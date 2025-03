Das eWallet von XTB: Der ultimative Leitfaden

Lesezeit: 11 Minute(n)

Die Verwaltung Ihrer Finanzen hat kürzlich ein großes Upgrade erfahren. In der schnelllebigen, global vernetzten Welt von heute sind Bequemlichkeit und Kontrolle über Ihre Finanzen von größter Bedeutung. Hier kommt das eWallet ins Spiel, ein nahtlos in die XTB App integriertes Tool, das Ihr Finanzmanagement vereinfacht. Egal, ob Sie online einkaufen oder Geld über die Landesgrenzen hinweg überweisen wollen, das eWallet bietet eine Lösung mit mehreren Währungen, fortschrittlichen Sicherheitsfunktionen und hoher Benutzerfreundlichkeit - alles in der XTB App. In diesem umfassenden Leitfaden erfahren Sie alles, was Sie über das eWallet wissen müssen. Wir erklären Schritt für Schritt, wie es Ihre Vermögensverwaltung erleichtern kann. Das eWallet ermöglicht den Währungsumtausch sowie tägliche Zahlungen und macht den Umgang mit Ihren persönlichen Finanzen schnell und intuitiv. Von der Einrichtung Ihres Kontos und der Beherrschung seiner leistungsstarken Funktionen bis hin zur Erkundung der innovativen virtuellen Multi-Währungskarte werden Sie entdecken, wie dieses innovative Finanzinstrument die Art und Weise verändert, wie Sie Ihr Geld verwalten und nutzen. Lassen Sie uns eintauchen und das Potenzial Ihres eWallets noch heute voll ausschöpfen. Wichtiger Hinweis: Dieser Service ist für Personen mit einem XTB S.A. Handelskonto verfügbar. Die Karte wird auf Basis einer Mastercard-Lizenz von DiPocket UAB, einem bei der Bank von Litauen registrierten E-Geld-Institut, ausgegeben.

Das XTB eWallet: Die wichtigsten Fakten auf einen Blick Konten in mehreren Währungen: Eröffnen Sie Konten in 7 Währungen, demnächst auch in MXN (Mexikanischer Peso), und überweisen Sie mühelos Geld. Weltweite Zahlungsoptionen: Verwenden Sie die virtuelle Multi-Währungskarte für bargeldlose Transaktionen weltweit, kompatibel mit Google Pay, Apple Pay und Garmin Pay. Bargeldabhebungen: Ermöglicht Bargeldabhebungen an Geldautomaten, die kontaktlose Zahlungen unterstützen. Günstige Transaktionen: Kostengünstiger Währungsumtausch und kostenloser Geldtransfer. Sofortige Aktivierung: Richten Sie Ihr eWallet und Ihre virtuelle Karte in Echtzeit ein. Erweiterte Sicherheit: Profitieren Sie von sicherer PIN/ePIN-Verwaltung, Kartensperrung und Datenverschlüsselung. Vermögensverwaltung: Das eWallet erleichtert nicht nur das Investieren, sondern auch die täglichen Finanzen und Kontrolle über Ihr Geld. Alles in einem Tool - der XTB App.

Was ist das eWallet von XTB? Das eWallet ist eine intuitive, digitale Geldbörse, verfügbar in mehreren Währungen, welche direkt in die XTB App integriert ist und die persönliche Finanzverwaltung vereinfacht und verbessert. Sie ermöglicht es Nutzern, mühelos Geld in mehreren Währungen zu halten, zu überweisen und zu tauschen. Ausgestattet mit der Multi-Währungskarte unterstützt das eWallet bargeldlose globale Zahlungen, Online-Shopping und Abhebungen am Geldautomaten. Eine physische Kartenlieferung wird in Zukunft möglich sein. Konten in mehreren Währungen : Verwalten Sie Konten in sieben Währungen (EUR, USD, GBP, CZK, PLN, RON, HUF), demnächst auch in MXN.

: Verwalten Sie Konten in sieben Währungen (EUR, USD, GBP, CZK, PLN, RON, HUF), demnächst auch in MXN. Kostenfreie Transaktionen : Interne Überweisungen, externe Überweisungen und Währungsumtausch erfolgen ohne versteckte Kosten.

: Interne Überweisungen, externe Überweisungen und Währungsumtausch erfolgen ohne versteckte Kosten. Sofortige Aktivierung : Öffnen und aktivieren Sie Ihr eWallet und Ihre virtuelle Karte in Echtzeit.

: Öffnen und aktivieren Sie Ihr eWallet und Ihre virtuelle Karte in Echtzeit. Erweiterte Sicherheit : Funktionen wie das Einfrieren der Karte, anpassbare Transaktionslimits und eine sichere PIN-/ePIN-Verwaltung gewährleisten optimale Sicherheit.

: Funktionen wie das Einfrieren der Karte, anpassbare Transaktionslimits und eine sichere PIN-/ePIN-Verwaltung gewährleisten optimale Sicherheit. Nahtlose Integration : Verknüpfen Sie Ihr eWallet mit Ihrem XTB-Anlagekonto, um eine einheitliche Kontrolle über Ihre Finanzen zu erhalten.

: Verknüpfen Sie Ihr eWallet mit Ihrem XTB-Anlagekonto, um eine einheitliche Kontrolle über Ihre Finanzen zu erhalten. Einfaches Bezahlen : Verbinden Sie die XTB-Karte mit Google Pay und Apple Pay. So einfach war es noch nie.

: Verbinden Sie die XTB-Karte mit Google Pay und Apple Pay. So einfach war es noch nie. Einfache Abhebungen am Geldautomaten: Überall, wo Sie hingehen, können Sie Ihr Geld von der digitalen Wallet abheben. Das eWallet bietet eine einfache, bequeme und sichere Möglichkeit, Gelder weltweit zu verwalten und ist damit ein unverzichtbares Instrument für XTB-Kunden: Anleger, Trader, Vielreisende, aber auch alle, die moderne Finanzlösungen suchen und an einer intuitiven und vollständigen Vermögensverwaltung interessiert sind. Wichtig: Sie müssen ein verifizierter XTB-Kunde sein, um die Funktionen des eWallets nutzen zu können. Registrieren Sie sich jetzt und schließen Sie den Prozess in nur 1 bis 2 Tagen ab.

Virtuelle Multi-Währungskarte XTB positioniert sich als Europas Top-Broker mit einer der besten Investment-Apps am Markt, die Investment-Tools mit Finanzmanagement-Funktionen kombiniert. Das mobile In-App-Wallet und die Multi-Währungskarte ermöglichen eine nahtlose Geldkontrolle, indem Sie sowohl Investitionen als auch Zahlungen auf einer einzigen Plattform verwalten können. Perfekt geeignet für Kleinanleger. Hier sind die Highlights. Die virtuelle Debitkarte mit mehreren Währungen, die auf Basis einer Mastercard-Lizenz von DiPocket UAB (einem bei der Bank von Litauen registrierten E-Geld-Institut) ausgegeben wird, unterstützt bargeldlose Zahlungen in Geschäften, mobile Transaktionen und kontaktlose Bargeldabhebungen an Geldautomaten weltweit. Es kann zu Apple Pay- und Google Pay-Wallets hinzugefügt werden. In Zukunft werden Anleger auch die Möglichkeit haben, eine physische Karte zu beantragen. Transaktionen in nicht unterstützten Währungen werden über den Mastercard-Wechselkurs abgewickelt.

abgewickelt. Die Verwaltung des eWallets und Sofortüberweisungen zwischen XTB-Konten sind kostenlos .

. Anleger können bei Bedarf problemlos Währungen umtauschen.

Zu den Sicherheitsfunktionen gehören die Zwei-Faktor-Authentifizierung (2FA) und Echtzeit-Benachrichtigungen zur Überwachung von Transaktionen.

und zur Überwachung von Transaktionen. Kartenlimits können über die XTB App flexibel eingestellt und geändert werden.

Die Karten können problemlos vorübergehend eingefroren oder dauerhaft gesperrt werden.

Nutzer können bis zu fünf neue Karten pro Monat erstellen. Vier mögliche Arten des Währungsumtauschs

Das eWallet von XTB: Übersicht der Funktionen Das eWallet ist ein vielseitiges Finanzinstrument, das die XTB App um zusätzliche Funktionen erweitert. Es erleichtert das Leben der Kunden, indem es die Handelskonten mit der persönlichen Finanzverwaltung verbindet. Hier sind die wichtigsten eWallet-Funktionen: Kontrolle über die Ausgaben : Übernehmen Sie die Kontrolle über Ihre Finanzen, indem Sie auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittene Transaktionslimits festlegen.

: Übernehmen Sie die Kontrolle über Ihre Finanzen, indem Sie auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittene Transaktionslimits festlegen. Keine Kosten für die Kontoführung : Keine Kosten, unabhängig vom Kontostand oder der Anzahl der Transaktionen.

: Keine Kosten, unabhängig vom Kontostand oder der Anzahl der Transaktionen. Integration von Apple Pay und Google Pay : Verknüpfen Sie Ihre Karte mit Apple Pay, Google Pay oder Garmin Pay für nahtlose Zahlungen mit einem Tastendruck.

: Verknüpfen Sie Ihre Karte mit Apple Pay, Google Pay oder Garmin Pay für nahtlose Zahlungen mit einem Tastendruck. Kostenlose virtuelle Multi-Währungskarte : Ermöglicht kostenlose Zahlungen weltweit.

: Ermöglicht kostenlose Zahlungen weltweit. Bequeme Abhebungen am Geldautomaten : Nahtlose, kontaktlose Abhebungen an Geldautomaten (mit kontaktloser Auszahlung) überall auf der Welt.

: Nahtlose, kontaktlose Abhebungen an Geldautomaten (mit kontaktloser Auszahlung) überall auf der Welt. Zahlen Sie Geld auf Ihr eWallet ein : Zahlen Sie sofort Geld auf Ihr eWallet ein, entweder von Ihrem Handelskonto oder aus externen Quellen.

: Zahlen Sie sofort Geld auf Ihr eWallet ein, entweder von Ihrem Handelskonto oder aus externen Quellen. Sicherheit : Sie können Ihre virtuelle Karte jederzeit vorübergehend sperren, wenn Sie ein Risiko für Ihr Geld sehen. Sie können die Sperrung jederzeit aufheben oder die Karte bei Bedarf dauerhaft löschen. Um das eWallet wieder nutzen zu können, müssen Sie eine neue Karte hinzufügen.

: Sie können Ihre virtuelle Karte jederzeit vorübergehend sperren, wenn Sie ein Risiko für Ihr Geld sehen. Sie können die Sperrung jederzeit aufheben oder die Karte bei Bedarf dauerhaft löschen. Um das eWallet wieder nutzen zu können, müssen Sie eine neue Karte hinzufügen. Währungsumtausch: Tauschen Sie mühelos bis zu 8 verschiedene Währungen zu günstigen Kursen um.

So funktioniert das eWallet: Ein Leitfaden Im Folgenden erhalten Sie einen Leitfaden, der die technischen Funktionen des eWallets Schritt für Schritt erläutert. Was sind die Funktionen von XTBs eWallet? Von der Einrichtung Ihres Kontos bis hin zur Verwaltung von Transaktionen, Karten und Währungsumtausch bietet dieses Kapitel alles, was Sie brauchen, um Ihr eWallet sicher und souverän zu bedienen. Los geht's!

Starter Pack Währungskonten : eWallet-Kunden erhalten Konten in ihrer Landeswährung und in EUR (wenn der Standardwert nicht EUR ist). In Ländern, in denen EUR die Standardwährung ist, sind nur EUR-Konten verfügbar.

: eWallet-Kunden erhalten Konten in ihrer Landeswährung und in EUR (wenn der Standardwert nicht EUR ist). In Ländern, in denen EUR die Standardwährung ist, sind nur EUR-Konten verfügbar. Vorschriften und Zustimmungen : Kunden müssen die Allgemeinen Geschäftsbedingungen akzeptieren, um mit dem Onboarding beginnen zu können. Alle fehlenden Informationen werden deutlich hervorgehoben.

: Kunden müssen die Allgemeinen Geschäftsbedingungen akzeptieren, um mit dem Onboarding beginnen zu können. Alle fehlenden Informationen werden deutlich hervorgehoben. Datenbestätigung: Wenn Ihre Daten nicht korrekt sind, können Sie sie aktualisieren, bevor Sie fortfahren.

Datenbestätigung Fehlende oder überholte Informationen : Ihre persönlichen Daten (z. B. Name, Geburtsdatum) oder Ausweispapiere (z. B. Personalausweis, Reisepass) müssen möglicherweise aktualisiert werden.

: Ihre persönlichen Daten (z. B. Name, Geburtsdatum) oder Ausweispapiere (z. B. Personalausweis, Reisepass) müssen möglicherweise aktualisiert werden. Optionen aktualisieren: Sie können Ihre Angaben direkt in der App korrigieren oder die App verlassen, um zum Eingabebildschirm zurückzukehren.

eWallet Dashboard Gesamtsaldo : Zeigt den Gesamtsaldo in Ihrer Hauptwährung an.

: Zeigt den Gesamtsaldo in Ihrer Hauptwährung an. Geld hinzufügen : Optionen zur Aufstockung per Banküberweisung oder von einem Handelskonto.

: Optionen zur Aufstockung per Banküberweisung oder von einem Handelskonto. Geld überweisen : Tauschen Sie mühelos Währungen um oder überweisen Sie intern Gelder.

: Tauschen Sie mühelos Währungen um oder überweisen Sie intern Gelder. Überweisung senden : Optionen für Überweisungen an andere Konten.

: Optionen für Überweisungen an andere Konten. Vorgänge : Zeigen Sie die 3 letzten Transaktionen an. Tippen Sie auf den Button, um mehr zu sehen.

: Zeigen Sie die 3 letzten Transaktionen an. Tippen Sie auf den Button, um mehr zu sehen. Kartenverwaltung: Zugriff auf die Einstellungen zur Verwaltung Ihrer Karte.

Überweisungen Interne Übertragungen Vorgang : Konten auswählen, Details eingeben (Betrag, Empfangskonto) und bestätigen.

: Konten auswählen, Details eingeben (Betrag, Empfangskonto) und bestätigen. Währungskompatibilität : Überweisungen müssen mit der Währung übereinstimmen. Ist dies nicht der Fall, wird das System automatisch umrechnen.

: Überweisungen müssen mit der Währung übereinstimmen. Ist dies nicht der Fall, wird das System automatisch umrechnen. Überprüfen: Auf einem Übersichtsbildschirm werden die Transaktionsdetails (Betrag, Wechselkurs, Gebühren) angezeigt, bevor die Transaktion bestätigt wird. Externe Überweisungen Für Privatpersonen und Unternehmen : Geben Sie die Empfängerdaten ein (Name, Kontonummer) und geben Sie den Betrag an.

: Geben Sie die Empfängerdaten ein (Name, Kontonummer) und geben Sie den Betrag an. Fehlervermeidung: Die Felder informieren Sie über fehlende oder falsche Einträge.

Transaktionsverlauf Alle Transaktionen : Wählen Sie auf dem Dashboard oder dem Kartenbildschirm "Alle anzeigen".

: Wählen Sie auf dem Dashboard oder dem Kartenbildschirm "Alle anzeigen". Kategorien : Eingehend: Grün mit einem "+"-Zeichen. Ausgehend: Schwarz mit einem "-"-Zeichen. Abgelehnt/Nicht bestanden: Zur Klarstellung durchgestrichen.

: Wenn keine Transaktionen vorgenommen werden, werden Sie in der Übersicht darüber informiert.

Kartenübersicht Verfügbarkeit der Karte : Sie können jederzeit auf Ihre aktive Karte zugreifen, sofern sie nicht manuell gesperrt oder gelöscht wurde. Hier sind die wichtigsten Funktionen: Kartendetails anzeigen: Tippen Sie auf die Schaltfläche "Details" (die Informationen sind aus Sicherheitsgründen maskiert). Karte sperren: Sperren Sie Ihre Karte vorübergehend mit der Schaltfläche "Einfrieren". Einstellungen: Zusätzliche Optionen, die über die Schaltfläche "Einstellungen" verfügbar sind. Apple/Google Pay: Fügen Sie Ihre Karte zu Apple Pay oder Google Pay hinzu. Neueste Transaktionen: Zeigen Sie die 3 neuesten Transaktionen an oder rufen Sie die gesamte Historie auf.

: Sie können jederzeit auf Ihre aktive Karte zugreifen, sofern sie nicht manuell gesperrt oder gelöscht wurde. Hier sind die wichtigsten Funktionen:

Details zur Karte Karteninformationen anzeigen und kopieren : Sie können Ihre maskierten Kartendaten im unteren Bereich anzeigen und kopieren.

: Sie können Ihre maskierten Kartendaten im unteren Bereich anzeigen und kopieren. Bestätigen Sie: Die Meldung "Kopiert!" wird angezeigt, wenn die Informationen kopiert wurden.

Kartenfunktionen einfrieren Sperren Sie Ihre Karte vorübergehend : Verwenden Sie die Schaltfläche "Einfrieren".

: Verwenden Sie die Schaltfläche "Einfrieren". “Freeze Screen”-Merkmale : Die Karte wird mit einem Schlosssymbol angezeigt. Es werden Optionen zum Aufheben der Sperre oder zum endgültigen Löschen der Karte angezeigt. Die vollständige Transaktionshistorie ist zugänglich (wenn Sie die Karte löschen, verschwindet die Transaktionshistorie, aber die vollständige Transaktionshistorie ist auf dem eWallet-Dashboard jederzeit verfügbar).

:

Hinzufügen einer neuen Karte Nachdem Sie eine Karte gelöscht haben, können Sie eine neue Karte erstellen, indem Sie aus zwei verfügbaren Typen auswählen.

Sie können innerhalb von 30 Tagen maximal 5 Karten hinzufügen.

Karteneinstellungen Dauerhaft löschen : Entfernen Sie Ihre Karte, wenn Sie sie nicht mehr benötigen.

: Entfernen Sie Ihre Karte, wenn Sie sie nicht mehr benötigen. Anzeigen oder Ändern der PIN/ePIN : Aktualisieren Sie Ihre Codes.

: Aktualisieren Sie Ihre Codes. Kartenlimits ändern (demnächst): Passen Sie Ihre Ausgabenlimits an, wenn verfügbar (derzeit sind nur Tageslimits verfügbar).

ePIN und PIN ePIN : Wird bei Online-Transaktionen im Rahmen des 3D-Secure-Verfahrens verwendet. Dieser feste Code wird bei der Erstellung der Karte per E-Mail versandt.

: Wird bei Online-Transaktionen im Rahmen des 3D-Secure-Verfahrens verwendet. Dieser feste Code wird bei der Erstellung der Karte per E-Mail versandt. PIN : Wird für Zahlungen in Geschäften verwendet und vom Kartenanbieter generiert.

: Wird für Zahlungen in Geschäften verwendet und vom Kartenanbieter generiert. Sicheres Ändern von Codes: Sie können beide Codes über einen sicheren und intuitiven Prozess anzeigen und ändern. Wichtig: Bewahren Sie Ihre Kartendaten und Ihre PIN/ePIN immer sicher auf. Wenn Sie eine nicht autorisierte Aktivität vermuten, wenden Sie sich bitte sofort an den Kundenservice. Wenn Sie Hilfe benötigen, besuchen Sie den Support-Bereich in der XTB App oder wenden Sie sich an unser Kundenservice-Team.

Technische Merkmale vom eWallet PIN ändern

ePIN ändern

Karte vorübergehend oder dauerhaft sperren

Karte entfernen

Neue Karte hinzufügen

Kartenlimit festlegen

Währungskonto hinzufügen (7 verfügbar)

Geld übertragen: Vom Anlagekonto zum eWallet (KOSTENLOS) Vom eWallet zum Anlagekonto (KOSTENLOS) Auf ein anderes DE-Konto (KOSTENLOS) Auf ein anderes EUR-Konto (KOSTENLOS) Währungsumtausch (KOSTENLOS)



XTB Karte: Apple Wallet und Google Wallet Apple Wallet Öffnen Sie die App "Wallet" auf Ihrem Apple-Gerät. Tippen Sie auf das "+" in der oberen rechten Ecke. Wählen Sie "Debit- oder Kreditkarte" und wählen Sie "DiPocket" als Bank. Tippen Sie auf "Manuelle Eingabe der Kartendaten" und geben Sie Folgendes ein: Name

Kartennummer (diese finden Sie in der XTB App unter "Karte" → "Details")

Verfallsdatum und Sicherheitscode Akzeptieren Sie die Bedingungen und die Karte ist einsatzbereit. Google Wallet Komplett automatisch - Tippen Sie einfach auf die Schaltfläche "Zu Google Pay hinzufügen". Wichtig: Es kann sein, dass Sie eine kleine Transaktion auf Ihrem Konto sehen. Dies dient der Verifizierung und wird verschwinden, ohne Ihr Guthaben zu beeinflussen. Bei Problemen wenden Sie sich bitte an den XTB-Kundenservice.

Vor- und Nachteile Bei XTB tun wir unser Bestes, um unseren Kunden das beste Produkt zu bieten. Allerdings gibt es keine perfekte Lösung für alle. Was sind also die Vor- und Nachteile des Geldmanagements im XTB eWallet? Vorteile Bequemlichkeit und Zugänglichkeit Integriert Investitionen und tägliche Finanzen in einer App und ermöglicht nahtlose Überweisungen und Echtzeit-Zugriff auf beide Konten. Unterstützung mehrerer Währungen Ermöglicht den Währungsumtausch zu fairen Wechselkursen, nützlich für internationale Investoren und Reisende. Sofortige Überweisungen Ermöglicht schnelle und gebührenfreie Überweisungen zwischen Anlage- und eWallet-Konten und sorgt so bei Bedarf für Liquidität. Erhöhte Sicherheit Funktionen wie die Zwei-Faktor-Authentifizierung (2FA), das Sperren von Karten und Echtzeit-Benachrichtigungen helfen, Gelder zu schützen und Aktivitäten zu überwachen. Bargeldloser globaler Zahlungsverkehr Virtuelle und physische Karten unterstützen globale Zahlungen, einschließlich Online-Shopping, Abhebungen am Geldautomaten und mobile Wallets wie Apple Pay und Google Pay. Kosteneffizienz Kostenlose Wartung, keine versteckten Gebühren und Währungsumtausch zu Marktpreisen sparen Kosten im Vergleich zu herkömmlichen Bankdienstleistungen. Nachteile Begrenzte Währungsunterstützung Anfänglich auf eine bestimmte Anzahl von Währungen beschränkt, was die Funktionalität für Benutzer, die mit nicht unterstützten Währungen handeln, mit Mastercard-Wechselkursen einschränkt. Vertrauen in die Technologie Erfordert eine stabile Internet- und App-Funktionalität; technische Probleme oder Ausfallzeiten können den Zugang zu den Mitteln behindern. Potenzielle Sicherheitsrisiken Trotz fortschrittlicher Funktionen und 2FA-Sicherheit können digitale Geldbörsen in Zukunft anfällig für Cyber-Bedrohungen wie Hacking oder Phishing sein. Grenzwerte für Transaktionen Tägliche Transaktions- oder Kartenlimits können große Investitionen oder Abhebungen einschränken, was zu Unannehmlichkeiten führen kann. Lernkurve für neue Benutzer Die Verwaltung von Konten, Karten und Überweisungen in mehreren Währungen kann für manche Nutzer kompliziert sein, vor allem, wenn sie mit digitalen Finanztools noch nicht vertraut sind. Abhängigkeit von einer einzigen Plattform Die Kombination von Investitionen und Zahlungen in einer App schafft Vertrauen in das Ökosystem der App, was bei app-spezifischen Problemen oder Kontobeschränkungen problematisch sein könnte.

Zusammenfassung Das eWallet von XTB könnte ein entscheidender Faktor für die nahtlose Verwaltung persönlicher Finanzen und Investitionen sein. Diese innovative Lösung, die auf Effizienz und globale Nutzbarkeit ausgelegt ist, ist direkt in die XTB App integriert und bietet ein Wallet mit mehreren Währungen, die XTB Money Mastercard und erweiterte Funktionen fürs Finanzmanagement. Zukünftige Updates versprechen noch mehr Komfort, einschließlich automatischer Überweisungen und Downloads der Transaktionshistorie. Mit dem eWallet von XTB kann die Verwaltung Ihres Geldes einfacher und effizienter werden. Entscheiden Sie sich für eine intelligentere Art der Verwaltung Ihrer Finanzen.

FAQ Welche Währungen werden von eWallet unterstützt? Die eWallet unterstützt derzeit EUR, USD, GBP, CZK, PLN, RON und HUF und in Zukunft auch MXN. Sind mit eWallet-Transaktionen irgendwelche Kosten verbunden? Die eWallet bietet kostenlose Überweisungen. Der Währungsumtausch geht mit 0,5 % Aufschlag einher. Kann ich das eWallet weltweit nutzen? Ja, die XTB Money Mastercard ermöglicht eine weltweite Nutzung, einschließlich Online-Shopping, Abhebungen am Geldautomaten und kontaktlose Zahlungen. Wie sicher ist das eWallet? Die eWallet umfasst fortschrittliche Sicherheitsmaßnahmen, darunter verschlüsselte Daten, anpassbare Kartenlimits und eine Echtzeit-Sperrfunktion. Wie kann ich mein eWallet aktivieren? Melden Sie sich einfach bei der XTB App an, folgen Sie dem geführten Onboarding-Prozess und aktivieren Sie Ihr eWallet sofort.

