China y Wall Street registran subidas

Wall Street cerró la jornada de ayer con tono positivo. El Nasdaq 100 registró subidas de casi el 1,5%, mientras que el S&P 500 sumó un 1,12% y el Russell 2000 un 1,02%. En Asia, el mercado también cotiza con buen tono. El Hang Seng ha registrado subidas del 2,7%, mientras que el Nikkei 225 aumenta en un 1%. Las subidas en el mercado chino son una reacción a la introducción del modelo Manus AI, que se espera que supere a los modelos OpenAI en términos de rendimiento. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Por su parte, el ex economista jefe del BoJ dice que el tipo de interés podría subir al 2%, y que la próxima subida es probable en julio. Mercado europeo Dado el buen sentimiento en China y Wall Street, los contratos de futuros también apuntan a una apertura al alza en la sesión de hoy en los mercados europeos. El Dax 40 suma un 0,13% mientras que el Cac 40 francés aumenta un 0,15%. Goldman Sachs elevó su pronóstico de crecimiento de la eurozona para 2025 en 0,1 puntos porcentuales hasta el 0,8%, citando el aumento del gasto militar y de infraestructura, particularmente en Alemania. Se espera un recorte de tipos de 25 pb en la reunión del Banco Central Europeo de hoy, y gran parte de la atención ahora está puesta en cuál será la orientación para los próximos meses. El EUR/USD subió ligeramente esta mañana hacia 1,0820 antes de volver a caer justo por debajo de 1,0800. Otros mercados El petróleo se está recuperando de las fuertes ventas recientes. El barril de West Texas vuelve a superar los 66,50 dólares después de que ayer rompiera a sus niveles más bajos desde mayo de 2023. El Bitcoin y otras criptomonedas repuntan en precio. El Bitcoin sube un 2,3% mientras que el Ethereum lo hace un 3,35%. Canadá anunció ayer que está preparada para aliviar la represalia arancelaria si Trump reduce algunos de sus propios aranceles. Trump estaría considerando exenciones arancelarias para Canadá y México. Esta noticia respaldó el sentimiento general de "riesgo" del mercado y detuvo el ascenso en Gas natural (dadas las menores posibilidades de tarifas fijas sobre la energía que Canadá exporta). Seminario del BCE en directo Sigue la decisión de tipos del Banco Central Europeo y la posterior comparecencia de prensa de Christine Lagarde a través del siguiente enlace : A las 14:00 en directo con Manuel Pinto.

