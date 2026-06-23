Wall Street abre la sesión con un claro sesgo bajista hacia las compañías tecnológicas y vinculadas a la inteligencia artificial, especialmente dentro de la industria de los semiconductores. En este contexto, las acciones de Nvidia se sitúan entre los valores más castigados, con una caída en torno al 3% en los primeros compases de la jornada.

Las acciones de Nvidia retroceden

Nvidia llega a esta sesión tras un comportamiento relativamente discreto en comparación con el resto del sector. Antes de la apertura de hoy, las acciones de Nvidia acumulaban una ganancia del 10,27% en los últimos seis meses, una cifra modesta frente al avance del 84,19% registrado por el ETF de semiconductores SMH durante el mismo periodo.

Este menor rendimiento relativo responde, en parte, a una rotación de carteras dentro del sector. Muchos inversores consideran que las expectativas sobre Nvidia ya son extraordinariamente elevadas y que su capacidad para seguir sorprendiendo al mercado es cada vez más limitada. Como consecuencia, parte del capital se ha desplazado hacia otras compañías de semiconductores, memorias o almacenamiento, que ofrecen valoraciones más atractivas y un mayor potencial de crecimiento.

La corrección se extiende a los mercados globales

La oleada de ventas que está golpeando al sector tecnológico ya dejó una profunda huella en la sesión anterior y continúa extendiéndose durante la jornada de hoy, afectando especialmente a los mercados con una mayor exposición a la tecnología y los semiconductores. Entre los más perjudicados destacan el índice KOSPI de Corea del Sur, que se desplomó un 9,99%, y el Nikkei 225 japonés, que cedió un 3,46%.

La presión vendedora se ve alimentada por el creciente temor a un endurecimiento adicional de la política monetaria estadounidense. Tras los últimos datos macroeconómicos, algunos participantes del mercado ya contemplan la posibilidad de que la Reserva Federal mantenga los tipos elevados durante más tiempo o incluso apruebe nuevas subidas antes de finalizar el año. Este escenario ha llevado a muchos inversores a reducir exposición en activos de mayor riesgo, especialmente en el sector tecnológico.

Sin embargo, el factor más determinante detrás de esta corrección parece ser el creciente escepticismo de los inversores sobre la rentabilidad real de la inteligencia artificial. Tras meses de euforia, el mercado comienza a enfrentarse a una realidad incómoda: lo que hasta ahora había sido una carrera por captar cada vez más financiación y aumentar el gasto en infraestructuras empieza a generar dudas sobre cuándo estas enormes inversiones se traducirán en beneficios tangibles y sostenibles.

Los inversores ya no solo premian el crecimiento y las expectativas futuras, sino que exigen una mayor visibilidad sobre el retorno económico de los miles de millones de dólares que las grandes tecnológicas están destinando al desarrollo de la IA. Este cambio de percepción ha provocado una reevaluación de las valoraciones del sector y ha contribuido a intensificar las ventas en las compañías más expuestas a esta temática.

A esta situación se suma un nuevo frente para Nvidia. La compañía ha recibido presión adicional después de que Winamp Group presentara una demanda acusando al fabricante de chips de utilizar contenido protegido para el entrenamiento de modelos de Inteligencia Artificial sin autorización previa, una noticia que ha contribuido a deteriorar aún más el sentimiento del mercado.

Por otro lado, los inversores también siguen con preocupación la evolución del negocio de alquiler de potencia computacional para IA. En particular, han surgido dudas sobre la sostenibilidad de los elevados precios de alquiler de los chips más avanzados de Nvidia, especialmente el B200, considerado uno de los productos estrella de la compañía. Los analistas temen que las tarifas récord alcanzadas en mayo, cercanas a los 6,11 dólares por hora, sean difíciles de recuperar ante el aumento de la oferta y la creciente competencia dentro del sector.

La caída de las acciones de Nvidia y del conjunto del sector tecnológico refleja un cambio de mentalidad en los mercados. Tras meses de euforia impulsada por la inteligencia artificial, los inversores comienzan a exigir pruebas de que las multimillonarias inversiones realizadas por las grandes tecnológicas pueden traducirse en beneficios sostenibles. Mientras persistan las dudas sobre la rentabilidad de la IA y el entorno de tipos de interés continúe siendo restrictivo, la volatilidad podría seguir dominando a un sector que hasta hace poco parecía imparable.