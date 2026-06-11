Los mercados intentan recuperar la calma tras varios días marcados por el aumento de la volatilidad. La moderación de la inflación subyacente en Estados Unidos ha permitido aliviar temporalmente los temores a nuevas subidas de tipos por parte de la Reserva Federal, impulsando los futuros americanos y favoreciendo una estabilización del sentimiento inversor. Al mismo tiempo, las tensiones en Oriente Medio siguen generando incertidumbre sobre la evolución del petróleo, aunque el mercado parece confiar en que el impacto económico será limitado por el momento.

En este contexto, los inversores continúan ajustando sus carteras ante un escenario en el que los bancos centrales podrían mantener una política monetaria más restrictiva durante más tiempo. La rotación desde los sectores más ligados a la inteligencia artificial hacia compañías más defensivas, la fuerte caída del oro y el protagonismo de la banca europea reflejan que la evolución de los tipos de interés vuelve a situarse en el centro de las decisiones de inversión.

¿Qué ocurre cuando el BCE vuelve a subir los tipos? Los ganadores y perdedores de los últimos ciclos

Con el mercado pendiente de una posible subida de tipos por parte del Banco Central Europeo, la historia ofrece algunas pistas interesantes sobre qué activos suelen comportarse mejor en este tipo de entornos. El análisis de las tres últimas ocasiones en las que el BCE pasó de bajar tipos a volver a subirlos —2005, 2011 y 2022— muestra que la reacción inicial de las bolsas suele ser mucho más moderada de lo que muchos inversores esperan. De media, los principales índices europeos apenas registraron movimientos significativos durante el primer mes tras las últimas subidas de tipos del BCE. El Euro Stoxx 50 avanzó menos de un 1% de media, mientras que el Ibex 35 mostró un comportamiento prácticamente plano. Sin embargo, a medida que los inversores comienzan a descontar el nuevo entorno monetario, aparecen importantes diferencias entre sectores y compañías. El DAX alemán ha sido históricamente el índice europeo más rentable, con una ganancia media cercana al 12% durante los doce meses posteriores a la primera subida de tipos, mientras que el Ibex 35 ha logrado una rentabilidad media cercana al 6,5%, situándose como el segundo mejor mercado europeo entre los grandes índices analizados.

A nivel sectorial, la banca ha sido la principal beneficiada. Tras la última subida de tipos en julio de 2022, BBVA acumuló una revalorización del 73,6%, mientras que Sabadell avanzó un 72,5% y Santander cerca de un 50%. Estas cifras contrastan con el avance del 19,3% registrado por el conjunto del Ibex 35, reflejando cómo el aumento de los tipos de interés suele traducirse en una mejora de los márgenes financieros de las entidades bancarias.

Por el contrario, algunos de los sectores que habían liderado las ganancias durante los años de tipos ultrabajos fueron los más castigados. Solaria, que llegó a ser la compañía más alcista del Ibex durante el primer mes tras la subida de tipos, terminó acumulando pérdidas superiores al 33% un año después, mientras que Acciona Energía retrocedió más de un 30%. La experiencia de los últimos ciclos demuestra que las subidas de tipos no suelen provocar caídas generalizadas en bolsa, sino una profunda rotación sectorial en la que los inversores abandonan los negocios más dependientes de financiación barata para favorecer compañías con mayor generación de caja y balances más sólidos.

La gran rotación del mercado: de la inteligencia artificial a los valores defensivos

Desde el pasado miércoles 3 de junio hemos vivido una corrección que ha disparado la volatilidad en los mercados bursátiles. En apenas unos días, el Nasdaq ha encadenado cinco sesiones en negativo de las seis últimas, primero tras unos buenos resultados de Broadcom mal recibidos por el mercado y, posteriormente, por unos datos de empleo que terminaron de tumbar al índice tecnológico. Desde ese 3 de junio, el Nasdaq acumula una caída del 7,11%. En este contexto, y con los principales valores de semiconductores sufriendo fuertes correcciones, surge la pregunta: ¿dónde invertir en tiempos de mayor incertidumbre?

En un escenario donde los tipos pueden volver a subir y la inflación sigue siendo una amenaza, los inversores buscan refugio en compañías con ingresos estables, baja volatilidad y menor dependencia del ciclo tecnológico. Los sectores más tradicionales y defensivos tienden a comportarse mejor en periodos de incertidumbre, actuando como contrapeso frente a la presión que sufren los valores de crecimiento.

El mejor reflejo de este fenómeno es observar el rendimiento de las compañías del Nasdaq 100 desde el inicio de la corrección. Tal como mencionamos, la rotación defensiva ha sido evidente. Coca-Cola sube un 7,2%, Walmart avanza un 6,7% y Mondelēz gana un 5%, mientras que ARM Holdings, Broadcom y Qualcomm se han desplomado más de un 20%.

Esto no es casualidad. Tras las fuertes subidas acumuladas en los últimos meses, muchos inversores han optado por tomar beneficios y rotar hacia sectores menos volátiles ante la amenaza de subidas de tipos. Los semiconductores, con múltiplos exigentes y expectativas elevadas, se han convertido en uno de los segmentos más vulnerables en un entorno donde el coste del dinero vuelve a endurecerse.

En conjunto, el mercado está enviando un mensaje claro: en fases de corrección y tensión macro, la preferencia se desplaza hacia compañías defensivas, mientras que los sectores más expuestos al ciclo sufren las mayores presiones.

El oro entra en mercado bajista: ¿está descontando el mercado demasiadas subidas de tipos?

El oro ha entrado oficialmente en mercado bajista tras acumular una caída superior al 20% desde los máximos alcanzados a comienzos de año, un movimiento que llama especialmente la atención al producirse en plena escalada de las tensiones geopolíticas en Oriente Medio. Tradicionalmente considerado uno de los principales activos refugio, el metal precioso está viendo cómo los inversores priorizan otros factores, especialmente la evolución de los tipos de interés en Estados Unidos.

El repunte reciente de la inflación ha llevado al mercado a reducir las expectativas de recortes por parte de la Reserva Federal e incluso a valorar la posibilidad de nuevas subidas de tipos. Este escenario ha impulsado las rentabilidades de los bonos estadounidenses, aumentando el atractivo de los activos que generan rendimiento frente a un oro que no ofrece rentabilidad periódica, mientras que el dólar también se ha apreciado.

La velocidad de la corrección también resulta especialmente llamativa. Desde los máximos registrados en marzo, el oro ha necesitado apenas 91 sesiones para entrar en mercado bajista, convirtiéndose en la caída más rápida desde la crisis financiera de 2008. Desde 2006, el metal precioso solo ha registrado cinco episodios similares, lo que pone de manifiesto la intensidad de las ventas que está sufriendo actualmente pese al complejo entorno geopolítico.

Sin embargo, creemos que el mercado podría estar pasando por alto un riesgo diferente. Con una inflación cercana al 4% y unas rentabilidades de los bonos a corto plazo situadas por encima del actual rango de tipos oficiales, la lógica económica apuntaría hacia una política monetaria más restrictiva. No obstante, la creciente presión política para evitar un enfriamiento excesivo de la economía podría limitar la capacidad de actuación de la Reserva Federal.

En nuestra opinión, si la Fed decide mantener los tipos estables o adopta un tono más acomodaticio pese a que la inflación continúa claramente por encima de su objetivo, el mercado podría empezar a cuestionar la independencia del banco central. En ese escenario, el castigo reciente sufrido por el oro podría resultar excesivo. Históricamente, los periodos en los que los inversores perciben que los bancos centrales están quedándose por detrás de la inflación han sido especialmente favorables para el metal precioso.

Además, aunque la corrección actual ha sido muy rápida, sigue siendo relativamente moderada en términos históricos. Tras los máximos de 2011, el oro llegó a sufrir un desplome cercano al 45%, muy superior al registrado hasta ahora. Por ello, si el mercado termina cuestionando la capacidad de la Reserva Federal para mantener el control de la inflación, el actual mercado bajista podría terminar siendo recordado más como una oportunidad que como el inicio de una tendencia bajista estructural.