Apertura tibia de un S&P 500 que busca nuevos máximos 🚀

- El S&P 500 cotiza plano
- El Dow Jones corrige un 0,15%
- El Russell 2000 retrocede 4 décimas
- El S&P 500 cotiza plano
- El Dow Jones corrige un 0,15%
- El Russell 2000 retrocede 4 décimas
Apertura con pocos cambios en Wall Street a pesar del cierre gubernamental. El S&P 500 cotiza plano mientras que el Dow Jones corrige un 0,15% y el Russell 2000 retrocede 4 décimas.
La sesión de ayer cerró con el S&P 500 y el Nasdaq 100 en nuevos máximos históricos, impulsados por el alza de las acciones de AMD tras su acuerdo con OpenAI. El cierre del gobierno americano ya acumula siete días, lo que ha retrasado la publicación de algunos informes económicos. Por parte de la Fed, hoy tenemos discursos de Raphael Bostic, Michelle Bowman, Neel Kashkari y Stephen Miran.
El repunte se concentra en las empresas tecnológicas de gran capitalización y en la euforia en torno a la inteligencia artificial. La narrativa del mercado pone el foco en las enormes inversiones de capital de OpenAI: proyectos multimillonarios vinculados a AMD (incluyendo la construcción de un extenso centro de datos con GPU), Oracle (un acuerdo de centro de datos de 300.000 millones de dólares), CoreWeave (20.000 millones de dólares en capacidad) y una colaboración con Broadcom para la creación de chips a medida. Los inversores ahora ven la IA como el principal motor de crecimiento del mercado. Por otro lado, el riesgo de una concentración excesiva en torno a proyectos de IA, en particular los vinculados a OpenAI, es cada vez más evidente.
Cotización del S&P 500
El S&P 500 ataca nuevos máximos buscando el nivel de 6.800 puntos.
Fuente : Plataforma de XTB
Noticias corporativas del S&P 500
- Constellation Brands (STZ.US) sube un 3% después de que los resultados del segundo trimestre superaran las expectativas, a pesar de las menores ventas de cerveza y una perspectiva más baja para el año fiscal 2026. La compañía estimó un BPA ajustado de entre 11,30 y 11,60 dólares, en línea con las estimaciones.
- Aehr Test Systems (AEHR.US) retrocede un 26% tras declinar restablecer su pronóstico ante la incertidumbre arancelaria. Los ingresos del primer trimestre cayeron un 16% interanual, el BPA se redujo a 0,01 dólares y las reservas disminuyeron un 32%.
El Ibex 35 cierra la semana con sesgo bajista
NASDAQ 100 cae un 1,10 % ✂️
El bloqueo presupuestario no impide que el S&P 500 ataque sus máximos 🔎
Las acciones de Samsung firman máximos gracias a la inteligencia artificial
El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.
XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.
El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.
Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.