ArcelorMittal y Acerinox, dos de los mayores operadores de acero en Europa, continúan con la tendencia alcista registrada durante el último año. Tras la presentación de resultados de ArcelorMittal, ambas compañías vuelven a destacar en la sesión de hoy, liderando el Ibex 35 con subidas superiores al 3%.

La pregunta es evidente: ¿qué factores están impulsando este renovado optimismo en el sector del acero?

El acero lidera el Ibex: por qué Acerinox y ArcelorMittal vuelven a brillar

El sector siderúrgico europeo atraviesa un punto de inflexión. Tras años de debilidad, marcada por cambios estructurales, exceso de capacidad global y presión competitiva, los valores del acero están mostrando señales claras de recuperación.

Este optimismo, que ya venía gestándose desde comienzos de año, se ha intensificado tras los resultados de ArcelorMittal. La compañía ofreció un mensaje positivo sobre la evolución del sector, destacando un posible crecimiento del 2% fuera de China, lo que ha reforzado la confianza de los inversores.

Además, el mercado ha reaccionado favorablemente a las nuevas medidas de protección comercial anunciadas por Bruselas. Estas medidas buscan blindar a la industria europea frente a la competencia desleal, especialmente de países con costes de producción más bajos. El anuncio ha provocado fuertes subidas en las acereras europeas.

Todo ello ha llevado a muchos analistas a preguntarse: ¿hasta dónde puede llegar el precio de estas acciones?



ArcelorMittal y Acerinox: dos modelos de negocio distintos, un mismo impulso alcista

No cabe duda de que las acciones de Acerinox y ArcelorMittal han tenido un buen rendimiento tanto en 2025 como en este inicio de 2026. Si analizamos su comportamiento, ambas compañías mostraron una tendencia lateral hasta finales de 2025, momento en el que comenzaron a despuntar con fuerza.

Sin embargo, en términos de retorno, una ha destacado más que la otra. Aunque ambas operan en el sector del acero, sus modelos de negocio son distintos:

Acerinox está especializada en acero inoxidable, un material de mayor valor añadido con aplicaciones en automoción, construcción y bienes de consumo.

ArcelorMittal, por su parte, es un gigante global diversificado: produce acero al carbono, opera minas de mineral de hierro y carbón, y abastece a industrias como infraestructuras, energía y automoción.

Así, Acerinox opera en nichos más especializados, mientras que ArcelorMittal domina toda la cadena del acero tradicional. Estas diferencias han provocado que el modelo de negocio de Acerinox haya captado más capital en determinados momentos, aunque ArcelorMittal ha sido el gran ganador en términos de revalorización.

Rentabilidad reciente

Acerinox: subió alrededor de un 40% en 2025 y acumula un +3% en lo que va de año.

subió alrededor de un 40% en 2025 y acumula un +3% en lo que va de año. ArcelorMittal: registró una subida superior al 80% en 2025 y actualmente acumula un +30% en 2026, situándose entre los valores líderes del IBEX.



¿Hasta dónde pueden subir? Esto dicen los analistas sobre Acerinox y ArcelorMittal

El fuerte movimiento del sector ha provocado revisiones en los precios objetivo por parte de las principales casas de análisis.

ArcelorMittal

El precio medio del consenso para las acciones de ArcelorMittal es de 47,43 euros, lo que implicaría una caída del 15% en los próximos 12 meses. Sin embargo, las revisiones recientes muestran disparidad: Goldman Sachs le otorga un precio objetivo de 39 euros por acción, mientras que JP Morgan lo eleva a 53 euros por título. Kepler muestra, sin embargo, la valoración más optimista, con un precio objetivo de 55 euros por título.

Acerinox

El precio medio del consenso para las acciones de Acerinox es de 14,17 euros, lo que implicaría una subida del 8% en los próximos 12 meses. Por ahora no ha recibido revisiones relevantes, ya que el mercado espera a la presentación de resultados.

Estas estimaciones podrían cambiar en función de cómo evolucione la recuperación del sector del acero durante este año. Cada casa de análisis descuenta escenarios distintos, desde una recuperación moderada hasta un repunte más sólido.

