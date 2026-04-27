- Indra recupera parte del terreno perdido y las renovables despuntan
- Caídas generalizadas, pero no graves
- Europa y Estados Unidos con la vista a la triple entente: Irán, Resultados y Bancos Centrales
- El oro no está cumpliendo su función
- Indra recupera parte del terreno perdido y las renovables despuntan
- Caídas generalizadas, pero no graves
- Europa y Estados Unidos con la vista a la triple entente: Irán, Resultados y Bancos Centrales
- El oro no está cumpliendo su función
El Ibex 35 termina la sesión prácticamente plano después de que empezara la semana con subidas moderadas. Los índices europeos han terminado la sesión sufriendo y en Wall Street los inversores también están a la espera de la importante semana en la que estamos inmersos. Las claves serán los resultados empresariales, la guerra en Oriente Medio y las decisiones de los bancos centrales.
Indra recupera parte del terreno perdido y las renovables despuntan en el Ibex 35
En el Ibex 35 Indra ha repuntado con fuerza más de un 3%, pero hay que señalar que en la sesión del viernes se desplomó un 8% por los miedos a que Trump expulsara a España de la OTAN. Por otro lado, las renovables han tenido una sólida sesión. Solaria, Acciona Energía y Acciona han subido más de un 2% en el primer caso y más de un 1,5% en el segundo y tercero. Hoy Nordex, propiedad en un 47% de Acciona, reportó sus cifras trimestrales con un sólido crecimiento y expansión de márgenes, lo que muestra por un lado las inversiones de las empresas de renovables en aerogeneradores y mayor seguridad en los resultados de Acciona del próximo mes de mayo. En cualquier caso, los repuntes se han relajado mucho a medida que avanzaba la jornada, ya que las subidas de Nordex han pasado de un 11% a un 6% al final de la sesión.
Caídas generalizadas, pero no graves
La parte baja del Ibex 35 ha estado repleta, pero no de caídas fuertes sino, en general, moderadas. Telefónica y Ferrovial fueron los valores más bajistas. En cualquier caso, lo más importante empieza el miércoles, con Santander reportando sus cifras y con un jueves en la que tendremos numerosas empresas reportando cifras. Esta semana es la más importante a nivel de resultados para el selectivo español, por lo que influirá en lo que resta de trimestre.
Europa y Estados Unidos con la vista a la triple entente: Irán, Resultados y Bancos Centrales
En Europa el AEX neerlandés se ha desplomado más de un 1%, cifra bastante severa para ser un índice, pero las caídas de ASML suelen achacarse en este selectivo. En Wall Street los inversores siguen a la espera de las cifras de Meta, Alphabet, Microsoft, Amazon y Apple, todos concentrados en apenas 2 días. Nosotros pensamos que las cifras serán buenas en términos generales, pero creemos que se aumentarán las previsiones de capex para todo el año. Por otro lado, tendremos decisión de tipos de los bancos centrales más importantes, principalmente FED y BCE, aunque no se esperan cambios. Lo importante vendrá en las declaraciones posteriores. A todo esto hay que sumar que no parece que la propuesta de Irán sea muy razonable y Trump es posible que aproveche para seguir ahogando económicamente al país con su bloqueo naval a los buques petroleros del régimen.
El oro no está cumpliendo su función
A nivel de materias primas, el oro sigue correlacionándose con la renta variable y se ha anotado una corrección de más del 1%. Por su parte, el crudo consolida los 100$ el barril en el caso del Brent, lo que muestra que los inversores piensan que las tensiones en Oriente Medio están lejos de acabar. De hecho, el índice dólar sigue aguantando el tipo en el contexto actual, lo que refleja la demanda de dólares para comprar un petróleo más caro.
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