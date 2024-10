Wie platziere ich einen Trade in der xStation 5?

Lesezeit: 2 Minute(n)

In der xStation 5 haben Sie 3 Möglichkeiten, einen Trade zu platzieren.

Wie platziere ich einen Trade in der xStation 5? Es gibt verschiedene Möglichkeiten eine Position in der xStation eröffnet

Sie können über das Marktfenster ein Finanzinstrument auswählen. Über einen Doppelklick auf das gewünschte Instrument öffnet sich ein Orderfenster. Bestimmen Sie anschließend die genauen Konditionen Ihres Trades

Alternativ können Sie, ebenfalls über das Marktfenster, direkt über „buy“ und „sell“ eine Position eröffnen

Sie können außerdem direkt in der linken oberen Ecke des Charts einen Trade platzieren Die xStation bietet Ihnen 3 Möglichkeiten einen Trade zu platzieren, welche im Folgenden nochmal erläutert werden:

1. Die erste Möglichkeit bietet sich über das Orderfenster. Wählen Sie das gewünschte Instrument im Marktfenster über einen Doppelklick aus – anschließend erscheint das folgende Orderfenster:

Im Ordnerfenster können Sie die Größe der Position bestimmen und wählen, ob Sie einen Stop Loss oder Take Profit setzen möchten.



Das Orderfenster hat einen integrierten Trading-Rechner, welcher Ihnen folgende Informationen zu Ihrer aufgebauten Position anzeigt: Spread in Pips und Betrag (€)

Kommission

Pipwert

Swap-Punkte

Sobald Sie die Größe des Trades bestimmt haben, müssen Sie entscheiden in welche Richtung es gehen soll. Wenn Sie verkaufen (Short) möchten, wählen Sie „Sell“. Wenn Sie kaufen (Long) möchten, wählen Sie „Buy“. Nach dieser Auswahl wird der Trade dann eröffnet. Diese Möglichkeit nennt sich „das Platzieren einer Position über das Orderfenster“. 2. Die zweite Möglichkeit finden Sie ebenfalls im Marktfenster, jedoch ohne das zusätzlich das Orderfenster anzuklicken. Wählen Sie einfach mit einem Klick das gewünschte Instrument aus. Stellen Sie auch hier die Größe der Position zwischen dem „Buy-“ und dem „Sell-“ Button ein. Diese Möglichkeit nennt man „das Platzieren einer Position über das Marktfenster“: 3. Die dritte Möglichkeit finden Sie direkt im Chart. Sobald Sie sich für ein Instrument entschieden haben und dieses in den Chart eingefügt haben, können Sie über die linke obere Ecke des Charts ebenfalls die Größe der Position bestimmen und den Trade über „Buy“ oder „Sell“ öffnen:



Jetzt Livekonto eröffnen oder zuerst im Demokonto testen Erobern Sie die Märkte mit einer preisgekrönten und leicht zu bedienenden Investment-App! Livekonto eröffnen Demokonto eröffnen

Aktie

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.

Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!





Risikohinweis



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 76% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.