Forex & CFD mobile Trading App

Laden Sie unsere mobile FX- und CFD-Trading App herunter. Handeln Sie CFDs, ETFs, Indizes und Kryptowährungen mit XTB.

Mit der xStation von XTB – gewählt zur “Best Trading Platform 2016” durch Personal Online Wealth Awards – auf mehr als 3.000 globale Finanzinstrumente zugreifen, inkl. Forex, Indizes, CFDs auf Kryptowährungen, Rohstoffe, Aktien CFDs und ETFs. Ganz einfach und bequem von Ihrem Smartphone aus mit unserer vollständig optimierten mobilen App. Mit der mobilen Trading-App von XTB für Ihr Smartphone (Android, iOS oder Windows Mobile) können Sie Ihre Konten unterwegs verwalten, egal wo Sie gerade sind. Sie benötigen dazu nur ein Konto bei uns und eine funktionierende Internet- bzw. 3G/4G-Verbindung. Mobiles Handeln mit einem kompletten Kontomanagement, Chart-Diagrammen und anderen wichtigen Tools, die für den Echtzeithandel auf dem Finanzmarkt erforderlich sind. Sie können für die App entweder Ihr Live- oder Demo-Konto nutzen, mit welchem Sie mit einer virtuellen Einlage in Höhe von 100.000 risikofrei Ihre Handelsstrategie ausprobieren können. Unsere Forex-App “xStation” bietet Ihnen eine bequeme Möglichkeit mit den neuesten Entwicklungen des Marktes Schritt zu halten, Märkte zu analysieren und Trades zu öffnen – alles ganz einfach mit Ihren Fingerspitzen. Das bietet Ihnen unsere mobile Trading-App: Zugang zu mehr als 3.000 Märkten, inkl. Devisen, Indies, CFDs auf Kryptowährungen, Rohstoffe und Aktien-CFDs

Anpassen von Ordern direkt auf dem Smartphone, einschließlich Stop-Loss- und Take-Profit-Levels

Erstellen von personalisierten Benachrichtigungen

Anwenden von technischen Analysewerkzeugen und Indikatoren in Chart-Diagrammen Unsere mobile Trading-App ist auch für Tablets verfügbar und bietet noch mehr Funktionen, wie z.B. einer anpassbaren Benutzeroberfläche, Order-Historie, Marktkommentare und Wirtschaftskalender. Als einer der führenden globalen Broker wissen wir, wie wichtig der mobile Handel für Ihren Erfolg sein kann. Unsere mobile Forex-App bietet vollen und sicheren Zugriff auf Ihr XTB-Konto, sodass Sie jederzeit nah am Marktgeschehen bleiben können. Laden Sie die App einfach kostenlos herunter, melden Sie sich in Ihrem Konto an und beginnen Sie mit dem Trading. Bleiben Sie mit den neuesten Marktnachrichten auf dem Laufenden, überprüfen Sie Ihr Portfolio und platzieren Sie Trades von unterwegs mit unserer intuitiven und fortschrittlichen mobilen App. Wie kann ich die Forex & CFD mobile Trading-App nutzen? Nach dem Herunterladen der App aus dem entsprechenden App-Store Ihres Smartphones wird ein Anmeldefenster angezeigt. In dem Anmeldefenster können Sie sich mit Ihrem Live- oder Demo-Konto verbinden. Geben Sie dazu einfach Ihre Benutzerdaten ein. Sie haben noch kein Konto bei uns? Kein Problem: laden Sie die App herunter und registrieren Sie sich direkt in der App für ein Handelskonto. Sobald Sie eine Einzahlung auf Ihr Konto durchgeführt haben, können Sie Positionen öffnen. Wenn Sie glauben, dass ein Markt – wie z.B. der für Gold oder Bitcoin – in den nächsten Tagen oder Wochen steigen oder fallen wird, können Sie eine entsprechende Position innerhalb der mobilen App von XTB handeln. Wenn sich der Markt in die von Ihnen prognostizierte Richtung bewegt, haben Sie einen Gewinn erzielt. Bewegt sich der Markt jedoch in die andere Richtung, machen Sie einen Verlust. Wenn Sie sich noch nicht bereit für den Handel auf realen Märkten fühlen, können Sie die mobile App mit einem Demo-Konto testen. Dieses ist komplett kostenfrei, unverbindlich und unkompliziert. Funktionen unserer mobilen Trading-App Mehr als 50% unserer Kunden nutzen unsere mobile App aktiv zum Handeln. Ihre Beliebtheit verdankt sie unter anderem ihren leistungsstarken Funktionen und Tools. Zu den Funktionen gehören: Abschluss von Massen-Ordern

Interaktive Chart-Diagramme mit technschen Indikatoren

Vollständige Verwaltung der Trades

Wirtschaftskalender

Marktnachrichten in Echtzeit

