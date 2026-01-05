Los acontecimientos del fin de semana en Venezuela sacudieron el panorama informativo mundial, pero hasta el momento han tenido un impacto limitado en los mercados financieros. Al momento de redactar este informe, el petróleo, los metales preciosos y el dólar estadounidense registraban subidas moderadas.

Maduro fue detenido en una operación militar liderada por Estados Unidos

Trump declaró que Estados Unidos ahora tiene "pleno acceso" a los recursos de Venezuela y desea que las compañías petroleras estadounidenses regresen al país.

Solo se reportaron daños menores a la infraestructura en el puerto de La Guaira, mientras que la producción de PDVSA se mantuvo intacta.

El precio del petróleo fluctúa ante la crisis de Venezuela

El precio del petróleo cayó inicialmente alrededor de un 0,73%, alcanzando los 56,30 dólares por barril, pero posteriormente repuntó y ahora cotiza cerca de los 57,45 dólares. El mercado intenta incorporar en los precios la probabilidad de que el capital extranjero fluya hacia Venezuela y la posible reconstrucción del sector petrolero del país, gravemente deteriorado, por parte de Estados Unidos. Venezuela actualmente representa solo alrededor del 1% de la producción mundial tras años de sanciones y falta de inversión, pero posee aproximadamente el 17% de las reservas mundiales de petróleo. Los informes sobre iniciativas de capital, incluyendo un fondo de inversión de 2.000 millones de dólares liderado por el exejecutivo de Chevron, Ali Moshiri, han fortalecido las expectativas de un aumento gradual de la producción a largo plazo. Las grandes petroleras estadounidenses también están experimentando un fuerte repunte, como Chevron (+7,70%) y Exxon Mobil (+4,45%), ante la especulación sobre su posible participación en la reconstrucción de la infraestructura de Venezuela. Sin embargo, desde una perspectiva realista, restablecer la producción requeriría años de costosas inversiones en pozos, refinerías e infraestructura de transporte, y algunas estimaciones sugieren que cualquier aumento significativo de la oferta podría no materializarse antes de 2030 o después.

Dado este horizonte a largo plazo, los mercados han evaluado el impacto a corto plazo en la oferta como limitado. Los comentarios de la industria indican que la reconstrucción del sector petrolero venezolano es un "proyecto a muy largo plazo" que podría enfrentar reveses antes de obtener resultados, lo que ayudó a disipar los temores de un exceso de oferta inmediato. Al mismo tiempo, la OPEP+ decidió durante el fin de semana mantener la producción sin cambios, lo que estabiliza aún más las perspectivas de suministro para el primer trimestre de 2026.

En resumen, los acontecimientos del fin de semana están teniendo un impacto más político que fundamental en los mercados. La principal reacción observable hasta el momento ha sido una mayor volatilidad del petróleo, un modesto fortalecimiento del dólar estadounidense y subidas en los metales preciosos, una vez más respaldadas por la creciente incertidumbre geopolítica.