xStation 5: Market Watch (Terminal) und wie ein Trade platziert werden kann

xStation 5: Market Watch (Terminal) und wie ein Trade platziert werden kann



In dieser Lektion erläutern wir:

Das obere Terminal (Market Watch), eine der wichtigsten Funktionen der xStation 5

Wie in der xStation 5 ein Trade platziert werden kann

Wie ein Trade direkt aus dem Chart platziert werden kann

Das obere Terminal bzw. auch "Market Watch" genannt ist im Grunde das Fenster zu den weltweiten Investitionen. Hier können Sie zwischen den Asset-Klassen Forex (FX), Indizes (IND), Rohstoffe (CMD), Kryptowährungen (CTR), echte Aktien und Aktien-CFDs (STC) sowie echte ETFs und ETF CFDs (ETF) wählen. Alle Klassen sind mit wenigen Klicks verfügbar.





Im oberen Terminal bzw. Market Watch können Sie auch nach Instrumenten suchen. Egal ob Sie das Symbol eingeben, oder beispielsweise im Falle von Aktien das Unternehmen.



Alle verfügbaren Instrumente haben ihr eigenes Symbol bzw. eine eigene Bezeichnung. Wenn Sie sich nicht sicher sind, welches Symbol für welches Instrument steht, fahren Sie einfach mit der Maus über das Symbol und Sie erhalten weitere Informationen.

Weitere Einzelheiten zum Instrument erhalten Sie, wenn Sie auf das "Informationszeichen (i)" im Instrumentenbereich klicken.



Anschließend erscheint das Fenster mit allen Informationen zum Instrument.





Einen Trade platzieren



Es gibt mehrere Möglichkeiten, einen Trade zu platzieren. Sie können dies direkt im oberen Terminal bzw. Market Watch durch Doppelklick auf das gewünschte Instrument ausführen. Dabei erscheint die Order-Maske: Wählen Sie in der Order-Maske die Größe der Position sowie weitere Einstellungen wie den Stop-Loss- oder Take-Profit.



Die Order-Maske beseitzt einen integrierten Rechner, der Sie darüber informiert, welche Auswirkungen die Platzierung dieses Trades haben kann, zum Beispiel in Bezug auf. - Spread (in Pips) und dessen Wert - Kommission/Provision - Pip-Wert - Tägliche Swap-Punkte Nehmen wir an, Sie möchten einen Trade im EURUSD mit einem Volumen von 1 Lot öffnen. Im integrierten Rechner können Sie ganz leicht das Volumen einstellen und erhalten alle errechtenet Werte.

Nachdem Sie das gewünschte Volumen eingestellt haben, entscheiden Sie nun, ob Sie das Währungspaar "kaufen" möchten, d.h. long gehen, oder ob Sie es "verkaufen" möchten, d.h. short gehen.

Wenn Sie erwarten, dass der Markt fällt und möchten daher verkaufen, dann gehen Sie short. Wenn Sie denken, der Markt wird steigen und möchten kaufen, dann gehen Sie long. Möchten Sie also eine Long-Position eingehen, dann klicken Sie auf die grüne Schaltfläche "Buy". Wenn Sie eine Short-Position eingehen möchten, dann klicken Sie auf die rote Schaltfläche "Sell". Sobald Sie dies ausgeführt haben, wird Ihr Trade platziert. Die beschriebene Möglichkeit ist die eine Option zur Platzierung einer Order - die Platzierung übder die Order-Maske.



Alternativ können Sie die Platzierung eines Trades auch anderweitig und schneller ausführen. Dies funktioniert mit nur einem Klick direkt im oberen Terminal bzw. Market Watch. Nachdem Sie Ihren Markt bzw. das gewünschte Instrument im oberen Terminal gefunden haben und die gewünschte Lot-Größe eingestellt haben, klicken Sie hier direkt auf die verfügbare Schaltfläche "Buy" oder "Sell" und der Trade wird sofort und automatisch ausgeführt. Die smarte Art, Ihr Erspartes zu investieren Legen Sie Ihr Geld langfristig automatisiert an und wählen Sie aus über 450 ETFs Mehr erfahren Es öffnet sich ein Bestätigungsfenster. Hier allerdings haben Sie die Möglichkeit, ein Häkchen bei "Nicht mehr anzeigen" zu setzen, um die Orderplatzierung nochmals zu beschleunigen. Wenn Sie das Häkchen setzen, wird ab dem Zeitpunkt bei keiner Orderplatzierung via Market Watch ein zusätzliches Bestätigungsfenster erscheinen. So können Sie künftig die Platzierung von Trades mit nur einem Klick ausführen. Einen Trade im Chart öffnen (Click & Trade Funktion)



Eine weitere Möglichkeit einen Trade zu platzieren ist die Click & Trade Funktion direkt im Chart.



Nachdem Sie im Chart ein bestimmtes Instrument analysiert haben und gerne einen Trade platzieren möchten, können Sie diese in der oberen linken Ecke des Charts tun. Hier befinden sich jeweils die Schaltflächen zum kaufen oder verkaufen. Dabei sind die Schaltflächen jeweils mit der entsprechenden Farbe und dem Kauf- oder Verkaufpreis hinterlegt. Zusätzlich haben Sie heir die Option zur Änderung des Volumens.





Sie können hier auch Stop-Loss- oder Take-Profit-Aufträge einstellen. Klicken Sie dazu auf die Schaltfläche "SL/TP", die sich neben der grünen Buy-Schaltflächen befindet, und legen Ihre Level fest.





Die Platzierung eines Trades bzw. einer Order ist wirklich nicht schwer. Dank unserer fortschrittlichen Handelsplattform ist dies sehr einfach, intuitiv gestaltet und schnell. Die xStation 5 bietet verschiedene Möglichkeiten zur Platzierung eines Trades und damit mehrere Optionen, aus denen Sie selbst wählen können. Je nachdem, welche Option am besten zu Ihrem Handelsstil passt.

