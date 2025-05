¿Cuáles son las ventajas de la tarjeta virtual de XTB?

¿Tienes planeado irte de vacaciones al extranjero en las próximas semanas? Seguramente, una de las primeras preguntas que te hayas hecho es cómo poder cambiar tú dinero con las mejores comisiones posibles, de manera sencilla, fácil y segura. Si este es tu caso, desde XTB te damos la respuesta perfecta: nuestra tarjeta virtual y eWallet, dos herramientas con las que podrás viajar y disfrutar de las mejores condiciones posibles. ¿Qué es un eWallet o Wallet Digital? Un eWallet, también conocido como Wallet Digital, monedero electrónico o cartera digital, es una herramienta que permite a los usuarios realizar pagos sin recurrir a una tarjeta física, es decir, mediante una tarjeta virtual. Estos monederos electrónicos funcionan igual que una cartera convencional, pero en lugar de guardar tarjetas físicas o dinero en efectivo, almacenan sus versiones digitales, las cuales pueden emplearse tanto para realizar compras online como en comercios físicos. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Los eWallet pueden almacenarse en smartphones, smartwatch y otros dispositivos digitales, por lo que sus usuarios no se ven obligados a transportar sus carteras y tarjetas físicas para realizar sus compras. En España, este nuevo método de pago ha ido ganando popularidad en los últimos años y actualmente se calcula que un 56% de los españoles emplean estos monederos electrónicos en su smartphone, según un estudio elaborado por GetApp. ¿Qué es una tarjeta virtual? Una tarjeta virtual es una tarjeta generada de forma completamente virtual que puede utilizarse tanto en las compras online como en las tiendas físicas. Estas tarjetas carecen de soporte físico; en su lugar, se almacenan en aplicaciones de pago o eWallets en dispositivos móviles. No obstante, presentan las mismas características que las tarjetas de plástico tradicionales, por lo que mantienen tanto un número único, como una fecha de caducidad y un código de seguridad (CVV). Al igual que ocurre con las tarjetas físicas, las tarjetas digitales pueden ser de múltiples tipos. Así, se pueden encontrar tarjetas digitales de débito, lo que implica que estarán asociadas a una cuenta bancaria de la que extraerán los fondos necesarios para sus operaciones, como de prepago, por lo que deberán cargarse periódicamente para poder operar. Además, también pueden ser desechables, pudiendo utilizarse una única vez, o de uso recurrente. Estos instrumentos tienen un funcionamiento semejante al de las tarjetas tradicionales, siendo su principal particularidad que carecen de un formato físico. Este factor diferencial afecta al modo en el que estos productos se emplean en los establecimientos físicos, ya que, mientras que en los comercios online tan solo es necesario introducir los datos de la tarjeta para realizar nuestras operaciones, en una tienda física se necesita agregar previamente la tarjeta a una cartera o eWallet. ¿Cómo es el eWallet y la tarjeta virtual de XTB? XTB ha ampliado su gama de productos para ofrecer a sus clientes dos nuevas soluciones con las que podrán organizar sus finanzas de manera cómoda y sencilla: eWallet y su tarjeta virtual multidivisa. Compatibles con Apple Pay y Google Pay, estas nuevas herramientas permiten a los usuarios de XTB realizar sus compras cotidianas y retirar dinero de cajeros de todo el mundo de la forma más barata posible, es decir, con 0 euros de comisión. Gracias al eWallet de XTB y su tarjeta virtual multidivisa, nuestros usuarios podrán tener su dinero siempre a su disposición y realizar sus pagos y compras cotidianas con una tarjeta virtual Mastercard, además de disfrutar de muchas otras ventajas: Envía y recibe transferencias nacionales e internacionales de forma rápida, gratuita y completamente segura.

Cambia divisas sin ningún tipo de coste, con cero euros de comisión, y realiza tus operaciones en todo el mundo de la forma más económica posible.

Retira dinero en efectivo de cualquier cajero del mundo sin ningún tipo de comisión por parte de XTB (algunos operadores de cajero podrán aplicar las suyas propias).

Disfruta de una tarjeta completamente gratuita, sin gastos de emisión o de mantenimiento.

Controla fácilmente tus gastos fijando tus propios límites semanales y mensuales. Todos los clientes de XTB que dispongan de la última versión de la aplicación dispondrán del eWallet y su tarjeta virtual multidivisa de forma completamente gratuita. Para activar la tarjeta, tan solo tendrán que acceder a la sección ‘Cartera’ y hacer clic en el icono de la tarjeta que aparece en la esquina superior derecha. Una vez activada, podrán emplear la tarjeta para operar tanto dentro como fuera de España. ¿Por qué elegir el eWallet de XTB? El eWallet y la tarjeta virtual de XTB ofrecen múltiples ventajas que pueden ser de utilidad tanto en nuestro día a día como a la hora de organizar unas vacaciones en el extranjero. Cambio de euros a dólares Si vas a visitar cualquier país del mundo en el que poder utilizar el dólar como medio de pago, XTB es la alternativa más barata del mercado. Como vas a poder ver en el cuadro inferior para un capital de 1.000 euros el tipo de cambio aplicado incorporando todo tipo de comisiones por XTB es el mejor que existe en el mercado recibiendo un mayor capital que con otras alternativas más utilizadas hoy en día. Tipo de cambio utilizado en abril Cambio de euros a libras Si vas a visitar Reino Unido, que en estos momentos, es uno de los destinos preferidos de los españoles, XTB es la segunda alternativa más barata del mercado. Como vas a poder ver en el cuadro inferior para un capital de 1.000 euros el tipo de cambio aplicado por XTB es el segundo mejor del mercado en recibiendo un mayor capital que con otras alternativas más utilizadas hoy en día. Tipo de cambio utilizado en abril Invertir con XTB No sólo nuestro eWallet es la mejor alternativa que existe en el mercado. XTB es el lugar donde el dinero trabaja para nuestros clientes. Y para seguir demostrando que eso es así, hemos decidido aumentar el tipo de interés al que remuneramos el dinero durante los primeros 3 meses desde el 3,1% anual anterior a un 3,5% anual. Por tanto, cualquier cantidad en euros que se deposite en la cuenta de inversión de XTB y no sea utilizada para invertir, se remunerará cada mes al 3,5% anual durante los primeros 90 días, según la promoción actual, desde la apertura de la cuenta, sin mínimo ni máximo. Además, nuestros usuarios pueden invertir hasta 100.000 euros al mes sin comisiones de compra y venta en más de 3.000 acciones y 1.350 ETFs. Por último, aquellos usuarios que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.



El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.

XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.

El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.

Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.