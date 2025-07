⏲️El euro-dólar retrocede antes de la decisión del BCE

Actualización de los tipos a las 14:15 El BCE aborda la reunión con una clara actitud de espera, tras implementar un ciclo de recortes de tipos desde junio de 2024. El BCE ha bajado los tipos de interés en ocho ocasiones, y probablemente concluya este ciclo o se detenga a evaluar diversos factores antes de posibles nuevas reducciones a finales de este año. Las principales preocupaciones de los responsables de la política monetaria europea en este momento incluyen la guerra comercial en curso, la trayectoria futura de la inflación ante la incertidumbre en torno a la recuperación económica y la situación de los mercados del petróleo y el gas. La decisión se anunciará a las 14:15 y la conferencia posterior con Christine Lagarde tendrá lugar 30 minutos después. Contexto macroeconómico y geopolítico de la reunión: La inflación del IPC se ha estabilizado en el 2,0% interanual, mientras que la inflación subyacente se mantiene elevada en el 2,3 % interanual, aunque este es su nivel más bajo desde enero de 2022.

La deflación energética se está acelerando. El subíndice de energía de la inflación del IPC registró un -2,7% interanual en la última lectura de junio, mientras que la inflación de los servicios se mantiene claramente elevada en el 3,3% interanual.

El crecimiento salarial se ha desacelerado por segundo trimestre consecutivo, lo que indica un mayor potencial de descenso de la inflación subyacente. Simultáneamente, las encuestas del BCE sugieren que la rigidez de los precios de los servicios podría estar enmascarando un debilitamiento de las presiones generales de costes.

Los elevados aranceles de la Unión Europea podrían impulsar al BCE a implementar nuevos recortes de tipos, especialmente si se imponen aranceles extremadamente altos a los productos farmacéuticos.

El modelo SHOK de Bloomberg indica que un arancel del 25% a los productos farmacéuticos podría suponer una reducción de 0,3 puntos porcentuales del PIB de la eurozona. Cabe destacar que el presidente Donald Trump ha amenazado con aranceles de hasta el 200% a largo plazo.

Actualmente, el escenario base sigue suponiendo un aumento de los aranceles sobre los productos europeos del 10 % al 30 %. Por otro lado, también se está debatiendo una tasa del 15%. Las esperanzas de los productores europeos están ligadas a un acuerdo entre Estados Unidos y Japón, que se sitúa precisamente en el 15%.

Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil La inflación se ha estabilizado en el 2,0%, pero ha surgido el riesgo de deflación, especialmente si nos enfrentamos a un mayor riesgo de guerra comercial. Por otro lado, medidas recíprocas firmes por parte de la UE podrían impulsar la inflación al alza. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB La última declaración de Christine Lagarde indicó que los recortes de tipos de interés en la Eurozona probablemente hayan concluido. Por otro lado, De Guindos y Lane, han confirmado que la prioridad del banco es evitar que la deflación se consolide, lo que podría indicar un posible retorno a los recortes. Sin embargo, el mercado actualmente no considera muy probable un recorte en septiembre, pero sí contempla la posibilidad de recortes hacia finales de año.

Se ha generado una prima en los rendimientos a 10 años con respecto al nivel actual de tipos de interés, lo cual parece ser una situación normal. Sin embargo, cabe destacar que, en el pasado, el diferencial entre los rendimientos y el tipo de la facilidad de depósito era mayor, lo que implica que aún es posible realizar recortes desde el nivel actual. ¿Qué es lo próximo para el euro-dólar? Si hoy se detecta alguna señal de posibles recortes de tipos, el euro podría verse sometido a presión. Además, una guerra comercial más intensa, con aranceles superiores al 20%, podría provocar deflación y obligar al BCE a aplicar recortes más rápidos y mayores. No obstante, un acuerdo comercial entre EE. UU. y la UE que resulte en aranceles limitados podría estabilizar aún más el EUR/USD o incluso impulsarlo hacia el nivel de 1,20, considerando el optimismo relativamente fuerte de los especuladores hacia el euro.

Cotización del euro-dólar Co El EUR/USD pierde terreno hoy ante la decisión del BCE, pero se mantiene muy cerca de sus máximos locales recientes. Sin embargo, si la decisión de hoy da señales de moderación, podría producirse un descenso hacia la posible línea de cuello de una formación de cabeza y hombros, en torno al nivel de 1,16. El objetivo potencial de dicha formación se sitúa en torno a 1,1250. No obstante, no se descarta un intento de superar los máximos locales recientes de principios de julio hoy, lo que podría abrir el camino hacia 1,20.

