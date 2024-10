Forex - Definition

Forex ist ein globaler Marktplatz, auf dem Währungen gehandelt werden. Er ist einer der größten und liquidesten Märkte der Welt. Sie müssen keine physische Währung kaufen, um auf dem Devisenmarkt zu investieren, Sie können dies ganz einfach mit CFDs tun.

Der außerbörsliche Handel (OTC) ist ein dezentraler Markt, auf dem Marktteilnehmer Aktien, Rohstoffe, Währungen oder andere Instrumente direkt zwischen zwei Parteien und ohne eine zentrale Börse oder einen Broker handeln.

Ein Währungspaar ist eine Notierung von zwei verschiedenen Währungen, wobei die eine gegen die andere notiert wird. Jede Währung wird mit einer Abkürzung aus drei Buchstaben dargestellt und in der Regel durch einen Schrägstrich von der Währung getrennt, mit der sie gepaart ist. So bezieht sich beispielsweise EUR/USD auf das Währungspaar Euro-US-Dollar. Die zuerst aufgeführte Währung eines Währungspaares wird als Basiswährung bezeichnet, die zweite Währung als Kurswährung.

Basiswährung & Kurswährung: Die Berechnung der Kurse zwischen ausländischen Währungspaaren ist ein Faktor der Basiswährung. In der Regel wird das Währungspaar wie folgt dargestellt - EUR/USD 1,1830. In diesem Beispiel ist der Euro (EUR) die Basiswährung und der US-Dollar (USD) die Kurswährung. Die Differenz zwischen den beiden Währungen ist ein Verhältnispreis. Er gibt an, wie viel der Kurswährung benötigt wird, um eine Einheit der Basiswährung zu kaufen. Ein Euro wird also für 1,1830 US-Dollar gehandelt.

Majors sind die weltweit am häufigsten gehandelten Währungspaare. Sie umfassen die Währungen Euro, US-Dollar, japanischer Yen, Pfund Sterling, australischer Dollar, kanadischer Dollar und Schweizer Franken. Die Hauptwährungen sind diejenigen, in denen die meisten Auslandstransaktionen der Welt abgewickelt werden, was bedeutet, dass sie am liquidesten sind. Sie sind auch die Währungen, mit denen die Länder ihre eigene Währung am häufigsten bewerten.

Minors, auch bekannt als Cross-Währungspaare, sind Paare, die nicht den US-Dollar, aber mindestens eine der drei anderen Hauptwährungen der Welt enthalten. Bei diesen etwas weniger beliebten Paaren kommt es aufgrund der geringeren Marktliquidität häufig zu stärkeren Ausschlägen in beide Richtungen. Dies bedeutet auch, dass ihre Spreads im Vergleich zu den Hauptwährungen oft größer sind.

Exotics bestehen in der Regel aus einer Hauptwährung und einer wenig gehandelten Währung oder einer Währung eines Schwellenlandes. Beispiele hierfür sind USD/TRY, USD/MXN/ EURPLN oder EUR/HUF. Diese Paare werden nicht so häufig gehandelt wie die Majors oder die Minors, sodass die Kosten für den Handel mit diesen Paaren aufgrund der mangelnden Liquidität auf diesen Märkten oft höher sind als bei den Majors oder den Minors. Exotische Währungen können extrem volatil sein und werden oft mit geringem Volumen gehandelt.

Handelssitzungen: Der Devisenmarkt ist 24 Stunden am Tag und fünfeinhalb Tage pro Woche für den Handel verfügbar und kann in vier Hauptsitzungen unterteilt werden: Sydney-Sitzung, Tokio-Sitzung, London-Sitzung und New York-Sitzung. Manchmal überschneiden sich die Sitzungen, wie z. B. der vierstündige Zeitraum für die Spitzenaktivität in Europa und Nordamerika, der oft mit einer erhöhten Volatilität einhergeht.

Der Devisenmarkt ist 24 Stunden am Tag und fünfeinhalb Tage pro Woche für den Handel verfügbar und kann in vier Hauptsitzungen unterteilt werden: Sydney-Sitzung, Tokio-Sitzung, London-Sitzung und New York-Sitzung. Manchmal überschneiden sich die Sitzungen, wie z. B. der vierstündige Zeitraum für die Spitzenaktivität in Europa und Nordamerika, der oft mit einer erhöhten Volatilität einhergeht. Rohstoffwährungen sind Währungen aus Ländern mit reichen Ressourcen und großen Rohstoffreserven. Diese Länder sind in hohem Maße von Rohstoffexporten abhängig, weshalb die Wechselkurse ihrer nationalen Währungen mit den Rohstoffpreisen schwanken können. Zur Gruppe der Rohstoffwährungen gehören: Kanadischer Dollar, Russischer Rubel, Australischer Dollar und Neuseeländischer Dollar.

