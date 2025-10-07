Apertura tibia de un S&P 500 que busca nuevos máximos 🚀

Apertura con pocos cambios en Wall Street a pesar del cierre gubernamental. El S&P 500 cotiza plano mientras que el Dow Jones corrige un 0,15% y el Russell 2000 retrocede 4 décimas.

La sesión de ayer cerró con el S&P 500 y el Nasdaq 100 en nuevos máximos históricos, impulsados ​​por el alza de las acciones de AMD tras su acuerdo con OpenAI. El cierre del gobierno americano ya acumula siete días, lo que ha retrasado la publicación de algunos informes económicos. Por parte de la Fed, hoy tenemos discursos de Raphael Bostic, Michelle Bowman, Neel Kashkari y Stephen Miran.

El repunte se concentra en las empresas tecnológicas de gran capitalización y en la euforia en torno a la inteligencia artificial. La narrativa del mercado pone el foco en las enormes inversiones de capital de OpenAI: proyectos multimillonarios vinculados a AMD (incluyendo la construcción de un extenso centro de datos con GPU), Oracle (un acuerdo de centro de datos de 300.000 millones de dólares), CoreWeave (20.000 millones de dólares en capacidad) y una colaboración con Broadcom para la creación de chips a medida. Los inversores ahora ven la IA como el principal motor de crecimiento del mercado. Por otro lado, el riesgo de una concentración excesiva en torno a proyectos de IA, en particular los vinculados a OpenAI, es cada vez más evidente.

Cotización del S&P 500

El S&P 500 ataca nuevos máximos buscando el nivel de 6.800 puntos.

Fuente : Plataforma de XTB

Noticias corporativas del S&P 500