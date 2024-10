xStation 5: Tastaturkürzel (Shortcuts)

xStation 5: Tastenkürzel (Shortcuts)

In dieser Lektion lernen Sie:

Wie Sie mit unseren Tastenkürzel Ihren Handel noch einfacher und schneller gestalten können

Wie man Aktionen innerhalb der Plattform nur über die Tastatur ausführt

Wie Sie Hotkeys aktivieren oder deaktivieren, die ausschließlich mit dem Öffnen und Schließen von Handelsgeschäften in Zusammenhang stehen Wenn Sie sich erst einmal für den Markt entschieden haben, ist Schnelligkeit der Schlüssel zum Erfolg. Deshalb können professionelle Devisenhändler fast alles über ihre Tastatur erledigen. Eine ähnliche Funktionalität bietet Ihnen xStation 5 mit sogenannten Hotkeys. Die Registerkarte “Tastenkürzel” bietet Ihnen eine Vorschau aller “Tastenkürzel”, die auf xStation 5 verfügbar sind. Um die Registerkarte “Tastenkürzel” zu öffnen, klicken Sie auf das Burgermenü in der oberen rechten Ecke, anschließend auf "Einstellungen" und dann auf den Reiter "Tastaturkürzel" Wählen Sie dann “Tastenkürzel”: Das Fenster “Tastenkürzel” erscheint, jetzt können Sie die vollständige Liste mit Beschreibung der Funktionen sehen. Beispielsweise können Sie ein neues Order-Fenster für einen Markt öffnen, indem Sie die Taste F9 drücken – so einfach ist das! Diese beziehen sich ausschließlich auf das Eröffnen und Schließen von Positionen und sind standardmäßig nicht aktiviert, scrollen Sie weiter nach unten, um weitere Optionen zu finden.

Hotkeys können Zeit sparen und sind besonders wertvoll, wenn die Preise schnell schwanken.

