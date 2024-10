xStation 5: Grundlegender Aufbau

Lesezeit: 3 Minute(n)

XTB Trading Academy: Basiswissen - Grundlegende Trading-Themen und Inhalte zu CFDs, Forex und unseren Handelsplattformen.

In dieser Lektion lernen Sie:

Einzelheiten zur Plattform

Die wichtigsten Funktionen der xStation 5 (z.B. Login)

Wo Instrumente in der xStation 5 gefunden werden können

Da die xStation 5 eine browserbasierte Plattform ist, müssen Sie keine zusätzliche Software auf Ihrem Computer installieren, um die Plattform zu nutzen. Zusätzlich sind Desktop Anwendungen für Windows und Mac verfügbar.

Login



In die Plattform können Sie sich einloggen, indem Sie unsere Webseite besuchen und in der rechten oberen Ecke auf "LOGIN" klicken und anschließend auf "Web App". Nun erscheint die xStation 5 und das Login-Fenster. In die Plattform loggen Sie sich mit Ihrer Email-Adresse und Ihrem eigens - während der Kontoeröffnung - gewählten Passwort ein. Sollten Sie zwischenzeitlich das Passwort geändert haben, so nutzen Sie bitte das aktuelle Passwort. Falls Sie Ihr Passwort vergessen haben, klicken Sie im Login-Fenster auf "Passwort vergessen?" und folgen den Anweisungen, um das Passwort zurückzusetzen.



Nun zurück zum Login: Nachdem Sie Ihre Daten eingegeben haben, startet die xStation 5. Sofern Sie mehrere Konten führen, beispielsweise ein Demo- und ein Live-Konto, oder generell mehrere Live-Konten - so können Sie über das Menü im rechten oberen Bereich der Plattform bequem zwischen den Konten wechseln. Sie müssen Ihre Daten nicht erneut eingeben.



Wie Sie sehen können, ist die Standardansicht der xStation 5 in drei Module geteilt:



Das Chart-Fenster



Im gesamten oberen rechten Bereich befindet sich das Chart-Modul. Hier können Sie Charts, Widgets und andere Analysetools für die einzelnen Märkte anzeigen, hinzufügen oder abwählen. Die Charts in der xStation 5 beinhalten eine Reihe von Analyseinstrumenten und Kennziffern. Darüber hinaus gibt es weitere Registerkarten, die entwickelt wurden, um Ihnen ein klareres Bild der Märkte zu geben. Hier finden Sie aktuelle Nachrichten, den Wirtschaftskalender, den Ausbildungsbereich, einen Reiter zur Erstellung von Handelshistorien (quasi Kontoauszüge) und mehr. In den Einzelnen Kategorien befinden sich jeweils Sub-Kategorien beispielsweise mit den wesentlichen Änderungen, dem Martktsentiment, dem Aktien- und ETF-Scanner, der Heatmap, Ihre eigene Performance-Statistik und mehr. Dieses Modul hilft Ihnen im Allgemeinen bei Ihrer gründlichen Marktanalyse.

Das Terminal



Mit dem Modul oben links, den Notierungen, können Sie Vorgänge öffnen und verwalten, Marktpreise und Markttiefe beobachten und Ihre gewünschten Märkte für die Beobachtung anpassen. Im Terminal suchen Sie zudem auch nach Instrumenten. Geben Sie einfach das Symbol oder das Unternehmen im Suchfeld ein. In der xStation 5 können Sie zwischen echten Aktien (STC) und ETFs sowie CFDs auf Forex, Rohstoffe, Indizes, Aktien, ETFs und Kryptowährungen wählen. Sie können auch Ihre eigene personalisierte Ansicht der Handelsinstrumente in der Registerkarte "Favoriten" anlegen. Offene Positionen und schwebende Aufträge



Das untere Modul beinhaltet die offenen Positionen und schwebende Aufträge. Hier finden Sie Ihre Transaktionen und können diese auch entsprechend hier verwalten. Die Ansicht zeigt die Auftrags-ID, Art (BUY/Long oder SELL/Short), die Auftragsgröße, SL- und TP-Niveaus und vieles mehr. Verwalten können Sie Ihre Positionen, indem Sie in diesem Modul zum Beispiel die Stop-Loss- und Take-Profit-Niveaus hinzufügen oder anpassen. Weiterhin können Sie hier auch Positionen teilweise oder alle alle schließen (mit nur einem Klick).

Jetzt Livekonto eröffnen oder zuerst im Demokonto testen Erobern Sie die Märkte mit einer preisgekrönten und leicht zu bedienenden Investment-App! Livekonto eröffnen Demokonto eröffnen

Aktie

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.

Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!





Risikohinweis



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 76% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.