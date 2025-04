Alivio para los índices bursátiles

Los mercados bursátiles subieron con fuerza después de que Trump suavizara su tono. El incremento es especialmente visible en EE. UU. Los contratos de futuros del S&P 500 crecen un 1,50% hoy, mientras que los del Nasdaq 100 cotizan un 1,86% más alto y el Russell 2000 lo hace un 1,65%. Trump declaró que no tiene planes de despedir al presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, a pesar de las amenazas previas. Sin embargo, quiere que Powell actúe con mayor rapidez en los recortes de tipos de interés. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Trump también adoptó un tono más suave hacia China, afirmando que la parte estadounidense será "muy amable" durante las negociaciones. Advirtió, sin embargo, que los términos del acuerdo "podrían endurecerse" si China no coopera. Tesla finalmente se disparó un 5,40% en las operaciones fuera de horario tras la publicación de sus resultados trimestrales. El aumento se produjo a pesar de una caída del 71% en su beneficio. Política monetaria Kugler, de la Fed, apuntó a los riesgos económicos actuales relacionados con los aranceles y la incertidumbre. Reafirmó la confianza pública en la Reserva Federal y señaló que las expectativas de inflación se mantienen estables. Considera que la inteligencia artificial es un potencial impulsor del crecimiento de la productividad, no una amenaza para el empleo. El indicador preliminar del PMI de Australia en abril mostró ligeras caídas en los sectores manufacturero y de servicios (51,7 y 51,4 puntos, respectivamente). En Japón, el PMI manufacturero se mantiene en contracción por décimo mes consecutivo (48,5 puntos), lo que indica una baja demanda y una baja confianza empresarial. Estados Unidos está presionando al Reino Unido para que reduzca los aranceles a los automóviles del 10% al 2,5% y flexibilice las restricciones a las importaciones agrícolas. También se están revisando las regulaciones sobre el origen de los productos. Otros mercados El rendimiento de los bonos a 30 años cayó al 4,80% y el dólar estadounidense se fortaleció un 0,25%. Los inversores recibieron positivamente las últimas declaraciones de Trump, a pesar de los recientes cambios de opinión del presidente. El oro registra una corrección del 1,25%, retrocediendo hasta los 3.335 USD por onza. Por su parte, el mercado de criptomonedas se mantiene optimista. Bitcoin alcanzó los 93.500 dólares y Ethereum los 1.800 dólares.

