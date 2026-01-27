Cierre del Ibex 35: el selectivo ronda los 17.800 puntos

El Ibex 35 termina bien la jornada y se quita el polvo de los primeros compases de la mañana. El selectivo español termina con subidas de alrededor del 0,7% con Europa también en verde y Trump centrándose más en política interna.

Movimientos en el Ibex 35

Dentro del Ibex 35 Solaria ha vuelto a brillar, con subidas de alrededor del 3%. Aunque no han habido noticias positivas sobre la compañía, se han hecho públicos algunos informes de casas de análisis en los que se da un respaldo a la compañía dentro de las renovables europeas, beneficiadas por un entorno regulatorio favorable. La banca también está subiendo. La banca ha tenido una buena sesión, con BBVA despuntando alrededor de un 2%. Los rendimientos de algunas partes de la curva de tipos española han repuntado hoy ligeramente, sobre todo la de 9 meses, lo que respalda la idea de los inversores de que el impacto de las bajadas del tipo oficial del BCE no tendrá tanto impacto en sus cuentas de resultados. En cualquier caso, el optimismo ha sido generalizado y esto se ha manifestado en la banca.

En la parte baja del selectivo hemos visto a Cellnex, con caídas de alrededor del 3% a pesar de que anoche confirmó a la CNMV que reanudaba hoy su plan de recompra de acciones. El mercado ya castigó a la compañía por una reducción de la generación de caja en los últimos resultados, por lo que esta asignación de capital puede que tampoco se haya visto como óptima. Amadeus o Telefónica también han cotizado en rojo.

Otros mercados

Más allá del Ibex 35, en Europa el DAX alemán ha tropezado, y se ha quedado plano, mientras que el resto de índices han conseguido cerrar en verde. Todo ello a pesar de que Rheinmetall continúa subiendo. El FTSE inglés o el AEX neerlandés han tenido un buen desempeño. En Estados Unidos el Dow Jones cotiza en rojo, con caídas de UnitedHealth del 20% después de presentar unos resultados por debajo de lo esperado por el consenso de analistas y unas perspectivas que también se han quedado cortas. Por otro lado, el Nasdaq 100 sube cerca de un 1%.

La plata ha logrado recuperarse de las caídas de anoche, pero es probable que siga experimentando volatilidad por la estructura de mercado de derivados, la escasez de la materia prima y la especulación que está experimentando. Los inventarios de plata tanto en COMEX como en la bolsa de Shanghai se siguen reduciendo, lo que incrementa la presión sobre el precio al contado.