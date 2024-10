Wie aktiviere ich mein Handelskonto?

Nachdem Sie die Kontoeröffnung über die Webseite der XTB vollständig durchgeführt haben, wird zur Vervollständigung und Aktivierung Ihres Livekontos eine Legitimation zur Identitätsfeststellung benötigt. XTB bietet Ihnen mehrere Möglichkeiten zur Legitimierung mittels Personalausweis oder Reisepass, je nachdem wo sich Ihr Wohnsitz befindet.

Kunden mit Wohnsitz in Deutschland oder Österreich

Legitimation über WebID Über unseren Partner WebID können Sie sich schnell und einfach online mittels Account ID (zurzeit nur für Kunden aus Deutschland verfügbar) verifizieren lassen. Hierfür benötigen Sie einen Laptop/PC, Tablet oder Smartphone mit Internetzugang sowie Ihren Personalausweis bzw. Reisepass. So funktioniert Account ID: Machen Sie Fotos von Ihrem Gesicht und Ihrem Ausweisdokument

Loggen Sie sich in Ihren Online Banking Account ein

Sie erhalten eine TAN und geben diese ein

Sollten Sie sich nicht über Ihren Online Banking Account verifizieren können, werden Sie zur Verifizierung per Video ID weitergeleitet. So funktioniert Video ID: Geben Sie Ihre persönlichen Daten ein

Führen Sie einen Videocall mit einem Agenten von WebID durch

Sie erhalten eine TAN auf Ihr Smartphone und geben diese ein Zusätzlich müssen Sie dann nur noch Ihre IBAN angeben. Kunden mit Wohnsitz außerhalb von Deutschland und Österreich

Option 1: PostIdent der Deutschen Post AG Mittels PostIdent-Coupon können Sie Ihre Identität in jeder Filiale der Deutschen Post AG verifizieren lassen. Einfach den PostIdent-Coupon ausdrucken und zusammen mit Ihrem gültigen Ausweisdokument bei einer Filiale der Deutschen Post vorlegen. Alle weiteren Schritte erledigen die Beamten der Deutschen Post für Sie.

Option 2: Video-Legitimation der Deutschen Post AG Der schnelle und bequeme Weg mittels Video-Legitimation. Hierzu benötigen Sie lediglich ein Smartphone/Tablet mit Kamerafunktion oder einen Laptop bzw. PC mit einer funktionsfähigen Kamera. Die Video-Legitimation können Sie im Kundenbereich Mein XTB während der Servicezeiten von Montag bis Sonntag, von 08:00 Uhr bis 22:00 Uhr, durchführen.

Option 3: Legitimation über Ihre Hausbank Lassen Sie sich von einem Mitarbeiter Ihrer Bank legitimieren. Vereinbaren Sie dafür einen persönlichen Termin in Ihrer Bankfiliale und drucken Sie das Legitimierungsformular aus, welches Sie von Ihrem persönlichen Ansprechpartner erhalten. Gehen Sie zu Ihrer Bankfiliale und bitten Sie Ihren Berater darum, das Formular auszufüllen. Sie benötigen dazu ein gültiges Ausweisdokument (Personalausweis oder Reisepass). Sobald die Bank das Formular ausgefüllt und gestempelt hat, fertigen Sie bitte noch eine Farbkopie Ihres Ausweises an und senden Sie uns sowohl das Originalformular, als auch eine Kopie Ihres Identifikationsdokuments zu.

Option 4: Legitimation über Notar, Steuerbüro, Rechtsanwalt Lassen Sie sich eine beglaubigte Ausweiskopie bei einer der oben genannten Parteien aushändigen. Anschließend senden Sie uns die beglaubigte Ausweiskopie im Original auf dem Postweg zu. Befindet sich Ihr Wohnsitz außerhalb von Deutschland und Österreich, reichen Sie bitte noch zusätzlich einen Adressnachweis in Form einer Meldebescheinigung, einen Kontoauszug, Lohnzettel oder einer Strom-, Gas- oder Festnetztelefonrechnung (kein Mobilfunk) ein. Diesen einfach per E-Mail an den dafür zuständigen Ansprechpartner (Account Manager für Sales) schicken. Bitte beachten Sie: Unabhängig davon, welche der oben genannten Möglichkeiten Sie wählen, muss die Legitimation im Original und auf dem Postweg bei XTB eingehen. Die Kosten für die Legitimierung über die Deutsche Post AG (PostIdent) trägt XTB. Die Abrechnung findet automatisch statt.

Sollten Sie weitere Fragen zu den möglichen Legitimationswegen haben, zögern Sie nicht, unsere Mitarbeiter des Kundenservices zu kontaktieren. Wir freuen uns darauf, Sie bei XTB begrüßen zu dürfen!

FAQ Wie lange dauert die Verifizierung? Die Dauer der Verifizierung hängt von der Art der Legitimation ab. Die Account ID per WebID erfordert keine Interaktion mit einem Mitarbeiter, daher sind Sie in wenigen Minuten verifiziert und von XTB legitimiert. Werden Sie per Video ID verifiziert, so kann der Prozess 1-2 Werktage in Anspruch nehmen. Kunden mit Wohnsitz außerhalb von Deutschland und Österreich, die sich für PostIdent entscheiden, müssen mit einer Dauer von 1-3 Werktagen rechnen. Bei der Verifikation über Ihre Hausbank müssen Sie allerdings mit einer Dauer von ca. 3-7 Werktagen rechnen. Warum benötigt XTB diese Dokumente? XTB ist gesetzlich verpflichtet, eine angemessene und vorgeschriebene Identitätsprüfung jedes Kunden durchzuführen.

