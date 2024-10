7 Schritte zum ersten Trade

Wie gelingt der Einstieg in die globalen Finanzmärkte durch das Platzieren des ersten Trades?

7 Schritte zum ersten Trade Den ersten Trade zu platzieren, mag zunächst nach einer großen Herausforderung klingen. Unabhängig davon, ob Sie eine Position mittels CFD beispielsweise im EURUSD eröffnen, oder echte Apple-Aktien kaufen möchten. Die Entwicklung eines generellen Ablaufplans, der Sie durch den Prozess führt, könnte hilfreich sein. In diesem Artikel bereiten wir Sie auf den Einstieg in die globalen Finanzmärkte vor. Schritt 1: Loggen Sie sich in die xStation ein Unsere preisgekrönte und benutzerfreundliche Handelsplattform xStation 5 wurde so konzipiert, dass Anleger unabhängig von ihrem Know-How alles finden, was sie brauchen. Hier geht es zur xStation 5 Darüber hinaus bietet XTB auch eine mobile App der Handelsplattform an. Mithilfe der App können Sie jederzeit und unabhängig von Ihrem Standort an den globalen Finanzmärkten partizipieren. Die App können Sie über Ihr Smartphone hier downloaden:

Schritt 2: Wählen Sie ein Instrument Leider ist es meist so, dass die Mehrheit möglicherweise nur wenig Zeit für Analysen oder Handelsentscheidungen hat. Daher könnte es sinnvoll sein, die Anzahl der zu beobachtenden Märkte zu begrenzen. Der Handel erfolgt oft über CFDs (Differenzkontrakte), die die Nutzung von finanziellen Hebeln ermöglichen. Vier Hauptkategorien von CFD-Instrumenten stehen Ihnen zur Verfügung: Aktienindizes, Devisenpaare, Rohstoffe und Kryptowährungen. Quelle: xStation 5

Aktienindizes gehören zu den populärsten Märkten - ein Faktor, der viele Anleger anspricht. Die Kursentwicklung von Aktienindizes hängt in hohem Maße vom Tempo des Wirtschaftswachstums und der Erträge der im Index enthaltenen Unternehmen ab. Zentralbanken hingegen spielen eine entscheidende Rolle am Devisenmarkt. Im Gegensatz zu Aktienindizes handeln Anleger an diesem Markt Devisenpaare (FX-Paare oder auch Forex-Paare), weshalb sie sich für eine Währung entscheiden müssen. Dies geschieht oft durch die Beurteilung der nächsten geldpolitischen Schritte der Zentralbanken. Rohstoffe könnten wiederum für Anleger attraktiv sein, die nicht alle Wirtschaftsdaten verfolgen wollen oder können, da die Preisentwicklungen oft Veränderungen in der Verfügbarkeit eines bestimmten Rohstoffs widerspiegeln. Zuallerletzt sind Kryptowährungen neue und volatile Vermögenswerte, die oft Preisbewegungen in einem eher unüblichen Ausmaß erfahren. Sollten Sie nicht genügend Zeit für den regelmäßigen Handel haben, könnten Sie mit Aktien oder ETFs beginnen. Mehr zum Angebot von XTB erfahren Sie hier. Schritt 3: Kapitalisieren Sie Ihr Handelskonto Wie hoch sollte die erste Einzahlung sein? Leider gibt es auf diese Frage keine einfache Antwort. XTB setzt dem Betrag, den man einzahlen möchte, keine Grenzen und es gibt keine vorgegebene Mindesteinzahlung - der Händler muss selbst beurteilen, wieviel Geld er für Investitionen aufwenden kann. Sie sollten sich allerdings vorher über ihre Erwartungen und ihre Risikobereitschaft im Klaren werden. Bedenken Sie, dass Sie bei ehrgeizigen Handelszielen womöglich mehr Kapital benötigen könnten, um diese zu erreichen. Beispielsweise ermöglichen CFD-Kontrakte den Einsatz von Hebeln und werden daher als riskante Märkte angesehen. Diese finanzielle Hebelwirkung geht jedoch mit dem Eingehen höherer Positionsgrößen einher. Übrigens, XTB legt großen Wert auf den Schutz von Kundengeldern und verwahrt diese auf getrennten Konten. Weitere Details zum Schutz von Kundengeldern bei XTB erhalten Sie hier. Nun weiter zur Einzahlung. Sie können eine Einzahlung auf verschiedene Arten vornehmen, von denen die meisten schnell und kostenfrei sind. Informationen zu unseren Einzahlungsmöglichkeiten finden Sie hier.

Schritt 4: Richten Sie alles ein Durch die technologische Revolution wird der Zugang zu den globalen Finanzmärkten von privaten Anlegern heutzutage als selbstverständlich angesehen. Aus diesem Grund beginnen sie jedoch oft ohne eine angemessene Vorbereitung mit dem Handel. Machen Sie diesen Fehler nicht. Die Ausbildung ist für einen Händler entscheidend, besonders zu Beginn seiner Trading-Aktivitäten, da hier am einfachsten Fehler gemacht werden können. Unabhängig davon, ob Sie auf der Grundlage von Fundamentaldaten (z.B. makroökonomische Berichte) oder technischen Signalen handeln, müssen Sie sich im Klaren sein, unter welchen Bedingungen Sie einen Trade eröffnen und schließen wollen. Die smarte Art, Ihr Erspartes zu investieren Legen Sie Ihr Geld langfristig automatisiert an und wählen Sie aus über 450 ETFs Mehr erfahren Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Aktualität der Marktentwicklung, da es viele Faktoren gibt, die die Kurse täglich beeinflussen können. Sie müssen dafür jedoch nicht zahlreiche Finanznachrichtendienste verfolgen, um auf dem Laufenden zu bleiben. Das preisgekrönte und von Bloomberg ausgezeichnete Analysten-Team von XTB arbeitet hart daran, alle wichtigen Entwicklungen und Marktbewegungen abzudecken. Marktanalysen finden Sie in der Handelsplattform xStation 5 im Bereich „Nachrichten". In weiteren Registerkarten finden Sie u.a. den Wirtschaftskalender sowie Lehrmaterialien.

Quelle: xStation 5 Schritt 5: Eröffnen Sie eine Position Bevor Sie mit dem Handel beginnen können, müssen Sie sich zunächst in der Handelsplattform xStation 5 zurechtfinden. Die bereits erwähnte Marktübersicht (in der xStation unter “Terminal” zu finden) wird sich hier als nützlich erweisen. Im Terminal finden Sie alle Märkte, die für den Handel in der xStation Handelsplattform verfügbar sind. Das heißt: CFDs auf Devisen, Rohstoffe, Aktienindizes, Kryptowährungen, Aktien und ETFs sowie auch echte Aktien und ETFs. Der beste Weg für Anfänger, einen Trade zu eröffnen, ist die Verwendung der Funktion "Neue Order". Damit das Fenster erscheint, müssen Sie im Terminal lediglich auf „Ordermaske öffnen" klicken oder direkt im Chart per Rechtsklick die entsprechende Funktion wählen. Quelle: Station 5 In der Ordermaske (siehe Beispiel) können Sie die Größe einer zu eröffnenden Position angeben sowie ihre SL- und TP-Aufträge setzen (SL - Stop-Loss und TP - Take-Profit). Darüber hinaus informiert Sie der eingebaute Rechner über Folgendes: Kontrakt-Wert

Quelle: xStation 5 Wenn Sie die SL- oder TP-Werte festlegen, zeigt der Rechner auch Ihren potenziellen Verlust oder Gewinn an, für den Fall, dass eines der definierten Kursniveaus erreicht werden sollte. Die neu eröffnete Position erscheint im unteren Teil der xStation im Bereich "Offene Positionen". Sobald Sie die Auftragserteilung mit dieser Methode gemeistert haben, können Sie die schnellere Methode ausprobieren - das Eröffnen von Positionen über die sogenannte „Click&Trade”-Funktion, die in der oberen linken Ecke des Chart-Fensters zu finden ist. Quelle: xStation 5 Schritt 6: Verwalten Sie Ihren Trade Die Eröffnung einer Position ist das Eine, aber was ist, wenn sich die Situation am Markt ändert? Möglicherweise sind Sie gezwungen, die Parameter Ihres Trades zu ändern. Wenn Sie einen Stop-Loss oder einen Take-Profit hinzufügen bzw. ändern möchten, können Sie einfach die SL- und TP-Symbole im Chart auf das gewünschte Kursniveau ziehen. Sie können Ihren Einsatz auch verdoppeln (eine weitere Position der gleichen Größe eröffnen) oder Ihre Position umkehren (Schließen und Eröffnen in die entgegengesetzte Richtung), indem Sie auf die Schaltflächen auf der rechten Seite eines offenen Trades klicken. Quelle: xStation 5 Schritt 7: Schließen Sie die Position Gewinne oder Verluste werden erst realisiert, wenn Sie Ihre Position schließen. Sie können entweder warten, bis der Kurs einen vordefinierten Take-Profit erreicht oder die Position manuell schließen, falls sich Ihre Sicht auf den Markt ändert. In der xStation Plattform können Sie dies auf verschiedene Weise tun: Fahren Sie mit der Maus über Ihre Position im Chart und klicken Sie auf die Schaltfläche „X".

Klicken Sie auf die rote Schaltfläche „X" auf der rechten Seite der Registerkarte "Offene Positionen".

Quelle: xStation 5 Wenn Sie mehrere Positionen offen haben, können Sie in der Registerkarte "Offene Positionen" auf die rote Schaltfläche "SCHLIESSEN" klicken und entscheiden, ob Sie alle Positionen auf einmal, oder nur profitable Positionen oder nur Verlustpositionen schließen möchten. Quelle: xStation 5 Wie Sie sehen können, ist das Platzieren ihres ersten Trades viel einfacher, als es auf den ersten Blick scheint. Eine gute Vorbereitung auf den Handel erhöht Ihre Chancen, ein profitabler Trader zu werden.

