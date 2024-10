xStation 5: Korrelationen zwischen Charts

Trading Academy für Fortgeschrittene: Komplexe Werkzeuge und Techniken, die Ihnen beim Trading helfen können und Wissenswertes zu unseren Plattformen

xStation 5: Korrelationen zwischen Charts



In dieser Lektion lernen Sie:

Wie Sie von Ihrer Plattform aus prüfen können, ob zwei Finanzinstrumente korrelieren

Wie Sie bis zu 5 Instrumente zum selben Chart hinzufügen

Wie Sie die Korrelation der Charts an Ihre Bedürfnisse anpassen Die Korrelationen an den Finanzmärkten messen im Wesentlichen, inwieweit sich zwei Wertpapiere im Verhältnis zueinander bewegen. Für Händler ist es sehr wichtig, Korrelationen zu berechnen, um das Risiko ihrer Portfolios zu reduzieren und zu diversifizieren sowie zusätzliche Handelsgelegenheiten zu identifizieren. Die einfachste Möglichkeit, Korrelationen von zwei oder mehr Märkten zu analysieren, ist der Vergleich von Charts in einem einzigen Chart-Fenster. Wenn Sie z. B. den US500 (basierend auf dem S&P500) mit Gold vergleichen möchten, können Sie beide auf dem gleichen Chart anzeigen und analysieren, wie stark diese beiden Märkte korreliert sind. Mit der xStation 5 können Sie bis zu 5 Märkte in einem Chart anzeigen. Das geht ganz einfach über das Symbol “Vergleichen” in der Symbolleiste: Wenn Sie das Symbol “Vergleichen” in Ihrer Symbolleiste nicht sehen, klicken Sie einfach mit der Maustaste auf einen Chart und wählen Sie “Symbolleiste anpassen”. Markieren Sie dann “Charts vergleichen”:

Nachdem sie das Feld markiert haben, befindet sich das Symbol auf Ihrer Symbolleiste. Wie Sie sehen können, haben wir hier den Gold-Chart und möchten den US500 hinzufügen. Klicken Sie mit der linken Maustaste auf das Symbol “Vergleichen” und das neue Fenster erscheint: Geben Sie US500 ein und klicken Sie auf die Schaltfläche “Hinzufügen”. Anschließend erscheint der US500-Chart: Um einen weiteren Markt hinzuzufügen – beispielsweise Brent-Öl – wiederholen Sie die gleichen Schritte: Jetzt können Sie sehen, ob sich die Goldpreise mit irgendeiner Korrelation zum S&P 500 Index und Brent-Ölpreis bewegen. Um die Farbe eines beliebigen Charts zu ändern, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Chart und wählen Sie “Chartansicht anpassen”: Es erscheint ein neues Fenster. Wählen Sie die Registerkarte “Vergleichen” und passen Sie die Chartfarben nach Ihren Wünschen an. Um zusätzliche Charts zu entfernen, klicken Sie einfach auf die Schaltfläche ‚x’ rechts unten im Chart-Fenster: Mit xStation 5 können Sie Korrelationen so schnell und komfortabel analysieren wie nie zuvor.

