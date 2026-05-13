En el día de ayer tuvo lugar una rueda de prensa de Florentino Pérez, el presidente del Real Madrid, que dio mucho de qué hablar en la prensa deportiva, pero también en la financiera. Entre todos los temas tratados, uno de los más llamativos fue la polémica en torno a las próximas elecciones a la directiva del club, donde aparecieron referencias a la supuesta candidatura del empresario español Enrique Riquelme.

¿Qué tiene que ver el mundo del deporte con el mercado bursátil? La relación es más directa de lo que parece. Por un lado, Florentino Pérez preside el consejo de administración de ACS, la décima empresa más grande del IBEX 35 y líder mundial en construcción e infraestructuras. Por otro lado, Enrique Riquelme es fundador y presidente ejecutivo de Cox Energy, compañía energética española fundada en 2014 que salió a Bolsa en 2024.

Esta relación ha llevado a que la rueda de prensa de ayer haya trascendido lo deportivo y haya llegado a los titulares financieros, generando un escenario de competencia indirecta entre dos directivos con peso en el mercado español. Pero ¿quién es Enrique Riquelme? ¿Puede una noticia deportiva afectar a la cotización de una empresa? ¿Y por qué los presidentes del Real Madrid suelen ser empresarios?

Enrique Riquelme, el empresario que irrumpe en la conversación

Enrique Riquelme es un empresario español del sector energético e infraestructuras, conocido por ser fundador y presidente de Cox Energy, una compañía especializada en energías renovables con presencia en España y Latinoamérica.

Riquelme ha construido una imagen de empresario ambicioso y capaz de levantar proyectos de gran escala, lo que explica por qué su nombre aparece vinculado a debates sobre gobernanza y modelos de gestión en el fútbol. Además, no es la primera vez que su nombre aparece en relación al Real Madrid: ya en 2021, expresó su intención de presentarse a las elecciones del club blanco.

COX Energy, la insignia de Riquelme

Cox Energy es una multinacional española fundada en 2014 por Riquelme que experimentó un crecimiento notable tras adjudicarse Abengoa en 2023. Cox cotiza en el Mercado Continuo desde finales de 2024 y centra su negocio en dos áreas clave para la sostenibilidad: el ciclo integral del agua, donde es referente en desalinización por ósmosis inversa, y la energía verde, con proyectos solares fotovoltaicos, termosolares e infraestructuras de transmisión eléctrica en Europa, Latinoamérica y Oriente Medio.

La compañía ha protagonizado varias operaciones corporativas relevantes y busca consolidarse como un actor clave en la transición energética.

¿Ha afectado la rueda de prensa de Florentino Pérez a la cotización de ACS y Cox?

Hoy, las acciones de ambas compañías han abierto en direcciones opuestas. Mientras que ACS, que ayer presentó resultados, sube más de un 2 % en la apertura, Cox Energy lo hace a la baja. Ambos movimientos contrastan con el comportamiento del Ibex 35, que avanza en torno al 0,2 %, lo que refleja una mayor fuerza relativa en la constructora de Florentino Pérez.

¿Significa esto que el mercado interpreta de forma positiva para ACS la aparición de un posible rival en el ámbito deportivo y negativa para Cox por el riesgo de que su fundador tenga menos atención para la empresa?

La respuesta es más matizada. Aunque este tipo de titulares puede alterar el optimismo inversor, especialmente en Cox, por su menor tamaño y la fuerte asociación entre la figura de Riquelme y el éxito de la compañía, lo cierto es que estas noticias no suelen ser catalizadores reales de movimientos sostenidos en bolsa.

No alteran los fundamentales de ninguna de las dos empresas, por lo que justificar las variaciones únicamente por esta polémica sería complicado.

¿Por qué los presidentes del Real Madrid suelen ser empresarios?

Tras ver cómo se relacionan el mundo bursátil y el deportivo, es fácil identificar un patrón común entre ambos candidatos: los dos son altos directivos de compañías cotizadas.

Esto no es casualidad, ya que no cualquiera puede presentarse a la presidencia del Real Madrid. Los requisitos económicos y personales son tan exigentes que solo perfiles con un peso financiero muy elevado pueden cumplirlos. Según el diario AS, los requisitos se dividen en dos bloques: de candidato y de candidatura. Los más relevantes son:

Para el candidato

Ser español.

Ser socio del club con al menos 20 años de antigüedad ininterrumpida (15 para vicepresidentes, 10 para otros cargos).

Para la candidatura

Contar con un aval económico del 15 % del presupuesto de gastos del club, respaldado exclusivamente por el patrimonio personal. Con los presupuestos actuales, esto supone más de 187 millones de euros.

Este nivel de exigencia explica por qué los presidentes del Real Madrid suelen ser empresarios de éxito con una capacidad financiera fuera del alcance de la mayoría.

Una polémica que revela el lado empresarial del fútbol

Las declaraciones de Florentino Pérez han reabierto un debate que va mucho más allá del Real Madrid.

El fútbol moderno es un negocio global, y su gobernanza está cada vez más ligada a perfiles empresariales capaces de gestionar estructuras multimillonarias. En este contexto, figuras como Enrique Riquelme aparecen en la conversación no solo por su nombre, sino por lo que representan: una nueva generación de ejecutivos que podrían marcar el futuro institucional del deporte.