¿Por qué las acciones de Acerinox se hunden casi un 4%?

Las acciones de Acerinox son las protagonistas de la sesión bursátil de hoy tras anotarse un pronunciado descenso. La firma, que ha recibido una nueva calificación por parte de JPMorgan, se posiciona como el valor más bajista de la jornada del Ibex 35 tras anotarse una caída de más del 3% que contrasta con el buen comportamiento exhibido por otra de las empresas clave del sector siderúrgico nacional, ArcelorMittal, que hoy también ha recibido una revisión.

Las acciones de Acerinox se hunden, mientras que ArcelorMittal se dispara

En concreto, JP Morgan ha decidio rebajar su recomendación sobre las acciones de Acerinox desde neutra a infraponderar y ha recortado el precio objetivo del valor desde los 12 euros hasta los 10,50 euros por título. El banco estadounidense argumenta un entorno de márgenes más ajustados y menor visibilidad en los precios del acero inoxidable, especialmente tras la moderación de la demanda en Europa y la estabilización de los costes en Estados Unidos, su principal mercado.

En contraposición, JP Morgan ha decidido mejorar su recomendación sobre ArcelorMittal, reiterando su recomendación de sobreponderar y revisando al alza el precio objetivo desde los 45 hasta los 52,50 euros por título. El banco refleja así las expectativas de mayor apalancamiento operativo y diversificación regional de la firma, que tras la recomendación de la casa de análisis se sitúa como el valor más alcista del Ibex 35 con una subida del 1,6%.

En lo que llevamos de año, las acciones de ArcelorMittal se anotan una revalorización del 22%, mientras que Acerinox cotiza en negativo. El fondo de mercado está condicionado por un cambio de expectativas en el sector del acero. Los inversores anticipan que las medidas de Bruselas para limitar las importaciones —que podrían reducirlas hasta en un 40 %— alteren la estructura de precios y márgenes a partir de 2026-2027. El impacto variará según la exposición geográfica de cada compañía: Acerinox, por ejemplo, obtiene cerca del 90 % de sus beneficios en Estados Unidos, gracias a su filial North American Stainless, lo que la hace menos dependiente del ciclo europeo pero más sensible a las condiciones del mercado norteamericano.

Las acciones de Acerinox se desploman un 3,8% tras la revisión sobre el valor. Durante el 2026 sostienen un retroceso del 2% con respecto a los precios de cierre del 2025.

Fuente: Plataforma de XTB

