📊 Comentario del día: De la guerra al rally bursátil

Han sido horas trascendentales para el mundo, y al final, se ha evitado el peor escenario posible. Ahora tenemos dos semanas de respiro, en las que comprobaremos si la crisis ha terminado realmente. De momento, los mercados han reaccionado con fuerza y optimismo, dejando atrás las dudas sobre la desaceleración económica y la inflación. Ahora el próximo impulso lo tendremos con los resultados corporativos, y anuncios sobre fuertes estímulos.

En cualquier caso, el anuncio del alto el fuego del martes es positivo, como lo está demostrando claramente la actividad del mercado en este arranque de la mañana. Sin embargo, Estados Unidos e Irán tendrán mucho trabajo por delante para lograr una paz duradera.

Los obstáculos para una paz duradera son considerables, y los mercados seguirán reflejando, por el momento, una prima de riesgo. Llama la atención que los acuerdos alcanzados, están totalmente en desacuerdo con el propio plan de paz de 15 puntos de Trump, presentado a finales de marzo, en el que exigía que Irán abandonara todas las amenazas al transporte marítimo, entregara su uranio, desmantelara sus instalaciones nucleares, y pusiera fin al apoyo a sus aliados regionales . Al elevar tanto la tensión de antemano, maximizó el daño a su credibilidad y a la percepción global del poder estadounidense. Esta es una clara derrota estratégica para Estados Unidos

De momento, parece que Teherán controlará el Estrecho de Ormuz, con un peaje que podrá cobrar para reconstruir el país. Según las últimas estimaciones, podría recaudar hasta 90.000 millones de dólares al año de esta manera, convirtiendo instantáneamente a Irán en una de las economías más ricas del Golfo. Aunque por otro lado, permitir el paso de los barcos por el Estrecho de Ormuz, implica renunciar a su mayor poder de negociación y da al resto del mundo la oportunidad de reabastecerse y prepararse para un posible conflicto más prolongado.

El mercado no está comprando la paz, está comprando tiempo. La tregua reduce la tensión, pero no resuelve el problema.

Comportamiento del petróleo y la gasolina

El precio del petróleo se ha desplomado esta mañana, por debajo de los 100 dólares. Si ponemos los acontecimientos en contexto, está siendo la mayor caída diaria desde la pandemia, y la cuarta mayor en los últimos 35 años.

Sólo es superada por dos ventas masivas, durante el caos de la COVID-19 en 2020 y en enero de 1991, cuando las fuerzas aliadas entraron en Kuwait en la Operación Tormenta del Desierto.

El mercado descuenta menos riesgo. El estrecho de Ormuz es clave: por ahí pasa cerca de una quinta parte del petróleo mundial. Si se reabre y disminuye la tensión, se espera que haya más oferta de barriles y menos interrupciones, y eso hace caer los precios rápidamente.

Sin embargo, esa bajada no se traslada igual a la gasolina. Primero, porque alrededor de la mitad del precio que pagamos son impuestos. Segundo, porque el petróleo solo representa una parte del coste total: hay refino, transporte y márgenes. Además, las gasolineras venden combustible comprado días o semanas antes, a precios más altos.

Por eso, cuando sube el petróleo, la gasolina sube rápido; pero cuando baja, lo hace mucho más lentamente. Es lo que se conoce como el efecto ‘cohete y pluma

¿Inflación por debajo del 2% en verano?

Tras el reciente alto el fuego en Irán, el mensaje de fondo de los mercados parece claro: el riesgo inflacionario global podría estar sobreestimado. A pesar de las tensiones previas, las expectativas de inflación a largo plazo en Estados Unidos se han mantenido sorprendentemente estables, lo que sugiere que los inversores no anticipan un repunte sostenido de los precios.

Una de las claves es el limitado impacto estructural de la energía. Aunque los precios reaccionaron inicialmente al conflicto, la posición de Estados Unidos como gran productor y exportador de hidrocarburos ha actuado como amortiguador. Además, las particularidades de su mercado energético —especialmente en el gas natural— han contenido presiones internas que sí se han visto en otras regiones.

Por otro lado, el contexto macroeconómico actual dista mucho del de 2022. Entonces, la inflación se vio alimentada por una demanda extraordinariamente fuerte tras los estímulos de la pandemia. Hoy, incluso con cierto impulso fiscal, el riesgo de sobrecalentamiento es menor, lo que refuerza la idea de que cualquier presión inflacionaria sería transitoria.

También pesa la expectativa de una demanda más contenida. El encarecimiento previo de la energía y los tipos de interés ya ha introducido cierto freno en consumo e inversión, aunque sin comprometer la solidez general de la economía estadounidense.

A todo ello se suma un factor estructural cada vez más relevante: la inteligencia artificial. El aumento de la productividad apunta a un efecto desinflacionario que podría estar compensando otros riesgos, al tiempo que introduce cautela en decisiones de inversión y empleo.

En conjunto, el alto el fuego no hace más que reforzar una lectura que ya estaba presente en los mercados: la inflación a medio y largo plazo probablemente no será tan elevada ni persistente.

Abril es un mes alcista

Abril es históricamente uno de los mejores meses del año para las acciones. En los últimos 25 años, el índice MSCI World ha registrado rendimientos positivos el 75% de las veces en este mes.

Durante este periodo, el rendimiento mensual medio ha sido del 2%, el más fuerte de cualquier mes. Esto ha estado especialmente impulsado por las acciones estadounidenses, que tienen un ponderado del 70% en el índice.

Mientras tanto, el S&P 500 ha subido un 1,3% de media en abril desde 1928, siendo casi el doble que el comportamiento medio mensual y convierte a abril en el segundo mejor mes del año después de julio. La estacionalidad y el entorno actual favorece a los alcistas durante las próximas semanas.

El oro: el gran ganador del conflicto

En este contexto, el oro emerge como uno de los principales ganadores del conflicto. Los mercados empiezan a anticipar posibles estímulos para mitigar el impacto de los costes energéticos, así como un eventual giro hacia recortes de tipos de interés, lo que refuerza su atractivo.

A esto se suma una debilidad estructural del dólar, en parte vinculada a la pérdida de influencia de Estados Unidos en Oriente Medio, y una tendencia más amplia hacia la diversificación de reservas a nivel global. Este movimiento es especialmente visible en los países del Golfo, pero también comienza a tomar forma en Europa, donde la relación transatlántica ha mostrado signos de desgaste durante el conflicto.

En conjunto, el entorno refuerza el papel del oro no solo como cobertura frente a la incertidumbre, sino como activo estratégico en un sistema financiero cada vez más fragmentado.

Datos clave del Ibex 35

La jornada de hoy en España está marcada por dos grandes eventos. El primero de ellos es el acuerdo de alto el fuego de dos semanas en la guerra de Oriente Medio. En segundo lugar, el inicio de la campaña de la renta, en la que como veremos, ha solido tener una buena influencia en el Ibex. El Ibex 35 despunta un 3% y sus valores más cíclicos están despegando con fuerza.

ArcelorMittal (+11% de subida): Como empresa altamente dependiente de la energía y con gran parte de su producción en Europa (más del 50%), se beneficia de menores costes energéticos, reduciendo presión sobre sus márgenes.

Como empresa altamente dependiente de la energía y con gran parte de su producción en Europa (más del 50%), se beneficia de menores costes energéticos, reduciendo presión sobre sus márgenes. IAG (+8% de subida): La caída del precio del jet fuel, que representa más del 20% de sus costes operativos, supone un impulso directo a su rentabilidad. Además, las rutas aéreas podrán empezar a volver a la normalidad a la zona, lo que también supone una reducción del tiempo de las rutas y por tanto un mayor ahorro de combustible.

La caída del precio del jet fuel, que representa más del 20% de sus costes operativos, supone un impulso directo a su rentabilidad. Además, las rutas aéreas podrán empezar a volver a la normalidad a la zona, lo que también supone una reducción del tiempo de las rutas y por tanto un mayor ahorro de combustible. Acerinox (+7% de subida): Sigue una dinámica similar a ArcelorMittal, aunque con un impacto algo menor debido al menor peso de Europa en su producción.

Sigue una dinámica similar a ArcelorMittal, aunque con un impacto algo menor debido al menor peso de Europa en su producción. Santander (+7% de subida): Se beneficia de la reducción de la incertidumbre a nivel global. En contextos de conflicto, la demanda de crédito suele caer y el crecimiento económico se resiente, por lo que un entorno más estable favorece al negocio bancario. Santander era una de las más afectadas por su presencia global.

Por la parte baja destacamos Repsol, que llega a caer cerca de un 9% debido al descenso del precio del petróleo. La compañía se ve perjudicada porque la bajada del crudo reduce sus márgenes de refino, que habían aumentado en las últimas semanas gracias al encarecimiento de los hidrocarburos. No obstante, conviene matizar que los precios actuales siguen siendo superiores a los contemplados en su plan estratégico, por lo que la compañía continúa generando beneficios elevados, aunque menores que en el pico reciente.

En general, el sector energético cae también por una rotación de capital hacia valores más cíclicos, favorecidos por el nuevo entorno de menor incertidumbre.

En cuanto al segundo evento que hemos comentado, el inicio de la campaña de la declaración de la renta, también podemos extraer conclusiones interesantes.

Durante las campañas de la renta de los últimos 5 años (campaña 2020 con inicio en 2021 hasta campaña 2024 con inicio en 2025), el Ibex 35 ha experimentado una subida media en este periodo del 1,2%. De hecho, tan solo en una ocasión el selectivo español cayó con fuerza (-6,1%) y fue en la campaña del 2021, que se llevó a cabo en 2022 y el índice estaba experimentando una fuerte presión por la primera fase de la guerra de Ucrania. El mejor año fue el pasado, en la que se realizó la campaña de 2024 y el Ibex 35 subió un 5,2%.

Por tanto, aunque no podemos decir que haya causa-efecto entre la campaña de la renta y las subidas del Ibex 35, si que vemos una correlación positiva. De hecho, con las subidas de hoy el Ibex 35 se encamina a otra campaña de la renta en verde.

Oportunidad de la sesión: Nasdaq 100 QQQ.US

La tregua actual generará subidas en los índices que más han sufrido entre los que destacan las empresas tecnológicas, por lo que el índice por excelencia del sector, el Nasdaq 100 puede estar ante un buen momento de entrada.

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