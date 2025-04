Crisis en el Nasdaq 100: La confianza se desploma

Los futuros del índice Nasdaq 100 bajaron casi un 1,3% hoy. Ni los sólidos resultados y pronósticos de Netflix, cuyas acciones subieron casi un 3% en la sesión previa a la apertura del mercado, han sido suficientes para mejorar la confianza en Wall Street. Esta semana, dos grandes tecnológicas estadounidenses presentarán sus resultados: Tesla (martes 22 de abril) y Alphabet (jueves 24 de abril). Ambas enfrentan desafíos importantes, aunque la valoración de Alphabet parece mucho más sólida y, en caso de un informe muy positivo y una previsión optimista, podría ser atractiva para los mercados e impulsar al Nasdaq 100. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil

¿Qué esperar de los resultados de Tesla y Alphabet? La valoración de Tesla sigue siendo elevada, mientras que el negocio de la compañía se está desacelerando. El último trimestre mostró una caída interanual de los ingresos. Las ventas de automóviles en Europa están disminuyendo, y la producción en China podría verse gravemente afectada si las tensiones entre Washington y Pekín se intensifican aún más. Tesla también está lidiando con el aumento de la competencia china en el sector de los vehículos eléctricos, y el gigante de las baterías CATL anunció recientemente un nuevo tipo de batería duradera que ya se instala en los modelos de vehículos eléctricos chinos. Si los resultados de Tesla decepcionan en términos de ventas y márgenes, es probable un retroceso. La compañía también está expuesta a un posible aumento de costes debido a los aranceles, lo que podría afectar los precios y agravar aún más la presión sobre los márgenes. Además, la falta de avances significativos en el desarrollo de software autónomo y su comercialización en el mercado chino parece estar lastrando las acciones. La adopción de este software en China parece depender cada vez más de las negociaciones arancelarias en curso entre EE. UU. y China, que actualmente se presentan desfavorables. La situación de Alphabet es algo diferente. La valoración de la compañía se mantiene más equilibrada y se encuentra dentro del rango promedio de las empresas del S&P 500. Su negocio continúa creciendo y su posición dominante en el sector se mantiene intacta. Un rendimiento superior al esperado en ingresos y ganancias podría impulsar un repunte del mercado. Por otro lado, la compañía aún enfrenta riesgos relacionados con regulaciones, sanciones financieras y un posible impuesto a los servicios digitales en la Unión Europea. Los inversores también siguen de cerca la tendencia al alza del tráfico a ChatGPT, que probablemente esté captando parte de la actividad de los usuarios de Google. Cotización del Nasdaq 100 Las reacciones positivas a los resultados de Tesla y Alphabet podrían impulsar al Nasdaq 100 por encima de los 19.200 puntos, mientras que la persistente debilidad de Wall Street aumenta la probabilidad de que se ponga a prueba la zona de 17.200-17.600. Más allá de los informes individuales de las empresas, el mercado también está sopesando el riesgo de unos datos macroeconómicos estadounidenses más débiles y la continua incertidumbre en torno a la política de la Reserva Federal, especialmente ante la presión de Donald Trump sobre Powell. Fuente: xStation5 ¿Cómo invertir en el Nasdaq 100? Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar ETFs del Nasdaq. Entre los ETFs más destacados que nos permiten replicar el comportamiento del índice podemos encontrar el ETF NQSE.DE (euros) o el CNDX.UK (dólares). Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.

