La decisión de modificar los tipos de interés y la conferencia del BCE mantienen la tendencia alcista en las cotizaciones del EUR/USD, lo que indica un fortalecimiento del euro. Esto se debe a que la decisión del banco central estuvo en línea con las expectativas, y las declaraciones de la presidenta Lagarde no indicaron un cambio en la actitud del BCE ante un posible fortalecimiento de su postura moderada. La cobertura en directo ofrecerá los comentarios más importantes de la presidenta del BCE, Christine Lagarde, sobre las decisiones sobre los tipos de interés. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Fuente: ECB via YouTube Comentarios clave de la Conferencia de prensa del Consejo de Gobierno del BCE Los datos de la encuesta apuntan a perspectivas más débiles a corto plazo.

Aranceles más altos y un euro más fuerte dificultarán las exportaciones.

Un mercado laboral sólido y el aumento de los ingresos impulsarán la economía.

La inversión en defensa e infraestructura impulsará el crecimiento.

Es urgente que la zona euro sea más competitiva y productiva.

La mayoría de las cifras de inflación subyacente sugieren que la inflación se estabilizará en el objetivo.

Los costes laborales se están moderando gradualmente.

El indicador salarial apunta a una mayor relajación en 2025.

La mayoría de las expectativas de inflación a largo plazo rondan el 2%.

Los riesgos para el crecimiento se inclinan a la baja.

Las perspectivas de inflación son más inciertas de lo habitual.

La fragmentación de las cadenas de suministro globales podría aumentar la inflación.

Un impulso en defensa e infraestructura elevaría la inflación a medio plazo.

Estamos en una buena posición para afrontar las condiciones inciertas que se avecinan.

La decisión fue casi unánime; hubo un disidente.

Todo apunta a que la inflación se asentará en el 2%.

No descartaría nuevas revisiones al alza del crecimiento.

Nos encontramos en una buena posición tras el recorte de tipos de 25 puntos básicos de hoy.

Casi hemos concluido el ciclo de política monetaria.

Estamos en una buena posición basada en la trayectoria actual de los tipos de interés. Fuente: ECB via YouTube

