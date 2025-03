El Dow Jones cae un 0,6% 📉

Las bolsas estadounidenses caen en la 煤ltima sesi贸n de la semana, con los 铆ndices Dow Jones y Russell 2000 retrocediendo casi un 1%. La volatilidad del mercado es elevada debido a la Triple Hora Bruja, que supone el vencimiento trimestral de futuros, opciones y opciones sobre acciones americanas. Las acciones de las grandes tecnol贸gicas han vuelto a caer, siendo Meta Platforms (META.US) la 煤nica del grupo con ganancias moderadas. Por su parte, FedEx emiti贸 una advertencia, destacando el deterioro de la demanda de los consumidores en EE. UU. y una notable ca铆da en los vol煤menes de entrega, lo que indica una posible desaceleraci贸n econ贸mica. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil 聽 Cotizaci贸n del Dow Jones El Dow Jones retrocedi贸 despu茅s de volver a probar su EMA de 200 d铆as cerca del nivel de 42.000 puntos. 聽 Fuente: xStation5 Un trimestre dif铆cil para FedEx聽 La preocupaci贸n de los inversores se intensifica en torno a la fortaleza del consumo estadounidense y el sector industrial en general. Las fuertes ca铆das de las acciones de FedEx y Nike reflejan la debilidad del mercado en las acciones c铆clicas. En el caso de FedEx, las perspectivas se vuelven m谩s fr谩giles tras la tercera reducci贸n de la previsi贸n de beneficios desde diciembre. El consenso actual de analistas proyecta que el BPA de FedEx crezca un 6%, hasta los 18,93 d贸lares. Demanda d茅bil y persistente en la econom铆a industrial estadounidense, especialmente en el segmento B2B, con mayor margen de beneficio.

Disminuci贸n continua en los vol煤menes de carga y el peso de los env铆os, aunque ligeramente mejorada con respecto al trimestre anterior.

Creciente incertidumbre macroecon贸mica: el director ejecutivo Raj Subramaniam se帽al贸 que 芦el entorno actual aumenta la incertidumbre sobre la demanda futura禄. Gu铆a sobre el 2025 de聽FedEx BPS: ahora se prev茅 entre 18 y 18,60 d贸lares (anteriormente entre 19 y 20 d贸lares; pron贸stico inicial en diciembre: 20 y 21 d贸lares (consenso de FactSet: 18,93 d贸lares).

Ingresos: se espera que se mantengan estables o disminuyan ligeramente interanualmente (anteriormente se proyectaba un crecimiento moderado).

Gastos de capital (CAPEX): se redujeron a 4.900 millones de d贸lares (desde 5.200 millones de d贸lares).

Enfoque: modernizaci贸n de flotas e infraestructura, automatizaci贸n, eficiencia de la red. FedEx admiti贸 que oper贸 en un entorno dif铆cil el trimestre pasado, enfrent谩ndose a una temporada navide帽a acortada, fen贸menos meteorol贸gicos extremos, un A帽o Nuevo chino adelantado y un cambio de optimismo, del optimismo por el "comercio de Trump" al temor a una recesi贸n. El director financiero, John Dietrich, coment贸: "La revisi贸n a la baja de las previsiones refleja la debilidad de la econom铆a industrial estadounidense, pero mantenemos la confianza en nuestras iniciativas de transformaci贸n para generar valor a largo plazo para los accionistas". Al igual que su rival United Parcel Service (UPS.US), FedEx es altamente c铆clica, lo que significa que su rendimiento est谩 estrechamente vinculado a la salud general de la econom铆a. La creciente preocupaci贸n por la menor actividad de los consumidores, la debilidad industrial y los posibles aranceles estadounidenses est谩n socavando la confianza de los inversores. Los analistas de Evercore ISI advirtieron que la incertidumbre estructural sobre la capacidad de la compa帽铆a para aumentar las ganancias en este entorno seguir谩 afectando a la valoraci贸n. A medida que las previsiones se revisan a la baja y la perspectiva econ贸mica se mantiene incierta, la confianza de los inversores se desvanece, lo que se refleja en la reciente ca铆da de las acciones. Precio de las acciones de FedEx Las acciones de FedEx shares聽cotizan actualmente un 30% por debajo de su media m贸vil exponencial (EMA) de 200 d铆as, motivado por la creciente preocupaci贸n por el sector de consumo. 聽 聽 Fuente: xStation5

