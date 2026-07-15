La economía china volvió a perder impulso durante el segundo trimestre. El PIB creció un 4,3% interanual, por debajo del rango objetivo oficial del 4,5% al 5% y registrando el ritmo más débil en décadas, excluyendo los años de pandemia. Sin embargo, lejos de provocar un fuerte castigo en los mercados, los inversores empiezan a interpretar estos datos como un argumento adicional para que Pekín acelere los estímulos económicos.

La inversión sigue siendo el gran problema de China

Aunque la producción industrial de China continúa mostrando cierta fortaleza (+5,3%), el resto de indicadores siguen reflejando una economía muy debilitada.

La inversión en activos fijos volvió a caer un 5,7%, las ventas minoristas apenas crecieron un 1% y el mercado inmobiliario continúa siendo el principal lastre para la confianza de consumidores y empresas. El crecimiento sigue dependiendo en gran medida de las exportaciones, que aumentaron un 27% en junio, impulsadas por la demanda vinculada a la inteligencia artificial y la fabricación tecnológica.

El mercado empieza a descontar más estímulos

Quizá la parte más importante de los datos no sea el crecimiento del PIB, sino la reacción que pueden provocar. Tras conocerse las cifras, varias entidades revisaron ligeramente a la baja sus previsiones de crecimiento para este año, mientras aumenta la expectativa de que el Gobierno acelere el gasto en infraestructuras y adopte nuevas medidas de apoyo para alcanzar su objetivo anual. El propio Banco Popular de China mantiene una política monetaria acomodaticia y ha dejado la puerta abierta a nuevos ajustes si las condiciones económicas lo requieren.

¿Sigue siendo China una oportunidad?

En nuestra opinión, estos datos no cambian la tesis que llevamos defendiendo durante las últimas semanas. El principal atractivo de China no reside en el crecimiento actual, sino en la combinación de varios factores: unas valoraciones que siguen siendo significativamente inferiores a las de Estados Unidos, el desarrollo de modelos propios de inteligencia artificial, el fortalecimiento de su industria tecnológica y una elevada probabilidad de que las autoridades continúen aplicando, e incluso aumenten estímulos para estabilizar la economía.

Precisamente, cuanto más débil sea la actividad económica, mayor será la presión sobre Pekín para acelerar ese apoyo fiscal y monetario. Si a ello se suma una mejora del consumo interno y el mantenimiento del liderazgo exportador en sectores tecnológicos, China podría seguir consolidándose como uno de los mercados más interesantes para la segunda mitad del año.