die Saison 2025/2026 voraussichtlich ankurbeln werden. SUGAR im Stundenchart Die Zuckerpreise bewegen sich in einem relativ engen, abwärts gerichteten Preiskanal. Die Unterstützung liegt aufgrund der zuvor beobachteten Preisreaktionen bei etwa 16 USD. Der wichtigste Widerstand wird im Bereich von 16,6 bis 16,8 USD gesehen. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen Demokonto xStation App herunterladen xStation App herunterladen Sugar im Tageschart  Quelle: xStation5 von XTB Commitment of Traders Report – 17. Juni 2025 Der Zuckermarkt ist in eine Phase deutlicher Distribution durch spekulative Fonds eingetreten, die ihre Long-Positionen reduzieren und Short-Positionen aufbauen. Unterdessen positionieren sich kommerzielle Hedger, die sich auf die physische Lieferung vorbereiten, für größere Volatilität – sowohl Long- als auch Short-Positionen nehmen zu. Diese Art der Positionierung signalisiert in der Regel eine mögliche Marktumkehr oder eine Phase erhöhter Volatilität, insbesondere wenn die Short-Positionen unter den größten Akteuren stark konzentriert sind. Spekulative Fonds (Nicht-Kommerzielle) zeigen Anzeichen von Nervosität Die spekulativen Long-Positionen sind weiter zurückgegangen, um 18.285 Kontrakte auf insgesamt 199.061 – ein deutliches Zeichen für schwindendes Vertrauen in weitere Preisanstiege.

Gleichzeitig sind die Short-Positionen der Nicht-Kommerziellen um 9.341 Kontrakte gestiegen – ein Hinweis darauf, dass Hedgefonds aktiv auf einen Preisrückgang setzen.

Infolgedessen ist die Nettoposition der Nicht-Kommerziellen um über 27.000 Kontrakte gesunken, wodurch sich ihre Haltung von bullish zu eher neutral gewandelt hat. Aktivitäten der kommerziellen Händler (physische Hedger) Die kommerziellen Händler erhöhten ihre Long-Positionen um 12.589 Kontrakte, obwohl auch die Short-Positionen um 12.269 Kontrakte zunahmen. Dies spiegelt aktive Absicherungsgeschäfte auf beiden Seiten des Marktes wider und deutet auf erwartete höhere Volatilität ohne klare Richtungstendenz für die Spot-Zuckerpreise hin. Insgesamt ging die Nettoposition der kommerziellen Händler nur leicht zurück, was auf eine moderate Tendenz zur Absicherung gegen Abwärtsrisiken hindeutet. Rückgang der spekulativen Engagements insgesamt Die gesamten „meldepflichtigen” Positionen (Nicht-Kommerzielle + Kommerzielle + Spreading) gingen um 24.131 Kontrakte zurück, was zu einem Rückgang der gesamten offenen Positionen um 25.659 Kontrakte beitrug – ein Hinweis auf einen Abfluss von Spekulationskapital aus dem Zuckermarkt. Long- und Short-Positionen sind nun fast perfekt ausgeglichen: 807.401 gegenüber 803.316 (eine marginale Differenz von nur 0,5 %). Dominanz der größten Akteure Die acht größten Trader kontrollieren über 31 % der gesamten Short-Positionen und 26 % der gesamten Long-Positionen, was auf eine erhebliche Risikokonzentration auf der Short-Seite hindeutet. Netto machen die acht größten Short-Positionen 21,2 % des Marktes aus, während die größten Long-Positionen nur 17 % ausmachen. Dies könnte als konträres Signal dienen und darauf hindeuten, dass der Markt übermäßig von negativen Erwartungen geprägt ist. Quelle: CoT, CFTC     GEWUSST WIE! Auch an der Börse! Die aktuelle Wissensreihe von XTB bei YouTube! 21 Börsen-Tutorials für alle Anfänger und Einsteiger.

