¿Es buen momento para empezar a invertir con estas caídas?

El pánico está inundando los mercados y muchos inversores salen en tromba de la bolsa en busca de otros activos e incluso para quedarse en liquidez. Este comportamiento es normal y lo hemos visto en todas las grandes caídas de la historia. Pero cuidado, porque puede salirte caro. ¿Es buen momento para empezar a invertir? Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil El mercado a corto plazo es sentimental, a largo plazo racional En el corto plazo los mercados tienden a ser muy volátiles, ya que reaccionan con fuerza a las noticias del día a día y recogen las expectativas (correctas o no) del impacto de esas noticias en los beneficios empresariales. Esto hace que en el corto plazo a menudo el precio de las acciones y otros activos se guien casi fundamentalmente por emociones. Esto se puede ver aún más claro en los momentos de caídas de mercado, donde se produce una avalancha de ventas y cualquier noticia es recogida como negativa. El sesgo de confirmación empieza a hacer efecto y nos inundamos de noticias negativas. Hay que señalar que según la ciencia, el ser humano sufre un mayor dolor por la pérdida que satisfacción por una ganancia, lo que nos hace muy susceptibles a vender en las caídas para evitar mayores caídas. La historia no se repite, pero rima Aunque las caídas actuales se registren en los libros de historia, no serán ni las primeras ni las últimas. De hecho, a medida que los índices sigan subiendo es normal que batamos récords de caídas de capitalización bursátil. Dicho esto, la bolsa siempre se ha recuperado. Tanto es así, que diferentes estudios muestran el impacto de perderte los mejores días en bolsa y curiosamente la mayoría de esos grandes días viene después de las caídas. En concreto, según JPMorgan en el periodo de 1995-2014: Si te hubieras perdido los 10 mejores días del S&P 500, tu rentabilidad anualizada habría caído desde el 9,85% hasta el 6,1%.

De una inversión inicial de 10.000$, perdiéndote los 10 mejores días del mercado tu capital final habría pasado de ser unos 65.453$ a 32.665$

6 de los 10 mejores días del periodo ocurrieron en las dos semanas posteriores a los 10 peores días Además, es algo que se puede apreciar en otros periodos. ¿Qué nos dice esto? Que aunque hay volatilidad en los mercados, la liquidez suele salir cara. ¿Es buen momento para empezar a invertir? Siempre habrá una excusa para no empezar a invertir, pero la realidad es que históricamente siempre es buen momento para invertir si tu horizonte temporal es el adecuado y conoces tu perfil inversor. Lo importante es conocerte y ser consciente de tus necesidades financieras, más que intentar adivinar el momento perfecto para invertir. Como ya hemos dicho, siempre habrá algún evento macro o político que de miedo a los mercados, pero la realidad es que las bolsas siempre acaban subiendo en el largo plazo.

