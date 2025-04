El EUR/USD registra la mayor ganancia diaria desde 2015

El euro sube hoy impulsado por la debilidad del dólar estadounidense, que se ve perjudicado por los crecientes temores de una recesión en Estados Unidos, provocada por los drásticos aranceles aduaneros anunciados ayer por Donald Trump. El EUR/USD está experimentando su mayor alza en muchos años. Desde 2020, no hemos experimentado una sesión comparable en crecimiento al de hoy. Fuente: XTB Research Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil El dólar cae tras rápidos cambios arancelarios y el EUR/USD se dispara Además, el mercado teme que estos rápidos cambios en el comercio debiliten la posición de Estados Unidos como hegemón económico mundial y que sus principales competidores, Europa y Asia, se independicen más del "Nuevo Continente". Si bien las perspectivas para la economía estadounidense son inciertas, los inversores esperan que las inversiones en infraestructura y defensa impulsen la economía de la eurozona, reduciendo el impacto negativo de la guerra comercial. El EUR/USD podría reaccionar dinámicamente a cualquier señal sobre las negociaciones entre Europa y Estados Unidos, que podrían reducir los aranceles aduaneros incluso a un mínimo del 10 %. Sin embargo, por el momento, este escenario no parece probable, y Europa está planeando aranceles de represalia. Los analistas de Bloomberg creen que el aumento arancelario de 20,5 puntos porcentuales introducido hasta ahora por la nueva administración estadounidense indica una caída del 3 % del PIB y un aumento del 1,7 % en los precios, que probablemente ocurrirán en los próximos dos o tres años. Sin embargo, estas estimaciones son ceteris paribus, ya que si los socios comerciales imponen aranceles aún más severos a EE. UU. como respuesta, y este último responde con aranceles severos a los semiconductores y productos farmacéuticos, la magnitud de la caída del PIB podría alcanzar el -4,1%, y el PCE subyacente podría aumentar un 2,4%. Cabe destacar que el EUR/USD podría experimentar una volatilidad considerable hoy, alrededor de las 16:00, cuando se publiquen los datos del ISM de servicios de EE. UU. para marzo. Unos datos más débiles de lo previsto podrían profundizar la caída del dólar y respaldar las cotizaciones del EUR/USD incluso hasta los máximos de septiembre de 2024, en 1,12. En el gráfico, se observa que el par ha iniciado un fuerte impulso alcista y, si su rango es similar al anterior (de finales de febrero y marzo), el escenario base sería una prueba de los máximos de 2024. Los datos finales del PMI de servicios de Europa para marzo resultaron ligeramente superiores a los previstos. Fuente: xStation Los bonos estadounidenses caen En el mercado de deuda, observamos fuertes salidas de capital desde EE. UU. Si bien el rendimiento de los bonos estadounidenses a 10 años está cayendo a su nivel más bajo desde octubre de 2024, alcanzando el 4,06 % (-1,8 %), se observan movimientos mucho más fuertes en los bonos europeos: el rendimiento de los bonos alemanes a 10 años cae al 2,65 % (-2,8 %). Los movimientos más notables se registran en la variación del rendimiento de los bonos japoneses, que cae al 1,37 % (-6,9 %). Este movimiento indica una salida de capital desde EE. UU. que, aunque parcialmente amortiguada por la deuda estadounidense, se está transfiriendo principalmente a otros mercados, lo que refuerza la caída del dólar. Variación diaria de los rendimientos de los bonos estadounidenses (rosa), alemanes (negro) y japoneses (burdeos) a 10 años. Fuente: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.

El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.

XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.

El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.

Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.