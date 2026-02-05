Apertura del Ibex 35: el índice español cae con fuerza

- El Ibex 35 corrige
- Logista y Arcelor suben con fuerza
- BBVA se desploma
El Ibex 35 ha empezado con fuertes caídas de alrededor de un 1,3%, contagiada de cierta negatividad del mercado pero también de la debilidad del sector bancario. En el DAX y otros índices europeos también vemos caídas, por lo que las dudas se propagan por todas las bolsas.
Empresas que más suben del Ibex 35
Las acciones de Logista están subiendo con fuerza después de presentar unos resultados que han gustado al mercado, con un margen operativo mayor a lo esperado. En cualquier caso, los impulsos iniciales se han tranquilizado considerablemente. Arcelor también ha presentado sus cifras y ha reportado un EBITDA por encima de lo esperado. Sin embargo, lo que ha gustado a los inversores es que el CEO ha dicho que la empresa se beneficiará de las medidas proteccionistas de la UE frente a la importación de acero, que entrarán en vigor en julio. De hecho, la utilización de las fábricas europeas podrían subir desde algo menos del 70% hasta el 85%, según la directiva. De ser así, podríamos ver un fuerte despunte de sus cifras tanto por volumen como por precio.
Empresas que más bajan del Ibex 35
Las acciones de BBVA son las más bajistas del Ibex 35, con un desplome de más del 6% después de que en sus resultados hayan dos puntos que no han gustado. Por un lado, un beneficio ligeramente por debajo de lo que se esperaba. Por otro, unas provisiones en Turquía y México que no terminan de convencer al mercado. Cuando se cotiza a múltiplos altos, el mercado no perdona y cualquier cifra no esperada se castiga con ventas.
¿Cómo invertir en el Ibex 35?
Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar ETFs del Ibex 35, como el LYXIB.ES. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, podrán crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.
