📊Comentario del día - El mercado ignora la guerra

El mercado ha tomado una decisión: ignorar la guerra.

Porque cuando hay motivos para caer y no se cae, lo que hay detrás no es resistencia, es fortaleza. Eso es exactamente lo que vimos ayer en Wall Street. El S&P 500 no solo evitó las caídas, sino que subió más de un 1%, borrando ya todas las pérdidas asociadas al conflicto. Y lo más relevante: lo hizo desacoplándose del petróleo, que durante semanas había marcado el ritmo de las bolsas.

Ese cambio no es menor. Durante el último mes, la narrativa dominante era clara: el crudo subía, las acciones sufrían. Ahora esa relación se ha roto. Los precios del petróleo han seguido tensionados, pero la renta variable ha optado por mirar hacia otro lado. El mercado ya no está cotizando el conflicto en sí, sino su posible desenlace.

Ahí entra en juego el factor clave de estos días: la disposición de Irán a negociar una suspensión temporal de su programa nuclear. Más allá de los años concretos que se acuerden, lo que realmente importa para los inversores es que ambas partes están dispuestas a sentarse. El mercado necesita dirección. Y, por primera vez en semanas, la dirección apunta hacia la desescalada.

Esto cambia completamente la lógica de corto plazo. Hasta ahora, cada día sin resolución era negativo. Hoy ocurre lo contrario: cada día sin represalias significativas es interpretado como un avance hacia un acuerdo. La ausencia de malas noticias se ha convertido, de facto, en una buena noticia para los activos de riesgo.

El mensaje del mercado

Tras una recuperación en forma de V, el mercado ha dejado un mensaje difícil de ignorar: la tendencia sigue siendo alcista hasta que se demuestre lo contrario.

Los riesgos siguen ahí —geopolíticos, energéticos, macroeconómicos—, pero no han sido suficientes para romper la inercia previa. Y eso, en sí mismo, es una señal. Porque los mercados bajistas no empiezan cuando hay malas noticias, sino cuando esas noticias consiguen cambiar el comportamiento de los inversores.

De momento, eso no ha ocurrido.

El miedo sigue siendo una oportunidad

El comportamiento del VIX refuerza esta lectura. Tras el anuncio del alto el fuego, los indicadores de volatilidad cayeron con fuerza y han mostrado una estabilidad notable incluso tras episodios recientes de tensión. El mercado no solo ha reducido su percepción de riesgo, sino que ha decidido no volver a ampliarla ante nuevos titulares.

Históricamente, los picos de volatilidad han coincidido con momentos de oportunidad. Cuando el VIX supera niveles de 30, las probabilidades de rentabilidad positiva en los meses siguientes aumentan de forma significativa. No porque el riesgo desaparezca, sino porque el mercado tiende a sobrerreaccionar en el corto plazo y a corregir ese exceso posteriormente.

El mensaje es claro: el miedo extremo rara vez es un buen momento para vender. Es, en muchos casos, el punto en el que el mercado ya ha descontado el peor escenario posible.

El impulso no se ha roto

Si miramos bajo la superficie, la señal es aún más contundente. El momentum —uno de los factores más fiables en los mercados— no se ha deteriorado.

Las estrategias basadas en impulso, donde los activos ganadores tienden a seguir subiendo, no solo resistieron el estallido del conflicto, sino que apenas sufrieron durante las semanas más tensas. Esto es especialmente relevante fuera de Estados Unidos, donde el posicionamiento era más vulnerable. No hubo ventas forzadas ni deshacer de posiciones significativo.

Esto es clave porque el momentum suele ser uno de los primeros indicadores en deteriorarse cuando el mercado cambia de régimen. Que no haya ocurrido sugiere que no ha habido un verdadero episodio de pánico, sino más bien ruido de corto plazo. Y cuando el impulso sobrevive a un shock geopolítico, lo habitual es que termine reforzándose.

Sin embargo, mientras los mercados financieros miran hacia otro lado, las tensiones siguen aflorando en la economía real. Países como Irlanda ya han vivido protestas por el precio del combustible, obligando al Gobierno a intervenir, mientras Francia empieza a girar hacia soluciones estructurales basadas en electrificación para reducir su dependencia energética.

Es un recordatorio de que el mercado puede anticipar soluciones… mucho antes de que estas se materialicen.

IBEX 35 mantiene el pulso

El Ibex 35 se beneficia en la jornada de hoy del optimismo generalizado de las bolsas, aunque está quedando algo rezagado al resto de índices europeos. Para poner contexto, la realidad es que el selectivo español tan solo se deja un 1,2% desde el inicio del conflicto.

Este comportamiento lo podría haber tenido incluso sin una guerra de por medio, pero los inversores se están enfocando demasiado en el corto placismo y sobre todo en los vaivenes de Trump para parar la guerra. Además, debido al rally que hemos vivido dentro del Ibex en los últimos dos años, hace que los inversores sean más impacientes, pero el selectivo sigue en positivo en el año con una subida de algo más del 3% en apenas tres meses y medio, lo que le coloca en un muy buen ritmo teniendo en cuenta que todavía cotiza alrededor de un 20% por encima de su PER forward medio de los últimos 3 años.

Centrándonos en el día de hoy, ACS está siendo el valor más alcista tras conocerse varias noticias positivas, como un contrato con sus socios para la construcción de una línea del metro de Praga, el optimismo de ayer en algunas empresas relacionadas con los centros de datos o una mejora de recomendación y precio objetivo por parte de Morgan Stanley. La realidad es que el mercado está valorando de forma muy positiva su evolución en centros de datos, ya que la demanda es tan alta que se cierran contratos de arrendamiento antes incluso de estar construídos. En ese sentido, pensamos que ACS es un socio fiable en Estados Unidos para las grandes empresas y se seguirá beneficiando mientras el capex de los hiper escaladores y sus satélites siga disparándose.

Otros valores como Cellnex están en el punto de mira. La compañía sigue en pleno proceso de reestructuración, vendiendo activos en países poco rentables para centrarse en sus países más importantes. En ese sentido, según Reuters la empresa estaría negociando la venta de su negocio en Suiza. Además, con el revuelo del conflicto los rendimientos de la deuda pública están siendo volátiles, lo que afectan a compañías muy apalancadas como Cellnex, que tiene una ratio deuda neta/ebitda superior a 6 veces. En negocios como el de Cellnex es normal ver un alto apalancamiento, pero con más de un 20% de tu deuda a tipo de interés variable y con un vencimiento medio de unos 4 años, la evolución de los tipos puede condicionar tus resultados.