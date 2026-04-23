Las acciones de L’Oréal están volando casi un 9% en la jornada de hoy después de haber presentado un informe de ventas muy positivo y que ha mejorado las expectativas del consenso de analistas en todas las métricas. ¿Vuelve el auge del sector belleza?

L’Oréal acalla dudas con sus resultados

L’Oréal presentó ayer al cierre de la jornada su informe de ventas del primer trimestre del 2026 y la compañía ha conseguido batir las expectativas del consenso de analistas de manera muy amplia. De hecho, el crecimiento ha sido sólido en todas las líneas de negocio y regiones.

Sin embargo, destaca el crecimiento de los productos profesionales, que son mucho más resilientes a los vaivenes del consumo cíclico que precisamente el segmento de consumo, para un público mucho más generalista. A esto hay que sumar que la capacidad de L’Oréal para innovar sigue siendo la más alta del sector.

En cuanto a regiones, ha destacado la división que engloba Asia Pacífico, Oriente Medio, Norte de África y el África Subsahariana, con un crecimiento en términos comparables del 20,4%. Este punto es importante, porque uno de los miedos del mercado era que la guerra en Oriente Medio propagara la caída del consumo en el resto del mundo. Al igual que ocurre con el lujo, el sector belleza también depende del gasto del turismo, tanto en aeropuertos como en lugares turísticos dentro de las propias ciudades. Visto el impacto en las empresas de lujo textil, era esperable que L’Oréal también lo achacara. Sin embargo, la región tan solo representa el 3% de sus ingresos totales y principalmente Arabia Saudí, donde el consumo se mantiene estable. Emiratos está sufriendo impacto en los centros comerciales ligados al turismo, pero al ser menos relevante en el mix de ventas el impacto no es tan elevado. De hecho, ese menor crecimiento del lujo que en otros segmentos es probable que se pueda explicar por este motivo, ya que es el más expuesto a la región.

La guerra no son sólo ventas, sino también costes

El impacto de la guerra que sí que se puede notar en los costes. La propia directiva admite que si el barril de petróleo continúa en los 90$-100$ los sobre costes podrían ascender a los 90 y 100 millones de euros.

Una compañía tan global es sensible al coste del transporte y nos sería de extrañar que viéramos cierto impacto en el margen. La ventaja de L’Oréal es que el crecimiento de los ingresos está en niveles en los que el apalancamiento operativo puede permitir compensar un aumento de costes moderado.

¿Cómo afecta esto a Estée Lauder o Puig?

Pensamos que estas cifras son una señal positiva. Aunque L’Oréal tiene una posición muy sólida de mercado, la realidad es que Puig ha estado teniendo un mejor comportamiento de manera sostenida. Por tanto, no sería de extrañar que las cifras de la española fueran buenas. Además, esto puede incrementar incluso las expectativas del mercado en una mayor prima pagada por Estée Lauder, por lo que después de ver estas cifras no descartamos una mayor valoración.

Además, estas cifras demuestran que el sector belleza tiene una mayor resiliencia que otros segmentos del lujo.

¿Cómo comprar acciones de L'Oréal?

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