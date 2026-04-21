Las acciones de Puig están repuntando un 5% en la jornada de hoy después de que haya vuelto a salir a la palestra la fusión con Estée Lauder. El periódico Expansión ha lanzado una información sobre Estée Lauder pidiendo financiación y esto ha generado el optimismo entre los inversores. Entonces ¿habrá o no habrá fusión Puig-Estée Lauder?

Los inversores ven más probable la fusión Puig-Estée Lauder

Según publica Expansión, Estée Lauder ha pedido a JPMorgan que estructure un paquete de financiación de unos 5.000 millones de euros para articular una OPA sobre Puig. Esto es lo que ha generado el optimismo entre los inversores.

La operación probablemente se realice con una estructura mixta, con intercambio de acciones y efectivo. La clave es que ambas compañías tienen dos tipos de acciones, entre las que se encuentran las que dan un mayor poder de voto a las familias. Por ello, lo más probable es que las familias intercambien acciones, mientras que para los minoristas se de efectivo. En cualquier caso, todavía no está nada clara la estructura exacta. De hecho, cabe la posibilidad de que la empresa resultante pueda cotizar en la bolsa americana y en la bolsa española a la vez.

La clave de la fusión Puig-Estée Lauder

Más allá de la estructura exacta de la operación, que también influye, lo más importante es el precio al que se valoren las acciones de Puig. Si la operación se cierra en los precios actuales, estaríamos hablando de que la valoración de Puig sería un 25% inferior a la que salió a bolsa, lo que parece un fracaso para la familia. Nosotros confiamos en que la familia presione para obtener un mejor precio, ya que la generación de valor para los accionistas debe estar más clara.

Nuestra valoración de las acciones de Puig ronda los 22€-23€, pero este precio parece improbable que se alcance porque supondría una prima de más del 40% en un momento en el que el sector está enfrentándose a una ralentización del segmento de fragancias. Sin embargo, la familia no debería aceptar una operación por debajo de los 20€, dadas las condiciones de las dos empresas.

Puig está en mejores condiciones que Estée Lauder

Puig finalizó el último trimestre del 2025 con un crecimiento a tipo de cambio constante del 9,8% interanual, el más elevado de todo el año. De hecho, incluso el segmento de fragancias consiguió repuntar un 6,2% a tipo de cambio constante, con maquillaje haciéndolo en un 26,5%.

Por su parte, Estée Lauder sufrió una caída de los ingresos totales en los últimos 12 meses acabados en diciembre del 2025 de algo más del 3%, frente al aumento del 5,3% de Puig en el mismo periodo. Aunque es cierto que Estée Lauder ya está recuperando el crecimiento en los últimos trimestres, todavía está por debajo de las cifras obtenidas en 2023. Estée Lauder todavía está en plena fase de recuperación, tras un periodo en el que la compañía ha sufrido la debilidad en China, en el turismo de lujo y en la falta de exposición en redes sociales, que son un importante motor de crecimiento para el sector en los últimos años.

En definitiva, aunque pensamos que la fusión puede ser una gran oportunidad para ambas compañías para hacer frente a la gigante L’Oréal, esta operación no se puede llevar a cabo a cualquier precio.



Las acciones de Puig suben un 25% en este 2026.

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