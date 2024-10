Lesezeit: 3 Minute(n)

USFANG: 3 Handelsmöglichkeiten

Technologie-Aktien wie Apple, Facebook oder Netflix gehören nicht nur zu den größten Gewinnern an der Wall Street, sondern haben zum Teil auch unser Leben verändert. Als ihre Bewertungen stiegen, begannen Skeptiker zu argumentieren, dass eine weitere Marktblase im Entstehen sein könnte (Stichwort: Dotcom-Blase). Infolgedessen wurde der FANG-Index erstellt, der die Aktien von Facebook, Amazon, Netflix und Google beinhaltete. Zunächst wurde der Index 2017 durch Apple erweitert, wodurch der FAANG-Index entstand. Heutzutage repräsentiert der Index tatsächlich 10 Technologiewerte zu gleichen Teilen: Alibaba, Alphabet (Google), Amazon, Apple, Baidu, Facebook, Netflix, NVIDIA, Tesla und Twitter. Somit können Anleger mit nur einem Produkt in die 10 wichtigsten IT-Unternehmen der Welt investieren - dem USFANG-CFD, der auf dem NYSE FANG+ Index basiert. In diesem Artikel stellen wir 3 Möglichkeiten vor, wie Anleger den USFANG-CFD handeln können.



Möglichkeit 1: Aktienportfolio

CFDs auf Indizes haben 2 elementare Eigenschaften: die Hebelwirkung und die Skalierung. Wenn Sie in die 10 IT-Einzeltitel investieren möchten, benötigen Sie eine Menge Kapital. Der USFANG-CFD vereint nicht nur die 10 wichtigsten globalen IT-Unternehmen in nur einem Instrument, sondern benötigen Anleger lediglich 10% des eigentlichen Investitionswertes, um eine Position zu eröffnen. Die Skalierung ermöglicht es außerdem, beliebig große Positionen zu eröffnen. Dabei repräsentiert 1 Lot den aktuellen Wert in Punkten x 50 USD. Wenn also der Index aktuell bei 2.600 Punkten steht, ergibt das 130.000 USD. Wenn Sie jedoch maximal 50.000 USD investieren möchten, eröffnen Sie eine Position mit 0,38 Lot. In unserem Beispiel entspricht dies 49.400 USD (Investitionswert). Dank der Hebelwirkung benötigen Sie lediglich Handelskapital in Höhe von 4.940 USD, um eine Position mit 0,38 Lot zu eröffnen. Der USFANG-CFD ermöglicht es Anlegern also, unkompliziert und schnell mit einem niedrigeren Kapitalaufwand in mehrere IT-Aktien zu investieren.

Möglichkeit 2: Short-Position

Während Aktien separat gekauft werden können, ist dies für den Anleger nur vorteilhaft, wenn deren Kurse steigen und sie dadurch an Wert gewinnen. Doch was, wenn der Anleger der Meinung ist, dass IT-Aktien überbewertet sind? Auch hierfür eignet sich der USFANG-CFD, da dieser Anlegern die Möglichkeit bietet, mit einer Short-Position auf fallende Kurse zu setzen. Die Short-Position ist für den Anleger also profitabel, solange der Kurs des USFANG fällt. Wie bereits in Beispiel 1 profitieren Anleger auch hier von den Vorteilen der Hebelwirkung und der Skalierung.

Trotz einer größeren Korrektur im Jahr 2018 verzeichnete der NYSE FANG+ Index zwischen September 2014* und Ende Februar 2019 einen jährlichen Anstieg um 23,3%. Der CFD, der auf diesem Index basiert, ist in der xStation 5 unter dem Symbol USFANG verfügbar. Quelle: xStation 5

Bitte beachten Sie, dass sich die dargestellten Daten auf vergangene Performance-Daten beziehen und kein zuverlässiger Indikator für die zukünftige Performance sind.

* offizielle Einführung: 29.06.2017 - Kurse vor der Zeit basieren auf Backtest-Kalkulationen.



Möglichkeit 3: Spekulatives Hedging (Absichern)

Diese Strategie eignet sich besonders für Anleger, die bereits über ein Aktien-Portfolio verfügen. Wenn das Aktien-Portfolio eines Anlegers einen Wert von beispielsweise 20.000 USD hat, und die vorhandenen Werte auch weiterhin gehalten werden sollen, der Anleger jedoch davon ausgeht, dass IT-Aktien überbewertet sind, würde sich eine absichernde Short-Position mit dem USFANG-CFD anbieten (bei einem Kurswert von 2.600 Punkten entsprechen 0,15 Lot 19.500 USD Investitionsvolumen). Bei einem solchen Trade geht der Anleger davon aus, dass sich das Aktien-Portfolio besser entwickeln wird als die im NYSE FANG+ Index enthaltenen Aktienwerte. Der Anleger profitiert zudem, wenn der Wert des USFANG-CFDs mehr fällt, als der Wert des Aktien-Portfolios.

Datenquelle: Bloomberg, xStation 5, XTB Research

USFANG-CFDs in der xStation 5 handeln