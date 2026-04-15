Amazon entra en la carrera espacial para competir con Starlink: ¿oportunidad o espejismo?

Durante los primeros meses del año, las Siete Magníficas han empezado a perder parte de su liderazgo en el mercado. Varias de estas compañías han sufrido caídas superiores al 20%, presionadas por el fuerte aumento del CAPEX en inteligencia artificial, la rotación de capital hacia sectores más atractivos y unas valoraciones exigentes tras años de crecimiento.

En este contexto, Amazon se presenta como una alternativa interesante. La compañía cotiza con múltiplos más moderados frente a su media histórica, mientras mejora sus márgenes y avanza en la diversificación de su negocio. Entre estas nuevas áreas destaca el sector aeroespacial, impulsado por una reciente operación estratégica.

En las últimas sesiones, las acciones de Amazon han mostrado solidez y se acercan a máximos. Este movimiento responde a un entorno donde los inversores buscan empresas con crecimiento estructural, márgenes en expansión y valoraciones más razonables dentro del sector tecnológico.

AWS y la inteligencia artificial: el verdadero motor del negocio

Durante años, el mercado vio a Amazon principalmente como una empresa de comercio electrónico, con AWS como un complemento. Hoy, esa percepción ha cambiado por completo.

AWS se ha convertido en el principal motor de crecimiento y rentabilidad del grupo. Aunque representa solo un 18 % de los ingresos, genera cerca del 57 % del beneficio operativo. Es decir, una parte relativamente pequeña del negocio aporta más de la mitad de las ganancias.

Y esta tendencia podría ir a más. En el cuarto trimestre de 2025, AWS creció un 24 % interanual, impulsado por la inteligencia artificial. Cada vez más empresas necesitan migrar su infraestructura a la nube para desarrollar y ejecutar modelos de IA, lo que convierte a AWS en un actor clave.

De cara al futuro, el mercado espera una aceleración adicional, el crecimiento de AWS podría pasar del 20 % en 2025 al 25 % en 2026, reflejando una demanda creciente de servicios cloud ligados a la IA.

Además, Amazon cotiza actualmente a un PER de unas 25 veces, muy por debajo de su media de cinco años (43 veces). Esto sugiere una valoración más atractiva para inversores que confían en su potencial a largo plazo.

Amazon entra en la carrera espacial

Amazon ha dado un paso importante en su estrategia con la adquisición de Globalstar por unos 11.570 millones de dólares. Con esta operación, refuerza su apuesta por el negocio espacial, un área que hasta ahora avanzaba más lentamente.

El objetivo es impulsar Amazon Leo, integrando la infraestructura satelital y terrestre de Globalstar para competir de forma más directa con Starlink, el servicio de internet satelital de Elon Musk.

La reacción del mercado ha sido positiva, aunque la ventaja de Starlink sigue siendo clara: cuenta con más de 10 millones de usuarios y cerca de 10.000 satélites en órbita.

Aun así, Amazon tiene varias fortalezas clave:

Una posición financiera sólida

Ingresos de negocios de alto margen como AWS

La capacidad de integrar su red satelital dentro de su ecosistema cloud

¿Cómo navegar este escenario? Opciones como herramienta para operar alrededor de Amazon

Gracias al nuevo producto disponible en XTB, las opciones, los usuarios pueden operar en mercados que se mueven tanto al alza como a la baja, permitiendo multiplicar su poder de inversión con un riesgo siempre limitado al coste de la prima. Este tipo de operativa resulta especialmente útil en compañías como Amazon, cuya evolución bursátil puede verse influida por el rendimiento de AWS, los avances en inteligencia artificial, la expansión de Amazon Leo o movimientos estratégicos en sectores de alto crecimiento.

Desde un punto de vista operativo, la compra de una opción call permite obtener exposición a escenarios donde el precio suba, mientras que la compra de una opción put se beneficia de caídas.

Esto te permite posicionarte según el escenario que consideres más probable: si crees que Amazon podría verse favorecida por un crecimiento acelerado de AWS, mejoras de márgenes o avances en su negocio satelital, una call ofrece exposición a ese entorno. Si, por el contrario, anticipas correcciones por mayor competencia en cloud, presión regulatoria o rotación hacia otros sectores, una put permite capturar ese movimiento. En ambos casos, el riesgo máximo queda limitado a la prima pagada.

Cómo invertir en Amazon desde XTB

Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, los usuarios pueden acceder a Amazon (AMZN.US), una de las compañías tecnológicas más influyentes del mundo y un referente global en comercio electrónico, computación en la nube e innovación en inteligencia artificial.

Como ocurre con el resto de acciones y ETF disponibles en la plataforma, los primeros 100.000 euros de negociación mensual están libres de comisión, tanto en compra como en venta, lo que facilita operar con Amazon sin costes adicionales en los tramos iniciales de inversión.