Charles Schwab bate las expectativas impulsado por el fuerte aumento de la actividad de los inversores

Charles Schwab ha presentado unos resultados del segundo trimestre superiores a las expectativas del mercado, impulsados por el fuerte aumento de la actividad de sus clientes y el crecimiento del negocio de gestión patrimonial.

La compañía obtuvo un beneficio por acción ajustado de 1,62 dólares, por encima de los 1,56 dólares esperados por el consenso y de los 1,14 dólares registrados hace un año. Los ingresos alcanzaron un récord de 7.070 millones de dólares, superando también las previsiones de los analistas, que esperaban 6.900 millones.

La volatilidad impulsa el negocio de intermediación de Charles Schwab

Uno de los aspectos más destacados del trimestre ha sido el fuerte incremento de la actividad de los clientes.

El volumen medio diario de operaciones alcanzó un récord de 11,9 millones de transacciones, un 57% más que hace un año, mientras que los ingresos procedentes de negociación crecieron un 28%, hasta los 1.200 millones de dólares.

La compañía también captó 120.000 millones de dólares en nuevos activos netos, un 62% más que el año anterior, y abrió 1,4 millones de nuevas cuentas, elevando el total hasta los 48 millones de clientes.

Estos datos reflejan que, pese a la incertidumbre geopolítica y la volatilidad registrada durante el trimestre, los inversores particulares continúan aumentando su participación en los mercados.

La gestión patrimonial y el negocio bancario siguen ganando peso en Charles Schwab

Más allá del negocio tradicional de intermediación, Charles Schwab continúa avanzando en su estrategia para diversificar sus fuentes de ingresos.

Los préstamos bancarios aumentaron un 33% interanual, hasta los 67.000 millones de dólares, mientras que los activos totales de clientes crecieron un 22%, superando los 13 billones de dólares.

Este crecimiento permite a la compañía aumentar sus ingresos por margen de intereses, una fuente de beneficios especialmente relevante en un entorno de tipos todavía elevados.

La inteligencia artificial será uno de los próximos catalizadores

Aunque los resultados han estado impulsados por el aumento de la actividad de los clientes, los inversores seguirán muy pendientes de la estrategia de inteligencia artificial de la compañía.

Charles Schwab ha reiterado que trabaja en nuevas herramientas para mejorar la experiencia de sus clientes y aumentar la eficiencia de sus operaciones. El mercado también espera novedades sobre la posible incorporación de agentes de inteligencia artificial para ayudar a los inversores a gestionar sus carteras, una tendencia que ya están explorando competidores como Robinhood o Interactive Brokers.

Tras unos resultados mejores de lo esperado, el mercado centrará ahora su atención en la capacidad de Charles Schwab para mantener este ritmo de crecimiento durante la segunda mitad del año.

La evolución de los nuevos activos bajo gestión, la actividad de los inversores minoristas y los ingresos por margen de intereses seguirán siendo los principales motores del negocio. Además, un entorno de elevada volatilidad podría continuar favoreciendo el volumen de negociación, uno de los factores que más ha impulsado los resultados de este trimestre.