La primera mitad de año ha terminado con gran parte de los activos financieros subiendo de manera sostenida. Sin embargo, de cara a los próximos meses identificamos algunos factores de riesgo que podrían alterar el rumbo de los mercados. ¿Cuáles son los principales riesgos a los que podremos enfrentarnos en esta segunda mitad de año? Aranceles Aunque el mercado descuenta que durante los próximos días Estados Unidos podría anunciar diversos acuerdos comerciales, tenemos ciertas dudas sobre sus futuras consecuencias en la economía. Aunque parece que la incertidumbre se ha reducido, y Estados Unidos podría firmar hasta 10 nuevos acuerdos en las próximas fechas, en estos momentos la tasa efectiva actual es del 13,45% cuando en el inicio de febrero del 2025 era del 3,7%, por lo que los aranceles pueden seguir siedno un riesgo de cara a los próximos meses. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Las empresas estadounidenses no solo tienen mayor beneficios a través de las ventas internacionales (40% de los ingresos de las empresas del S&P 500), sino también a través de la reducción de costes. En 2001, cuando China se unió a la Organización Mundial del Comercio, el coste de los bienes vendidos del S&P representó el 70% de los ingresos generados por su venta. Se había mantenido en torno a este nivel durante muchos años. Ahora, este porcentaje ha descendido al 63%, una mejora significativa. Las empresas de tecnología, consumo e industria son las que más se han beneficiado, y las que más podrían perder con la desglobalización. Bessent dijo el viernes que unos 20 países que no lleguen a acuerdos para el próximo miércoles 9 de julio podrían seguir negociando, pero verían sus tasas arancelarias volver a la tasa más alta del 2 de abril o permanecer en el 10% si se considera que están negociando de buena fe. La subida en la inflación de los próximos meses será una de las consecuencias que pueda tener esta guerra arancelaria. Nosotros creemos que todavía las empresas no han repercutido los precios a los consumidores, lo cual podría mostrar este trimestre que los márgenes son más estrechos. Los resultados corporativos Otro factor de riesgo que podría afectar a los mercados en el segundo semestre son los propios resultados corporativos de las empresas. Wall Street prevé un crecimiento anual de los beneficios del 2,8% para el segundo trimestre para el índice de referencia, lo cual sería el menor aumento en dos años. No obstante, la parálisis empresarial de este trimestre debido a las dudas sobre la política comercial de Donald Trump podría tener algún efecto en los ingresos de las compañías estadounidenses. Los beneficios después de impuestos representan un 10,7% del producto interior bruto (PIB), un nivel sin precedentes. En los últimos 50 años del siglo XX nunca superaron el 8%. La única vez que se acercaron a su participación actual en la economía fue en 1929, en vísperas de la Gran Depresión . Situación geopolítica El fin de las hostilidades entre Israel e Irán ha hecho bajar los precios del petróleo, aliviando la preocupación de los inversores sobre cómo esto se reflejaba en la inflación. Aun así, el impulso a la confianza es frágil ante la incertidumbre que rodea al futuro del programa nuclear iraní, mientras no descartamos que en cualquier momento puedan volver a aumentar las dudas sobre la relación entre Estados Unidos y China. La deuda Estados Unidos perdió en mayo la máxima nota crediticia de la última agencia de rating que otorgaba su deuda entre las mejores del mundo, en medio de la creciente preocupación de los inversores por el aumento de su deuda. Mientras tanto, se espera que el nuevo proyecto de ley añada billones de dólares a la deuda en los próximos años, impulsando al alza la rentabilidad de los bonos. Por otro lado, las consecuencias que pueda tener en el crecimiento de los activos financieros de riesgo puede incrementar la brecha de la desigualdad en Estados Unidos. Japón puede ser el mejor ejemplo del problema que puede venir con la deuda. La relación de la deuda sobre PIB de Japón supera el 250% y su economía ha estado estancada durante décadas. Además de eso, la población productiva en edad de trabajar se está reduciendo a un ritmo alarmante. Si se combinan todos estos factores, se verá que el Gobierno de Japón no tiene capacidad real para pagar su deuda de manera productiva. La única forma en que puede pagar es a través de la impresión de dinero, lo que devaluará drásticamente el yen, e impulsará los bonos, lo cual generará importantes pérdidas a los tenedores actuales y pocos inversores que quieran adquirir los nuevos títulos. La Reserva Federal Las posibles subidas en la inflación podrían maniatar al organismo presidido por Jerome Powell durante los próximos meses. La subida en los salarios por hora, la debilidad del dólar, y la guerra arancelaria podrían empezar a mostrar repuntes en la inflación que limiten las decisiones de la FED, mientras el mercado espera recortes de tipos. El presidente Trump ha pedido tipos de interés más bajos, envidiando la situación de política monetaria de otros países como Suiza, y el Wall Street Journal informó recientemente que está considerando nombrar a su candidato para reemplazar a Powell mucho antes de que su mandato finalice dentro de 11 meses. Valoraciones y concentración Con las acciones cotizando a 22 veces los beneficios en los próximos 12 meses, la valoración del S&P 500 está muy por encima de su promedio de 10 años de 18,6 veces. Las grandes tecnológicas del S&P 500 vuelven a liderar los avances del índice en las últimas semanas, lo cual vuelve a mostrar la fragilidad que tiene EEUU ante la posible caída de algunas empresas a nivel particular.

El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.

XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.

El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.

Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.