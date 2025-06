El Banco de Japón mantiene los tipos sin cambios

A pesar de mantener estables los tipos de interés esta semana, en el nivel de 0,5%, el Banco de Japón (BoJ) mantiene a los mercados en alerta con sutiles advertencias sobre la inflación. El gobernador Kazuo Ueda destacó que, si bien la atención a corto plazo sigue centrada en los riesgos a la baja, en particular los aranceles estadounidenses, la persistente presión sobre los costes, especialmente en los sectores de alimentos y energía, podría justificar la adopción de medidas a finales de este año. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Puntos clave sobre la decisión de tipos del Banco de Japón Ueda advirtió sobre la posibilidad de un segundo shock de oferta, impulsado por el aumento de los precios del arroz y los alimentos, y el alza del petróleo debido a las tensiones en Oriente Medio. De mantenerse, estas fuerzas podrían consolidar las expectativas de inflación, desafiando la postura expectante del Banco de Japón. Si bien la reunión de política monetaria del Banco de Japón se inclinó hacia una postura moderada, el mensaje subyacente fue matizado. El banco central ya no descarta los riesgos al alza. Con la inflación subyacente en el 3,6 % en abril, muy por encima del objetivo del 2 %, y el aumento de las facturas de servicios públicos y los precios de los servicios públicos entrando en la ecuación, un ciclo de ajuste a finales de 2025 sigue siendo una posibilidad. Las revisiones de las previsiones, previstas para el 31 de julio, podrían ofrecer más claridad. Algunos economistas, como JP Morgan y Mizuho, ​​esperan que el Banco de Japón eleve sus perspectivas de precios, lo que posiblemente sentará las bases para un aumento de tipos en octubre, especialmente si las expectativas de inflación de los hogares se mantienen estables. Por ejemplo, ING cree que las subidas de tipos se retrasarán hasta principios de 2026 si las negociaciones comerciales se prolongan, aunque el escrutinio intensificado por parte del banco central de la inflación subyacente (y las señales de que los consumidores se están adaptando a los aumentos de precios) podrían acelerar la decisión hasta el cuarto trimestre de 2025. El Banco de Japón mantiene la calma El Banco de Japón (BoJ) avanza con cautela, pero su tono se está tornando más agresivo. Si las presiones sobre los precios persisten y la incertidumbre política se disipa, los mercados podrían ver al banco central japonés romper su pausa antes de fin de año. Hasta entonces, se espera un mensaje equilibrado y una alta sensibilidad a las crisis globales. Aun así, la trayectoria de la política monetaria japonesa sigue ensombrecida por la incertidumbre geopolítica, en particular el impacto de las medidas comerciales de Estados Unidos. El reciente anuncio de aranceles de Trump frustró una posible subida de tipos en julio, y las futuras decisiones podrían depender de cómo se desarrolle esa narrativa. Comportamiento diario del USD/JPY Fuente: Plataforma de XTB

