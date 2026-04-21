Uno de los principales protagonistas del ecosistema de inteligencia artificial vuelve a reforzar su posición. Anthropic ha logrado algo que hace apenas un año parecía improbable: arrebatar temporalmente el trono a ChatGPT en el segmento corporativo, al menos en percepción de mercado.

Sus últimos lanzamientos, Claude Design, Claude Cowork y Claude Code, han convencido tanto a clientes como a inversores. La nueva inversión de Amazon en la compañía no hace más que consolidar esta narrativa y elevar su valoración de cara a una posible salida a bolsa a finales de año.

Las grandes tecnológicas siguen aumentando su gasto en IA, no solo en centros de datos y chips, sino también en modelos y aplicaciones. La gran incógnita ahora es cómo reaccionará el mercado cuando estas compañías presenten resultados y revelen el nivel real de inversión, un factor que fue uno de los principales catalizadores bajistas en los primeros meses del año.

Amazon invertirá más de 5.000 millones en Anthropic

En concreto, Amazon ha anunciado una nueva inversión de 5.000 millones de dólares en Anthropic, ampliando de forma significativa su compromiso con la startup creadora de Claude. La operación podría elevarse hasta 20.000 millones con el tiempo, profundizando una relación estratégica en un momento de competencia feroz en la industria de la IA.

Este movimiento llega en un contexto en el que Amazon ha logrado revertir el sentimiento negativo que arrastraba desde inicios de año. En concreto, las acciones suben un 20 % en el último mes, situándose ya en positivo en 2026 (+7,3 %), tras haber pasado gran parte del año en terreno negativo.

Anthropic y Amazon extienden su colaboración

Además de la inversión de 5.000 millones que Amazon realizará en Anthropic, en el comunicado conjunto se ha revelado que Anthropic planea invertir más de 100.000 millones de dólares en la próxima década en tecnologías de nube y chips desarrollados por Amazon.

La startup ya era uno de los principales clientes de AWS, con más de 100.000 empresas utilizando modelos Claude a través de la plataforma. Para Amazon, esta alianza supone asegurar un cliente estratégico para su línea de chips Trainium, reforzar su posición en el mercado cloud y consolidar su papel en la infraestructura crítica de IA.

Antes de este acuerdo, Amazon ya había invertido 8.000 millones en Anthropic. La colaboración ha permitido a la startup acceder a la enorme red de clientes corporativos de AWS, mientras que Amazon incorpora un modelo de IA líder para impulsar su oferta tecnológica.

Anthropic se prepara para su salida a bolsa en un año clave para la IA

Estos acuerdos se producen en un año clave para Anthropic, que se está preparando para su salida a Bolsa. La compañía, fundada en 2021 por exempleados de OpenAI, ha acelerado su crecimiento gracias a productos como Claude Code, y en febrero cerró una ronda de financiación de 30.000 millones de dólares, que la valoró en 380.000 millones.

La financiación circular en la IA: un ciclo que infla valoraciones y aumenta el riesgo sistémico

El crecimiento imparable de la IA ha dado lugar a un fenómeno que ha encendido las alarmas: la financiación circular.

Este mecanismo de la siguiente manera:

Las grandes tecnológicas invierten miles de millones en startups de IA. Esas startups utilizan ese capital para comprar chips, servicios cloud o infraestructura de las mismas tecnológicas que las financiaron.

El resultado es una demanda inflada artificialmente, que puede dar la impresión de un crecimiento explosivo y sostenible, cuando parte de ese crecimiento proviene del propio dinero de las big tech.

El riesgo es evidente, ya que si una de las piezas del círculo falla, por ejemplo, si una startup no logra monetizar sus productos o si un regulador bloquea parte de su actividad, el resto del sistema puede verse afectado.

Las valoraciones infladas, los compromisos de gasto a largo plazo y la dependencia mutua pueden amplificar cualquier corrección.

Opciones como herramienta para operar alrededor de Amazon

Gracias al nuevo producto disponible en XTB, las opciones permiten a los usuarios operar en mercados que se mueven tanto al alza como a la baja, multiplicando su poder de inversión con un riesgo siempre limitado al coste de la prima. Este tipo de operativa resulta especialmente útil en compañías como Amazon, cuya evolución bursátil puede verse influida por grandes anuncios de inversión en inteligencia artificial, acuerdos estratégicos en AWS o movimientos en su negocio de chips y computación en la nube.

Desde un punto de vista operativo, la compra de una opción call permite obtener exposición a escenarios donde el precio suba, mientras que la compra de una opción put se beneficia de caídas.

Esto te permite posicionarte según el escenario que consideres más probable: si crees que Amazon podría verse favorecida por nuevas alianzas en IA, expansión de AWS, mayor adopción de sus chips Trainium o mejoras en sus resultados, una call ofrece exposición directa a ese entorno. Si, por el contrario, anticipas correcciones por presión competitiva, desaceleración del consumo o volatilidad en el sector tecnológico, una put permite capturar ese movimiento. En ambos casos, el riesgo máximo queda limitado a la prima pagada.