Invertir implica riesgos. XTB ofrece Acciones, ETFs, Derechos Fraccionados y Derivados (CFDs). Los CFDs son instrumentos complejos y están asociados a un riesgo elevado de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. El 71% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFDs con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFDs y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.
PFG.US

PFG.US - CFDs sobre Acciones

Principal Financial Group Inc CFD
El rendimiento pasado o las previsiones futuras no constituyen un indicador fiable del rendimiento futuro.
INFO DEL INSTRUMENTO

CFD sobre PFG.US

Instrumento cuyo precio se basa en valor de mercado de Principal Financial Group Inc CFD (mercado de referencia: mercado organizado)
20%
1:5
0 USD
15:30 - 22:00
50 USD
¡El sentimiento de la Universidad de Michigan...

9 de enero de 2026

Las acciones de Oklo suben en una verdadera...

9 de enero de 2026

El Nasdaq 100 arranca en verde

9 de enero de 2026
Envía un Regalo: regala acciones con XTB

3 minute(s) Acciones al Contado

¿Qué es el scrip dividend y qué opciones ofrece a los inversores?

5 minute(s) Glosario

¿Qué es el PER de una acción y cómo se calcula e interpreta?

6 minute(s) Acciones al Contado
La inversión en CFDs sobre Acciones y las Acciones tradicionales tienen algunas diferencias importantes. En la inversión de acciones tradicionales, el inversor es propietario de la acción. En la inversión con CFDs, el inversor entra en un contrato con el broker para pagar o recibir la diferencia del precio basado en la dirección de su inversión. Una de las diferencias clave entre estas dos acciones es el margen y el apalancamiento. En la inversión con CFDs, puedes llevar a cabo transacciones por cantidades que exceden el capital invertido. Puedes incrementar potencialmente los beneficios de una inversión, pero también puedes incrementar el riesgo de pérdida si la inversión no sale como esperabas. Este apalancamiento no es posible en las acciones tradicionales, donde se debe pagar el precio completo de la acción de antemano. La inversión en CFDs también permite a los inversores ponerse corto o vender, es decir que se pueden beneficiar de los precios que caen, algo imposible con las acciones tradicionales. Sin embargo, debemos recordar que la inversión en CFDs sobre Acciones es más arriesgada que la inversión en acciones tradicionales.

El apalancamiento es una característica de la inversión en CFDs sobre acciones que permite a los inversores realizar transacciones de cantidades mucho mayores que el capital realmente invertido. El apalancamiento multiplica la capacidad e compra del capital depositado en el Margen, permitiéndote realizar transacciones que exceden el valor del depósito. Puede incrementar potencialmente los beneficios de una inversión, pero también puede incrementar el riesgo de pérdidas si la inversión no resulta como se espera.

Sí, puedes vender acciones en corto utilizando los CFDs. Los Contratos por Diferencias te permiten especular tanto con los precios de subida como de bajada poniéndole largo (comprando) en acciones en las que esperas que su valor suba, o poniéndote corto (vendiendo) en acciones en las que esperas que su valor baje.

