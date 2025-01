El Bitcoin sube un 7,5% 📌

Nuevos m谩ximos para el Bitcoin 馃枊锔 Actualmente, el Bitcoin sube un 7,80% y cotiza a 109.000 d贸lares, rompiendo la resistencia previa de 102.000 d贸lares en cuesti贸n de minutos. Por el momento, no hay informaci贸n clara que justifique un impulso alcista tan fuerte. El sentimiento positivo est谩 apoyando a los inversores en el d铆a de la investidura de Donald Trump, especialmente desde que el propio presidente asegur贸 durante el fin de semana que tiene planes ambiciosos para este mercado. Sin embargo, parece que estas garant铆as por s铆 solas no son suficientes para explicar tal movimiento. Por lo tanto, es posible que se haya filtrado al mercado informaci贸n no p煤blica sobre los planes de la nueva administraci贸n relacionados con el Bitcoin. La especulaci贸n se centra en la posibilidad de una reserva estrat茅gica de Bitcoin que el gobierno estadounidense podr铆a establecer. Las esperanzas de los inversores se ven alimentadas a煤n m谩s por las declaraciones adicionales de la familia presidencial, que sugieren que los eventos del fin de semana son solo el comienzo de planes ambiciosos para el mercado de criptomonedas. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil Sucesos clave del fin de semana en el mundo cripto: El viernes por la noche, Donald Trump anunci贸 inesperadamente el lanzamiento de su memecoin, Official Trump, que alcanz贸 una valoraci贸n de 75 mil millones de d贸lares en 48 horas. Actualmente, solo el 20% de los tokens est谩n en circulaci贸n, un escenario inusual para las memecoins. El 80% restante est谩 en manos de empresas asociadas con Trump y se lanzar谩 gradualmente al mercado durante los pr贸ximos tres a帽os.

Un beneficiario indirecto fue Solana, ya que Trump eligi贸 esta blockchain para su memecoin. En dos d铆as, Solana alcanz贸 un nuevo m谩ximo hist贸rico de 295 d贸lares por token, subiendo un 50% en 48 horas.

World Liberty Financial (WLD) compr贸 m谩s de 20 millones de d贸lares en Ethereum durante el fin de semana. Adem谩s, WLD comenz贸 oficialmente su venta de tokens de 25 mil millones de tokens a 0,05 d贸lares cada uno antes de su ICO planificada.

Anoche, Melania Trump, la esposa de Donald Trump, anunci贸 su propia memecoin, valorada actualmente en 13 mil millones de d贸lares. Precio del Bitcoin El Bitcoin alcanza hoy nuevos m谩ximos hist贸ricos, lo que confirma la tendencia alcista que comenz贸 en octubre de 2024 para esta criptomoneda. Los niveles de soporte t茅cnico m谩s cercanos siguen siendo las medias m贸viles exponenciales de 50 y 100 d铆as (las curvas azul y violeta en el gr谩fico, respectivamente). 聽 Fuente: xStation

