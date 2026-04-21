Comentario diario - El mercado espera a la FED

Las bolsas suben levemente en el inicio de la sesión, con los inversores mostrando un mayor optimismo respecto a la posible incorporación de Irán a las conversaciones que podrían extender la tregua en Oriente Medio y restablecer el flujo de petróleo por el Estrecho de Ormuz.

El movimiento a corto plazo es impredecible, y cualquiera que sea la resolución de esta noche podría definir el camino del mercado durante las próximas semanas. En la sesión de ayer, se produjo un leve cambio de rumbo respecto a la alentadora tendencia de una desescalada de las últimas semanas. Sin embargo, el retroceso del lunes fue moderado, y los inversores siguen esperando que la dirección general sea la de la desescalada. Nadie se quiere perder el anuncio de Trump de una paz duradera y definitiva, que impulse a los mercados a superar sus máximos históricos. Para ello, también necesitamos el impulso de las siete grandes empresas tecnológicas.

Tampoco podemos descartar una nueva prórroga aunque el presidente diga lo contrario, lo cual debería ayudar a los inversores a centrarse en los aspectos positivos del mercado.

El mercado alcista actual tiene 3,5 años y ha subido un 99,2%. Una vez que los mercados alcistas superan su tercer cumpleaños, rara vez terminan pronto. En los últimos 50 años, 5 han superado su tercer cumpleaños y entre todos ellos han durado ocho años de media.

La IA, los resultados corporativos, y la resiliencia económica, sumado a los nuevos estímulos esperados, seguirán siendo las principales fuerzas impulsoras del mercado, pero como hemos comentado en diferentes ocasiones, la clave la tiene la FED, y hoy presenciamos un evento clave.

Primer examen a Kevin Warsh de la FED

La comparecencia de Kevin Warsh ante el Senado de esta noche marca el inicio de una de las decisiones económicas más importantes del momento: quién dirigirá la Reserva Federal en un contexto de inflación persistente, tensiones geopolíticas y presión política sin precedentes.

Su nombramiento no solo abre un debate sobre política monetaria, sino también sobre la independencia del banco central. En principio damos por hecho que iniciará su presidencia a partir de mayo, pero hay que recordar que algunos senadores republicanos se han opuesto a su nombramiento hasta que se resuelva la acusación que recae sobre Jerome Powell por el sobre coste de la reforma del edificio de la FED.

Warsh lleva años criticando a la FED y defendiendo cambios profundos. Su idea central es que la FED ha tomado demasiado protagonismo en la economía, demasiada exposición de sus miembros, y que su actuación debería ser más limitada. Warsh ha criticado con dureza la extensión del balance de la FED.

En teoría, esto endurecería las condiciones financieras generando una menor liquidez en el mercado y mayores rendimientos de los bonos. En la práctica, podría provocar: subida de hipotecas, encarecer la deuda pública y desestabilizar mercados. Es decir, su estrategia podría parecer coherente en el papel, pero es difícil de implementar sin efectos secundarios importantes.

Por otro lado, según Warsh la inteligencia artificial impulsará la productividad lo suficiente como para reducir la inflación en el futuro, permitiendo así bajar los tipos de interés de manera progresiva.Esta visión recuerda a la estrategia de Alan Greenspan en los años 90, cuando confió en el boom tecnológico. Sin embargo, el contexto actual es muy distinto. Entonces, la inflación estaba controlada; hoy lleva años por encima del objetivo. Además, factores como guerras, desglobalización, los estímulos fiscales y aranceles presionan los precios al alza.

Por eso, muchos dentro de la propia Fed dudan. Incluso figuras como Janet Yellen consideran poco probable que sus futuros colegas acepten rápidamente esta apuesta. El presidente de la Fed no decide solo. Debe persuadir a un comité de 12 miembros. Y ahí está el principal desafío de Warsh: no tiene el capital político ni la credibilidad acumulada que tenía Greenspan cuando tomó decisiones similares.

El otro gran interrogante es político. Trump quiere recortes de tipos rápidos y agresivos. Warsh, aunque más flexible recientemente, tiene un historial de “halcón” contra la inflación.

Esto lo coloca en una posición incómoda:

Si cede a la presión política, puede dañar la credibilidad de la Fed.

Si se resiste, puede enfrentarse directamente a Trump.

El momento de su posible llegada no podría ser más complicado. La guerra en Irán ha elevado los precios del petróleo, lo que dificulta cualquier recorte de tipos. Además, la propia IA —en lugar de reducir precios— está impulsando inversión, consumo y demanda energética, lo que puede aumentar la inflación a corto plazo. En este escenario, la apuesta de Warsh parece más incierta que nunca, pero quizás sea precisamente su mejor justificación de cara a no enfrentarse con Trump.

Mi impresión es que Warsh representa un intento de cambio profundo en la Fed, pero llega en el peor momento posible para experimentar. Su éxito dependerá de tres factores:

Su capacidad para convencer a otros miembros de la Fed

Su independencia frente a Trump

Su flexibilidad para adaptar sus ideas si los datos no las respaldan

Si falla en alguno de estos puntos, su mandato podría ser corto o conflictivo. Si acierta, podría redefinir la política monetaria en la era de la inteligencia artificial.

Pero hoy por hoy, lo más probable es que su “revolución” encuentre más resistencia que apoyo.

Tim Cook deja su cargo como CEO de Apple

Tim Cook, dejará el cargo de director ejecutivo de Apple, dejando tras de sí un legado impresionante tras haber hecho crecer la empresa hasta alcanzar una capitalización de mercado de 4 billones de dólares, partiendo de menos de 350.000 millones de dólares hace 15 años. Un aumento impresionante de más del 1000%, pero que aun así no ha sido suficiente para ser nombrado el jugador más valioso entre los principales directivos de Wall Street.

Las acciones del gigante tecnológico han subido más del 1900 % desde que Cook fue nombrado director ejecutivo el 24 de agosto de 2011. Pero su rentabilidad se sitúa en el puesto 38 del S&P 500 durante ese periodo, muy por debajo de Nvidia, que ha subido un 61 881 %, y Tesla, con un aumento del 24 564 %. En comparación, el S&P 500 ha subido un 503,7 % en términos de rentabilidad.

En 2011, Apple estaba a punto de superar a Exxon Mobil como la empresa estadounidense más valiosa, con una capitalización bursátil de alrededor de 350 mil millones de dólares. Durante los casi 15 años de gestión de Cook, Apple se convirtió en la primera empresa en alcanzar un valor de mercado de un billón de dólares.

Mientras tanto, los ingresos se cuadruplicaron, pasando de 108.000 millones de dólares en 2011 a 416.000 millones de dólares en 2025. Esto representa una expansión de la relación precio/ventas de más del doble bajo la gestión de Cook, quien demostró que para tener éxito como CEO no se necesitan sólo ideas originales, sino liquidez para la recompra de acciones, el principal motor de la subida en el precio de las acciones de la compañía.

Apple se encuentra en la cima de su éxito con las ventas de iPhones, tras el lanzamiento de nuevos modelos populares el otoño pasado. Sin embargo, está luchando por encontrar su próximo producto estrella.

Para reemplazarlo Apple eligió a John Ternus, en parte, por su edad y por creer que podría reinventar la gama de productos de Apple y competir con empresas líderes en inteligencia artificial. Ternus deberá arriesgarse, incursionar en nuevas categorías de productos y consolidar la posición de la compañía en el campo de la inteligencia artificial.

La compañía debe reinventarse en la era de la inteligencia artificial. Tras décadas definiendo cómo las personas interactúan con los dispositivos informáticos, primero en sus ordenadores y luego en sus manos, Apple se ha quedado rezagada con respecto a sus rivales, que lideran la próxima gran plataforma informática con chatbots que conversan como humanos. Siri, la propia Apple, que recibirá una importante actualización de inteligencia artificial este año, ha sido una reliquia en comparación.

Cook también ha demostrado ser hábil en el trato con el presidente, haciendo una inusual aparición televisada en el Despacho Oval en agosto para entregarle a Trump un trofeo de cristal y oro, algo que también deberá trabajar Ternus en los próximos años.

Comentario del Ibex 35

El Ibex 35 todavía achaca la incertidumbre en Oriente Medio, y de momento vemos movimientos poco destacados.

Puig está resaltando, de nuevo, a razón de su potencial fusión con Estée Lauder. La compañía cotizada en Estados Unidos estaría negociando su financiación con JP Morgan, según informa Expansión.

En cualquier caso, nosotros seguimos pensando que la clave para los accionistas minoritarios es el precio ofrecido en la operación. Nosotros seguimos valorando las acciones entre los 22€ y 23€, precio que parece muy poco probable que pague Estée Lauder. Y una operación que valore a Puig en torno a los 18€ actuales sería admitir que la compañía vale un 25% menos de lo que salió a cotizar. Por ello, pensamos que la prima debería ser mayor de la que se estima actualmente.

También tenemos que destacar las caídas de Unicaja. Sin embargo, hay que señalar que se debe principalmente al descuento del dividendo que pagará esta misma semana. Los bancos siguen siendo uno de los sectores con una remuneración al accionista más altas. Sin embargo, las expectativas de subidas de tipos de interés por parte del BCE reducen su atractivo.

Además, el Ibex 35 Banks, que recoge la evolución del sector, cotiza más de un 30% por encima de su PER forward medio de los últimos 3 años. Esta métrica recoge las expectativas de beneficios del consenso de analistas recogidos por Bloomberg, por lo que si se reducen dichas expectativas podríamos estar hablando de un múltiplo incluso mayor.

En definitiva, pensamos que los argumentos para sobreponderar al sector se están acabando.