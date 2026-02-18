Las acciones de criptomonedas son títulos de empresas cotizadas en Bolsa con los que podemos obtener exposición al mercado cripto sin necesidad de adquirir un token en específico . En este artículo, repasamos qué son y cómo invertir en ellas.

Cuando pensamos en invertir en criptomonedas, lo habitual es pensar en adquirir Bitcoin, Ethereum o algún ETF que replique su comportamiento. Sin embargo, existe otra opción con la que podemos conseguir exposición a este mercado: las acciones de criptomonedas, o lo que es lo mismo, las acciones de empresas que participan dentro de la infraestructura blockchain. Pero ¿qué son exactamente y cómo podemos incorporarlas a nuestra cartera?

¿Qué son las acciones de criptomonedas?

El término acciones de criptomonedas hace referencia a los títulos de las empresas cotizadas en Bolsa que operan o se benefician de la industria de las criptomonedas, ya sea invirtiendo directamente en el sector o desarrollando actividades estrechamente vinculadas a la industria de los activos digitales en general. Estas compañías pueden:

Operan en exchanges de criptomonedas.

Desarrollar software o hardware blockchain.

Ofrecer servicios de custodia cripto o servicios financieros.

Minar Bitcoin u otros activos digitales.

Mantener criptomonedas.

A diferencia de las propias criptomonedas, las acciones de criptomonedas se negocian en mercados bursátiles regulados, lo que implica que están sujetas a obligaciones de información financiera, normas contables y protecciones para los inversores. Entre las empresas en las que podemos invertir en acciones de criptomonedas, encontramos firmas tan populares como Coinbase, Circle, Block, MicroStrategy o Riot Platforms, entre muchos otros.

¿Acciones de criptomonedas o acciones relacionadas con las criptomonedas?

A pesar de que el término acciones de criptomonedas se ha extendido en el sector financiero, esta terminología no siempre es precisa, ya que la mayoría de las empresas que ofrecen estos títulos no son ni criptomonedas en sí mismas ni dependen por completo de los activos digitales para sobrevivir. Al contrario, por norma general se habla de empresas tradicionales cuyos ingresos, estrategias y balances están, ya sea ligeramente o de forma significativa, vinculados al ecosistema cripto. Por ello, un término más preciso para describir los títulos de estas compañías sería “acciones relacionadas con criptomonedas”.

Bajo el paraguas del término acciones de criptomonedas, normalmente nos encontramos empresas que:

Incluyen Bitcoin u otras criptomonedas como parte de su estrategia de tesorería.

Obtienen beneficios directamente del trading de criptomonedas, como, por ejemplo, los exchanges cripto.

Minan activos digitales mediante operaciones industriales.

Por el contrario, el término acciones relacionadas con criptomonedas abarca a empresas que:

Tienen exposición financiera al sector de criptomonedas (por ejemplo, Circle).

Están vinculadas tecnológicamente a la adopción de criptomonedas (por ejemplo, AMD).

Ofrecen servicios a la industria de los activos digitales (por ejemplo, Coinbase).

Desarrollan herramientas blockchain que pueden servir a clientes no relacionados con el sector.

Comprender la diferencia entre estos dos tipos de compañías y, consecuentemente, sus títulos resulta fundamental, ya que tanto el riesgo que afrontan como los factores que influyen en su valoración y su modelo de negocio resultan distintos.

¿Qué factores influyen en el precio de las acciones cripto?

A pesar de que las acciones de criptomonedas forman parte de los mercados bursátiles tradicionales, el precio de estos activos suele estar vinculado a factores que van más allá del reparto de dividendos o las ganancias conseguidas. Estos títulos suelen situarse en la intersección entre la lógica del mercado bursátil y la emoción del sector de los activos digitales, por lo que pueden verse influenciados por variables como:

El precio de Bitcoin y Ethereum : las acciones cripto y, sobre todo, aquellas relacionadas con las mineras y los exchanges, suelen verse influenciadas por el rendimiento de las principales criptomonedas del mercado.

: las acciones cripto y, sobre todo, aquellas relacionadas con las mineras y los exchanges, suelen verse influenciadas por el rendimiento de las principales criptomonedas del mercado. Los volúmenes de negociación y adopción de las stablecoins : para empresas como Coinbase o Circle, los ingresos están estrechamente vinculados a la actividad general del mercado cripto, no solo al precio de los tokens.

: para empresas como Coinbase o Circle, los ingresos están estrechamente vinculados a la actividad general del mercado cripto, no solo al precio de los tokens. Avances del sector tecnológico : dado que muchas acciones de criptomonedas cotizan en el Nasdaq 100, se suelen mover en línea con las tendencias del sector tecnológico.

: dado que muchas acciones de criptomonedas cotizan en el Nasdaq 100, se suelen mover en línea con las tendencias del sector tecnológico. Noticias regulatorias : novedades sobre decisiones de la SEC, leyes fiscales o prohibiciones relacionadas con las criptomonedas pueden influir en el sentimiento del mercado e impactar en las acciones cripto.

: novedades sobre decisiones de la SEC, leyes fiscales o prohibiciones relacionadas con las criptomonedas pueden influir en el sentimiento del mercado e impactar en las acciones cripto. Tendencias macroeconómicas: la inflación, los tipos de interés y la política monetaria también pueden afectar a la demanda de las criptomonedas y al apetito por el riesgo, con su consecuente impacto en las acciones relacionadas con el sector.

Comprender estas variables será clave de cara a desarrollar una estrategia de inversión que incluya este tipo de activos.

¿Cómo elegir las acciones de criptomonedas para invertir?

Al igual que ocurre con cualquier tipo de instrumento, antes de empezar a invertir en acciones de criptomonedas es necesario analizar estos títulos. En este sentido, y a diferencia de lo que ocurre con los tokens, estos instrumentos suelen venir acompañados de informes financieros, presentaciones de resultados y balances que pueden ofrecernos información de interés de cara a decidir una posible inversión.

Desglose de fuentes de ingresos . Comprender de dónde proceden los ingresos podrá ayudarnos a valorar la situación financiera de la compañía y una posible inversión.

. Comprender de dónde proceden los ingresos podrá ayudarnos a valorar la situación financiera de la compañía y una posible inversión. Tenencias de Bitcoin . La exposición a Bitcoin puede tener enorme peso en la valoración de algunas empresas.

. La exposición a Bitcoin puede tener enorme peso en la valoración de algunas empresas. 'Hash rate' . Una mayor tasa de hash rate aumenta las probabilidades de minar nuevos bloques con éxito y generar nuevas criptomonedas.

. Una mayor tasa de hash rate aumenta las probabilidades de minar nuevos bloques con éxito y generar nuevas criptomonedas. Rentabilidad . Medir la rentabilidad de una empresa y el tiempo que podría sobrevivir en caso de que el precio de las criptomonedas caiga también será útil de cara a valorar la inversión en este tipo de acciones.

. Medir la rentabilidad de una empresa y el tiempo que podría sobrevivir en caso de que el precio de las criptomonedas caiga también será útil de cara a valorar la inversión en este tipo de acciones. Riesgos regulatorios. Las empresas cotizadas deben informar de riesgos legales y de cumplimiento. Fijarse en estos problemas también nos ayudará a analizar la salud de una compañía.

Para invertir en acciones de criptomonedas no basta con dejarse llevar por la emoción del momento: también se debe entender cuál es la procedencia de sus ingresos y su vulnerabilidad a los shocks del mercado.

Blockchain ETFs, una alternativa a las acciones cripto

Más allá de las acciones de criptomonedas, existe otra alternativa con la que podemos ganar exposición al mercado cripto sin tener que adquirir títulos de una compañía específica: los ETFs de blockchain, un tipo de instrumento que permite invertir de forma diversificada en este sector. Este tipo de productos se caracterizan por replicar el comportamiento de un activo subyacente (en este caso, un sector en específico) y presentan diferencias clave en comparación con las acciones.

Acciones cripto . Estos activos se caracterizan por: Mayor potencial de rendimiento. Dependen del comportamiento de las empresas en específico, por lo que presentan un alto nivel de riesgo. Como consecuencia, Tienen una gestión activa. Su inversión inicial puede ser elevada, especialmente si la empresa tiene una gran valoración.

. Estos activos se caracterizan por: ETFs de blockchain . Estos activos se caracterizan por: Diversificación. Al igual que ocurre con los ETFs tradicionales, estos activos permiten invertir en una amplia variedad de títulos mediante un único instrumento. Riesgo. Al invertir de forma diversificada en un conjunto de activos, el riesgo que presentan es menor. Menor potencial de rendimiento. Su inversión inicial es relativamente baja.

. Estos activos se caracterizan por:

Ventajas y desventajas de invertir en acciones de criptomonedas

Las acciones de criptomonedas se sitúan a medio camino entre las finanzas tradicionales y el emergente mundo del blockchain, pero como ocurre con cualquier otro activo, presentan tanto ventajas como desventajas.

Desde un punto de vista positivo, las principales ventajas de las acciones cripto pueden resumirse en:

Acceso regulado al mercado de criptomonedas . Las acciones cripto permiten a los inversores obtener exposición a los activos digitales sin gestionar wallets, claves privadas ni exchanges.

. Las acciones cripto permiten a los inversores obtener exposición a los activos digitales sin gestionar wallets, claves privadas ni exchanges. Distintas fuentes de ingresos . A diferencia de los tokens de criptomonedas, las empresas que emiten acciones cripto pueden beneficiarse de distintas fuentes de ingresos, desde la venta de chips a la producción minera o, sencillamente, las comisiones derivadas de operar en este sector. En comparación con una exposición basada únicamente en el comportamiento de los tokens, esta diversificación de ingresos puede ofrecer mayor resiliencia a los inversores.

. A diferencia de los tokens de criptomonedas, las empresas que emiten acciones cripto pueden beneficiarse de distintas fuentes de ingresos, desde la venta de chips a la producción minera o, sencillamente, las comisiones derivadas de operar en este sector. En comparación con una exposición basada únicamente en el comportamiento de los tokens, esta diversificación de ingresos puede ofrecer mayor resiliencia a los inversores. No dependen exclusivamente de la evolución del token . Las empresas que construyen la infraestructura detrás del ecosistema cripto, como los centros de datos, el hardware de minería o redes de pago, pueden crecer incluso cuando los precios de los tokens se estancan.

. Las empresas que construyen la infraestructura detrás del ecosistema cripto, como los centros de datos, el hardware de minería o redes de pago, pueden crecer incluso cuando los precios de los tokens se estancan. Mayor transparencia. Las empresas cotizadas publican resultados, informes de riesgos y estados financieros auditados. Ese nivel de visibilidad es poco común en proyectos de tokens o plataformas descentralizadas.

Por el contrario, las principales desventajas de las acciones de criptomonedas pueden resumirse en:

Exposición indirecta . Los precios de las acciones cripto suelen desviarse de las criptomonedas con las que están relacionadas. Una minera puede caer incluso si Bitcoin sube. De igual manera, un proveedor de hardware puede subir aunque el mercado cripto se desacelere.

. Los precios de las acciones cripto suelen desviarse de las criptomonedas con las que están relacionadas. Una minera puede caer incluso si Bitcoin sube. De igual manera, un proveedor de hardware puede subir aunque el mercado cripto se desacelere. Alta volatilidad . Las acciones de criptomonedas suelen tener una volatilidad mayor que los propios tokens. Las empresas mineras, en particular, experimentan ciclos extremos de auge y caída ligados a los halvings, los precios de la energía y las dificultades de la red.

. Las acciones de criptomonedas suelen tener una volatilidad mayor que los propios tokens. Las empresas mineras, en particular, experimentan ciclos extremos de auge y caída ligados a los halvings, los precios de la energía y las dificultades de la red. Incertidumbre regulatoria . Las demandas, las nuevas normas de cumplimiento o las nuevas medidas gubernamentales contra exchanges o mineras pueden alterar de forma significativa el modelo de negocio de las compañías que emiten estos títulos. En este sentido, las acciones vinculadas a stablecoins o a operaciones de intercambio son especialmente sensibles al tono regulatorio.

. Las demandas, las nuevas normas de cumplimiento o las nuevas medidas gubernamentales contra exchanges o mineras pueden alterar de forma significativa el modelo de negocio de las compañías que emiten estos títulos. En este sentido, las acciones vinculadas a stablecoins o a operaciones de intercambio son especialmente sensibles al tono regulatorio. Riesgo acumulado. Tener una acción de criptomonedas presenta tanto un riesgo de mercado, relacionado con el precio del Bitcoin y la situación del sector cripto, como un riesgo operativo, vinculado con los parámetros financieros de las empresas. Esta estructura de doble riesgo puede generar movimientos más bruscos que los que afrontaríamos si tan solo poseyeramos la criptomoneda.

Invertir en acciones de criptomonedas puede resultar de interés para aquellos inversores que se sientan atraídos por el mercado cripto. Comprender los riesgos asociados a estos instrumentos y el papel que ocupan estas empresas dentro del mercado cripto será clave de cara a desarrollar una estrategia que se adapte tanto a nuestro nivel de tolerancia al riesgo como a nuestros objetivos.

