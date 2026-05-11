El actor que podría CAMBIAR el curso de la GUERRA en Oriente Medio

La guerra en Oriente Medio continúa, aunque estemos en una tregua. Ni Estados Unidos ni Irán quieren ceder un ápice en sus exigencias y parece que estamos en un punto muerto complicado de salvar. Sin embargo, Trump visita esta semana China: el actor "secundario" que puede cambiar el panorama.

Trump visita China esta semana

La visita programada del presidente estadounidense Donald Trump a China para reunirse con Xi Jinping se presenta como uno de los eventos geopolíticos más determinantes del año. Más allá de las tensiones comerciales y tecnológicas habituales, el foco principal de este encuentro será la capacidad de China para actuar como mediador o factor de presión en la guerra en Oriente Medio. El mercado aguarda con expectación si esta cumbre permitirá una tregua temporal que reduzca la incertidumbre en las cadenas de suministro globales. Aunque en principio se van a discutir otros temas, relacionados con la guerra comercial, sin duda la guerra en Oriente Medio también se tratará.

La Dependencia Energética de China

China es uno de los actores más vulnerables ante una interrupción prolongada en el suministro de crudo proveniente del Golfo Pérsico. Su economía industrial depende críticamente de la estabilidad en el Estrecho de Ormuz por varias razones estratégicas:

Principal comprador de crudo iraní: China se ha consolidado como el mayor cliente de petróleo de Irán y su socio comercial más relevante.

Vulnerabilidad en Ormuz: Aproximadamente el 38% del petróleo que transita por el Estrecho de Ormuz tiene como destino China. Además, cerca del 50% de las importaciones totales de crudo del gigante asiático dependen de esta ruta.

Flujos de gas: No solo el petróleo está en juego; una parte significativa del gas natural licuado (GNL) que China consume también atraviesa este punto estratégico.

La Estrategia de Presión de Trump

La administración estadounidense ha diseñado una táctica de presión que sitúa a Pekín en una posición comprometida. Al anunciar el bloqueo de los puertos iraníes y restringir el tráfico por el Estrecho de Ormuz, Trump busca dos objetivos claros:

Cortar la financiación directa de Irán mediante la venta de petróleo. Obligar a China a intervenir activamente para presionar a Irán hacia una negociación de paz en términos realistas, dado que Pekín es el socio más perjudicado por cualquier cierre del estrecho.

De hecho, Trump ha utilizado la amenaza de retrasar o cancelar reuniones con Xi Jinping como herramienta de negociación para forzar a Pekín a ayudar en la reapertura y estabilización del tráfico energético en la región.

Intereses Chinos en el Fin de la Guerra

A pesar de su histórica postura de "no intervención", China tiene incentivos económicos masivos para buscar el cese de las hostilidades:

Estabilidad Industrial: Las interrupciones en el suministro amenazan directamente la producción industrial y la estabilidad económica que el Partido Comunista valora por encima de todo.

Costes de Transporte: Como potencia exportadora, China se ve gravemente afectada por el incremento en los costes de logística y fletes marítimos derivados del conflicto.

Seguridad Energética: Aunque Pekín ha reforzado su producción doméstica y acumulado reservas estratégicas, un shock energético prolongado podría derivar en una inflación por el lado de la oferta que lastraría su crecimiento de entre el 4,5% y 5% previsto para este año.

Por todo ello, China puede jugar un papel clave en esta guerra y esta semana puede ser muy importante. Si bien no parece que China quiera un cambio de régimen en Irán, sí que está interesada en la apertura del estrecho de Ormuz. La cuestión es cómo ejercerá esa presión sin acabar con el país que te vende petróleo.