Las acciones de ACS se están desplomando más de un 4% después de presentar unas cifras del primer trimestre del 2026 que no han convencido a los inversores. La compañía sigue despuntando en su negocio de centros de datos, pero otros aspectos no convencen.

Cifras clave de los resultados de ACS del 1T2026:

Ingresos: 12.344 millones de euros, +4,7% interanual y -2,3% frente al consenso de analistas

EBITDA: 772 millones de euros, +10,5% interanual y 0,52% frente al consenso de analistas

Beneficio neto: 232 millones de euros, +21,5% interanual y -2,5% frente al consenso de analistas

Opinión del Departamento de Análisis de XTB España sobre los resultados de ACS

Ingresos

Las cifras de ACS se han quedado ligeramente por debajo de lo esperado, a pesar del sólido desempeño de Turner, con un aumento de los ingresos a tipo de cambio constante del 25,1%. De hecho, ha sido el principal impulsor para que los ingresos totales de ACS hayan aumentado en un 12,5% a tipo de cambio constante. Turner es la filial a través la cual se está explotando el negocio de desarrollo de centros de datos y gracias al aumento del peso en los ingresos de este área de negocio, el margen ebitda de Turner se ha incrementado en 72 puntos básicos hasta el 3,9%. Además, ya representa el 41% de la cartera de proyectos de la filial, lo que supone más de 17.300 millones de euros, lo que supone el doble de la cifra reportada en el 1T2025. De hecho, esta cifra se ha incrementado en más de un 20% con respecto al último trimestre del 2025.

Pero cuidado, porque otros negocios no han cumplido. Cimic o el área de ingeniería y construcción han reportado unos ingresos menores a lo esperado. De hecho, Cimic ha tenido una caída de los ingresos a tipo de cambio constante del 3,8% interanual. En cualquier caso, Cimic también está consiguiendo que su cartera de proyectos se empiece a orientar hacia la infraestructura digital, lo que pensamos que acabará por tener una repercusión positiva en su cuenta de resultados.

Cartera de proyectos

La cartera de proyectos era uno de los puntos más importantes en las cuentas de ACS. En ese sentido, esta ha crecido casi un 10%, impulsada principalmente por la infraestructura digital, que se ha más que doblado y representa ya el 21% de la cartera de proyectos frente al 11% del 1T2025 y 18% de finales del 2025.

Beneficio neto y endeudamiento

ACS ha conseguido un aumento del beneficio neto de más del 30% a tipo de cambio constante, con Turner aumentando en un 60,3% interanual. Además, la mejora en la generación de caja ha permitido a la compañía reducir su endeudamiento neto en 1.375 millones de euros desde finales de marzo de 2025.

Conclusión de los resultados de ACS del primer trimestre

Creemos que aunque las cifras han estado algo por debajo de lo esperado, la compañía sigue teniendo un potencial atractivo. El crecimiento del segmento de desarrollo de infraestructura digital seguirá ganando peso en las cuentas de la compañía, mejorando sus márgenes y su generación de caja. Aunque esto aumenta de manera muy importante su dependencia de las inversiones de la economía en la IA, es una fuente de crecimiento que ACS no puede desaprovechar.



A pesar de la caída registrada tras la presentación de resultados, las acciones de ACS suben un 50% en este 2026.

¿Cómo comprar acciones de ACS?

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