- Las acciones de ArcelorMittal suben pese a presentar resultados ligeramente por debajo del consenso.
- El mercado celebra el optimismo de la compañía sobre el crecimiento del acero fuera de China.
- Los aranceles europeos del 50% al acero importado podrían ser un catalizador clave en 2026.
- El EBITDA supera expectativas gracias al excelente desempeño en Brasil.
- La acción mantiene su tendencia alcista tras revalorizarse más de un 100% el año pasado.
ArcelorMittal, uno de los mayores operadores de acero del mundo, ha presentado resultados esta mañana y la reacción del mercado español ha sido positiva. La compañía, que controla toda la cadena de valor, desde la extracción de materias primas hasta la fabricación de productos finales, es un pilar esencial para sectores europeos como la automoción y la construcción.
Las acciones de ArcelorMittal se situaron entre los grandes ganadores del Ibex 35 el año pasado y en 2026 continúan con su tendencia alcista, anotándose hoy una subida aproximada del 1,2%. La pregunta ahora es evidente: ¿qué está impulsando este optimismo y qué podemos esperar a partir de aquí?
¿Qué está pasando con las acciones de ArcelorMittal?
Las acciones de ArcelorMittal llegan a 2026 tras haberse revalorizado más de un 100% el año pasado, y desde el inicio de este año acumula una subida adicional del 25%. Este fuerte momentum se explica por varios factores. Durante 2025, la compañía se benefició de una recuperación parcial de la demanda mundial de acero, así como de las medidas comerciales adoptadas por la Unión Europea. El aumento de tensiones geopolíticas también abrió la puerta a nuevos aranceles sobre productos fabricados fuera de la UE, lo que mejoró la competitividad de los productores europeos.
Todo ello permitió una mejora progresiva de la eficiencia operativa trimestre tras trimestre.
En términos generales, los resultados presentados hoy se sitúan por debajo de las estimaciones. La única cifra que ha sorprendido positivamente ha sido el EBITDA total, impulsado por el excelente rendimiento de las operaciones en Brasil.
¿Por qué sube la acción si los resultados no han superado expectativas?
La clave detrás de la subida que están registrando hoy las acciones de ArcelorMittal la encontramos en el outlook de la compañía para 2026. Los inversores han recibido con entusiasmo dos mensajes concretos:
- Perspectivas de crecimiento del sector fuera de China, donde ArcelorMittal estima un avance cercano al 2%.
- El impacto de los aranceles europeos, que entrarán en vigor en julio y que aplicarán un gravamen del 50% al acero importado.
Ambos factores actúan como catalizadores que podrían mejorar los ingresos y reforzar la posición competitiva de la compañía. El mercado ya está descontando estos ingresos futuros, lo que explica la subida del valor a pesar de unos resultados que, en términos estrictos, no han sorprendido.
Este optimismo no solo ha favorecido a esta compañía, sino que también ha favorecido a impulsar a la otra gran compañía del sector dentro del Ibex 35, como es Acerinox.
Resultados de ArcelorMittal en detalle
Aunque los resultados no justifican por sí solos el optimismo del mercado, es importante analizar qué segmentos han mostrado fortaleza y cuáles han sufrido más de lo esperado.
EBITDA total
- 1.590 millones vs 1.550 millones esperados (+2,6% respecto al consenso)
EBITDA por región / segmento
- Norteamérica: 204 M vs 234,3 M (–12,9% respecto al consenso)
- Europa: 518 M vs 591,5 M (–12,4% respecto al consenso)
- Brasil: 341 M vs 273,3 M (+24,8% respecto al consenso)
- Soluciones Sostenibles: 106 M vs 108,6 M (–2,4% respecto al consenso)
- Minería: 314 M vs 317,4 M (–1,1% respecto al consenso)
Ventas
- 14.970 millones vs 15.650 millones esperados (–4,3% respecto al consenso)
Resultado operativo
- 327 millones vs 736,4 millones esperados (–55,6% respecto al consenso)
El optimismo por el crecimiento en China impulsa a ArcelorMittal
En conjunto, los resultados son mixtos, Europa se mantiene, Norteamérica se debilita y Brasil con un desempeño excepcional, que ha compensado parte del deterioro. Esta divergencia queda claramente reflejada en la siguiente gráfica, donde se observa la contribución al EBITDA de los tres segmentos principales y cómo la fortaleza del negocio brasileño sostiene los resultados consolidados.
ArcelorMittal ha presentado unas cifras ligeramente por debajo de lo esperado, pero el mercado está mirando más allá del trimestre. El optimismo sobre el crecimiento del sector fuera de China y el impacto positivo de los aranceles europeos han impulsado la acción, que continúa su tendencia alcista.
Si estos catalizadores se materializan, la compañía podría seguir siendo uno de los valores más fuertes del Ibex en 2026.
